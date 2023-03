Luther: O Cair da Noite: veja sinopse, elenco e trailer do filme da Netflix

O filme Luther: O Cair da Noite (Luther: The Fallen Sun) chega ao catálogo da Netflix nesta sexta-feira (10). A produção é uma continuação épica da série policial Luther, da emissora inglesa BBC. Com direção de Jamie Payne (Pesadelo) e roteiro assinado por Neil Cross, responsável pela criação da série e trama originais, o projeto cinematográfico é estrelado por Idris Elba, que retorna ao papel do famoso policial e detetive. A trama acompanha a fuga do personagem da prisão em busca de um serial killer perigoso e foragido.

Com um pouco mais de duas horas de duração, este é o primeiro longa-metragem ligado ao seriado britânico, que teve cinco temporadas exibidas na BBC, entre 2010 e 2019, com um total de 20 episódios. Se você gosta de ação e suspense, e ficou curioso sobre o filme, confira, a seguir, mais detalhes de Luther: O Cair da Noite, como sinopse, elenco e repercussão:

2 de 2 Idris Elba interpreta o inspetor-chefe John Luther, um policial britânico que não mede as consequências para solucionar crimes — Foto: Reprodução/JustWatch Idris Elba interpreta o inspetor-chefe John Luther, um policial britânico que não mede as consequências para solucionar crimes — Foto: Reprodução/JustWatch

Enredo de Luther: O Cair da Noite

A história acompanha novamente o ex-policial John Luther, que resolve fugir da prisão após saber que o serial killer a quem sempre perseguiu está solto nas ruas. O vilão, chamado David Robey, é um bilionário e perito em tecnologia que se diverte criando caos em Londres com um único objetivo: derrubar as estruturas do poder. Assim, é dada a largada para a caçada do famoso detetive contra um dos homens mais poderosos do Reino Unido, enquanto ele mesmo tenta escapar da busca policial que a inspetora Odette Raine lidera com a ajuda do seu ex-chefe, Martin Schenk.

Elenco

Além de ser estrelado por Idris Elba (O Esquadrão Suicida) no papel do protagonista John Luther, o elenco de Luther: O Cair da Noite é composto por nomes como Andy Serkis (O Senhor dos Anéis), Cynthia Erivo (Harriet - O Caminho para a Liberdade), Dermot Crowley (O Milagre), Tony McCarthy (Viúva Negra), Paul McGann (Dr. Who - O Senhor do Tempo), Michael Smiley (A Maldição da Floresta), Wunmi Mosaku (Lovecraft Country), Hattie Morahan (A Bela e a Fera), Lauryn Ajufo (O Chef), Andy Apollo (Assassinato no Expresso do Oriente) e Vincent Regan (Tróia).

Repercussão

Apesar de ter estreado hoje no Brasil, o filme já foi disponibilizado para a prévia avaliação da imprensa internacional, além de ter tido uma breve exibição em cinemas selecionados pelo mundo. O projeto cinematográfico já tem boas críticas disponíveis. No site agregador IMDb, a produção original da gigante do streaming com média 7 de 10.

Por enquanto no Rotten Tomatoes, o trabalho de Jamie Payne tem índice de aprovação de 67%, com base em 69 considerações da crítica, e uma pontuação de 85% em relação à audiência. Segundo o consenso do site, "os fãs de longa data ficarão felizes em ter mais do brilhante detetive de Idris Elba, mas Luther: O Cair da Noite é uma novidade pouco inspirada aos seus arquivos de caso".

Já sobre as reviews de veículos especializados, como é o caso do A.V. Club, o jornalista Murtada Elfadl tece críticas negativas quanto à performance narrativa, pontuando que "[...] o ritmo de Luther: O Cair da Noite sofre. O que poderia ter sido um thriller tenso vem repleto de material estranho, como se os cineastas estivessem trabalhando duro para alcançar a duração do longa."

Por outro lado, Paul Heath, do The Hollywood News, exalta que "o roteiro não perde tempo construindo personagens e, em vez disso, concentra-se na história". Por fim, o jornalista acrescenta que a produção é um "noir britânico decente – uma fatia bem servida de heróis e vilões que a maioria dos fãs do gênero pode abocanhar".