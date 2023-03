Investimento de Risco: veja sinopse, elenco e trailer do K-drama da Netflix

Investimento de Risco é um K-drama de romance lançado em dezembro de 2022, transmitido na Coreia do Sul pela emissora JTBC e mundialmente pela Netflix . Todas as quintas-feiras, dois episódios são lançados na plataforma e, atualmente, só restam duas semanas para que a série chegue ao fim. Na trama, acompanhamos a história de quatro colegas de trabalho do mesmo banco, que se envolvem em um romance complicado e descobrem até onde estão dispostos a ir por amor.

A produção é estrelada por quatro personagens principais encenados pelos atores Yoo Yeon-seok (Hospital Playlist), Moon Ga-young (True Beauty), Keum Sae-rok (Youth of May) e Jung Ga-ram (Love Alarm). Baseada no romance Understanding of Love, de Lee Hyuk-jin, a série conta com a direção de Jo Young-min. Confira a seguir demais informações sobre enredo, elenco, repercussão e trailer.

2 de 3 Em Investimento de Risco, romances se desenvolvem dentro do escritório da filial de um banco — Foto: Divulgação/JTBC Em Investimento de Risco, romances se desenvolvem dentro do escritório da filial de um banco — Foto: Divulgação/JTBC

Enredo de Investimento de Risco

O enredo deste K-drama se passa no escritório de uma das filias do banco KCU e acompanha as histórias de quatro personagens. Um deles é Ha Sang-soo, o gerente da filial e ex-aluno modelo que está neste cargo há três anos. Apesar de sua postura correta, Sang-soo é um homem engraçado e caloroso, o que o torna muito popular e também alvo de inveja alheia. Do outro lado está Ahn Soo-young, a chefe da equipe de caixas do banco. Seu histórico familiar complexo a faz desconfiar do amor sempre que ele aparece em sua vida.

Em outra parte da filial, conhecemos Park Mi-kyung, a nova gerente assistente que anteriormente foi a caloura da faculdade de Sang-soo. Herdeira de uma família rica, ela é uma mulher confiante, mas que entra em um relacionamento que não sai como planejado. Já Jeong Jong-hyeon é um dos seguranças do banco, que desempenha esse trabalho enquanto está em processo de treinamento para se tornar um policial. Logo, ele começará a se envolver no drama que se desenrola dentro dos corredores do escritório.

Elenco e equipe técnica

Os quatro atores principais que estrelam Investimento de Risco não são estranhos aos fãs de K-dramas. Yoo Yeon-seok, que interpreta o gerente Ha Sang-soo, já é um rosto conhecido de outras produções da Netflix: Narco Saints e Hospital Playlist. Já a atriz Moon Ga-young, que encena a personagem Ahn Soo-young, também foi a protagonista da famosa série da emissora TvN True Beauty.

Keum Sae-rok, que dá vida a Park Mi-kyung, é uma atriz que estrelou produções populares recentemente, como o drama Youth of May. E o ator Jung Ga-ram, Jeong Jong-hyeon em Investimento de Risco, também já participou do drama da Netflix Love Alarm. Baseada no romance coreano Understanding of Love, de Lee Hyuk-jin, a produção tem roteiro por Lee Hyun-jung e Lee Seo-hyun e direção por Jo Young-min.

3 de 3 Em Investimento de Risco, Yoo Yeon-seok (Hospital Playlist) e Moon Ga-young (True Beauty) contracenam juntos — Foto: Divulgação/JTBC Em Investimento de Risco, Yoo Yeon-seok (Hospital Playlist) e Moon Ga-young (True Beauty) contracenam juntos — Foto: Divulgação/JTBC

Repercussão entre a crítica e o público

A produção obteve uma recepção regular da crítica, com nota 6,7 no IMDb. Segundo Greg Wheeler, do site The Review Geek, a emissora coreana JTBC tem um histórico turbulento em relação a K-dramas, com alguns dos melhores e piores títulos dos últimos anos, e Investimento de Risco reflete essa inconstância. "A história tenta capturar o realismo que vem com a emoção oscilante e como não se pode fugir do que o coração deseja, mas a maneira como esse drama tenta contar sua história deixa muito a desejar", escreveu.