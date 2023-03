Já Era Hora: veja sinopse, elenco e trailer de comédia da Netflix

Já Era Hora é uma comédia dramática italiana lançada no Festival de Cinema de Roma em 2022, que chegou a Netflix na última quinta-feira (16) e atualmente ocupa o Top 2 na categoria filmes da plataforma. A trama acompanha Dante, um homem que trabalha demais e vive apressado. Mas as coisas em sua vida passam a ficar confusas e desesperadoras quando ele dorme e acorda um ano à frente, sempre na data de seu aniversário. Agora, ele só quer que o tempo passe mais devagar.

O longa é estrelado pelo ator italiano Edoardo Leo, conhecido por seu trabalho no filme Perfeitos Desconhecidos. Alessandro Aronadio (Glorybox) é diretor da produção, além de roteirista, juntamente com Renato Sannio (Homens de Ouro). Confira, a seguir, mais informações sobre enredo, elenco, repercussão e trailer.

2 de 3 Já Era Hora, produção italiana de comédia e drama, ocupa o Top 2 na categoria Filmes da Netflix — Foto: Divulgação/BIM Production Já Era Hora, produção italiana de comédia e drama, ocupa o Top 2 na categoria Filmes da Netflix — Foto: Divulgação/BIM Production

📝 Como acessar a Netflix Games? Veja no Fórum do TechTudo

Enredo de Já Era Hora

O longa-metragem Já Era Hora acompanhe Dante, um típico workaholic que acredita que, se trabalhar bastante, talvez consiga algum tempo para descansar no futuro. Mas tudo muda de figura no dia de seu aniversário de 40 anos, quando ele dorme e, ao invés de acordar no dia seguinte, se encontra um ano à frente.

De repente ele está completando 41 anos e sua namorada, Alice, está grávida de quatro meses. No "dia" seguinte, Dante está completando 42 e Alice segura uma menininha de alguns meses em seus braços. Ele, então, percebe que está vivendo uma vida acelerada da qual não tem memória ou controle. Sua grande missão é entender o valor do tempo antes que ele acabe.

Elenco e equipe técnica

Já Era Hora é estrelado pelo ator italiano Edoardo Leo, conhecido por seus papéis em Perfeitos Desconhecidos e 18 Presentes. Além dele, as atrizes Francesca Cavallin, presente no filme O Ninho, e Barbara Ronchi, que também já contracenou no longa O Que Será?, também fazem parte do elenco. Alessandro Aronadio é diretor da produção, além de roteirista, juntamente com Renato Sannio.

3 de 3 O filme Já Era Hora aborda questões reflexivas sobre o tempo, a vida e a felicidade — Foto: Divulgação/BIM Production O filme Já Era Hora aborda questões reflexivas sobre o tempo, a vida e a felicidade — Foto: Divulgação/BIM Production

Repercussão entre a crítica e o público

A produção italiana Já Era Hora tem conseguido uma boa resposta do público desde que foi lançada mundialmente na última quinta-feira (16). No IMDb, por exemplo, sua pontuação é 6,6 de 10. Já no Rotten Tomatoes, os especialistas ainda não chegaram em um consenso, mas o longa alcançou a aprovação de 82% da audiência.

Para Marshall Shaffer, do site Decider, o filme não traz nada de novo sobre o tema que se propôs a abordar, tal como também não deixa a desejar em seu percurso. "É um bom filme sobre pessoas legais aprendendo a entrar em contato com sua gentileza interior. [...] Bom o suficiente porque você sabe exatamente o que está comendo e é difícil estragar (ou fazer uma obra-prima)", escreveu.

Trailer oficial de Já Era Hora