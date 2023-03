Enquanto Estivermos Juntos: onde assistir, sinopse e elenco do filme

Lançado em 2020 e com quase duas horas de duração, o longa-metragem foi o primeiro trabalho oficial do estúdio Kingdom Story Company, mas acabou tendo sua bilheteria impactada por conta da pandemia de Covid-19. Confira, a seguir, mais informações de Enquanto Estivermos Juntos, como sinopse, elenco e repercussão:

A trama segue a história real de Jeremy Camp, um conhecido cantor gospel americano que, durante a juventude conhece a jovem Melissa Lynn Henning, por quem se apaixona perdidamente. No entanto, antes de eles se casarem, o casal acaba descobrindo que Melissa foi diagnosticada com câncer ovariano.

Após um tratamento intensivo, todos acreditam que ela melhorou e, assim, o protagonista e sua namorada decidem se casar. Mas é na lua de mel que eles acabam descobrindo que, na verdade, a doença dela havia se espalhado. Quatro meses depois de sua morte, Jeremy tenta lidar com o luto e a superar as dores de sua vida nos anos finais da faculdade. É por meio de sua fé e religião que ele consegue a ascensão como cantor conhecido e também uma brecha para um novo amor.

Além de ser estrelado por KJ Apa (Riverdale) no papel do protagonista Jeremy Camp e Britt Robertson (Uma Longa Jornada) interpretando Melissa Lynn Henning-Camp, o elenco de Enquanto Estivermos Juntos é composto por Melissa Roxburgh (Manifest), Abigail Cowen (Fate: A Saga Winx), Nathan Parsons (The Originals), Nicolas Bechtel (A Irmã do Meio), Gary Sinise (Forrest Gump), Tanya Christiansen (O Ódio que Você Semeia), Shee Dueitt (The Missing), Anjelah Johnson (Alvin e os Esquilos 2) e Terry Serpico (Uma Noite de Crime 3). Além disso, a cantora Shania Twain também faz parte do time de atuação.