Mistério em Paris: conheça sinopse, elenco e trailer do filme da Netflix

Mistério em Paris é a mais nova comédia da Netflix , sequência de Mistério no Mediterrâneo , com Adam Sandler e Jennifer Aniston reprisando seus papéis como os detetives Nick e Audrey Spitz. Lançada nesta sexta-feira (31) no serviço de streaming, o filme se passa quatro anos após o primeiro, quando Nick e Audrey são convidados para o casamento de um dos sobreviventes, o Marajá (Adeel Akhtar). No entanto, ele é raptado e mais uma vez o casal se vê em meio a um mistério.

Produzido em conjunto com a Happy Madison Productions, Endgame Entertainment e Echo Films, por enquanto, o longa repete o baixo desempenho com a crítica em sites como IMDb e Metacritic, mas deverá divertir espectadores. Conheça, a seguir, mais informações sobre o enredo, elenco e repercussão.

1 de 2 Adam Sandler e Jennifer Aniston se metem em nova enrascada com Mistério em Paris, sequência de Mistério no Mediterrâneo — Foto: Reprodução/Netflix Adam Sandler e Jennifer Aniston se metem em nova enrascada com Mistério em Paris, sequência de Mistério no Mediterrâneo — Foto: Reprodução/Netflix

📝 Como acessar a Netflix Games? Veja no Fórum do TechTudo

Sinopse de Mistério em Paris

Após os eventos de Mistério no Mediterrâneo (Murder Mystery) lançado em junho de 2019, Nick (Adam Sandler) e Audrey (Jennifer Aniston de Friends) abrem sua própria agência de detetives e investem todas as suas economias em seu negócio. Passados quatro anos, eles percebem que não são tão bons em seu trabalho e seu casamento parece estar no início de uma crise por conta disso.

Eles precisam ao mesmo tempo de uma folga e de um grande caso para salvá-los, quando surge então o convite para o casamento do Marajá (Adeel Akhtar de Utopia e Doentes de Amor). Após o rapto do noivo, Nick e Audrey tentam resgatá-lo em Paris, na França, porém mais uma vez se tornam suspeitos de um crime.

Elenco

Além de Nick, Audrey e o Marajá nos papéis centrais, alguns outros personagens do primeiro filme marcam seu retorno em papéis menores, como o Inspector Delacroix (Dany Boon, de A Riviera Não é Aqui) e o Coronel Ulenga (John Kani, de Pantera Negra). Entre os novos personagens se destaca o ex-negociador de reféns do MI6, o agente Miller (Mark Strong, de 1917 e Shazam!), que serve de contraponto à falta de profissionalismo dos Spitz.

2 de 2 Mistério em Paris começa com um casamento, mas após o rapto do noivo vários convidados se tornam suspeitos — Foto: Reprodução/Netflix Brasil Mistério em Paris começa com um casamento, mas após o rapto do noivo vários convidados se tornam suspeitos — Foto: Reprodução/Netflix Brasil

Há também outros novos suspeitos como a noiva do Marajá, Claudette (Melanie Laurent de Bastardos Inglórios); a ex-noiva Condessa Sekou (Jodie Turner-Smith de Queen & Slim); a irmã do Marajá, Saira (Kuhoo Verma de Plano B); e o acionista da empresa do Marajá, Francisco (Henrique Arce de La Casa de Papel). Cada qual com motivos plausíveis para serem cúmplices no rapto e possíveis suspeitos.

Repercussão

As notas do filme estão um pouco baixas em seu lançamento. No site Metacritic, a imprensa especializada classificou a obra com uma nota média 47 de 100, ainda sem nota de usuários. Já no site IMDb, espectadores avaliaram o filme como 5,8 de 10.

Enquanto isso no site Rotten Tomatoes, o filme tem aprovação de 52% da crítica e 68% dos usuários. No momento em que a matéria foi escrita, o filme ainda não estava figurando entre os mais assistidos ou "em alta" da Netflix, mas parece ter catapultado o original Mistério no Mediterrâneo para a 2ª posição do Top 10 no Brasil.