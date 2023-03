Mistério no Mediterrâneo: veja sinopse, elenco e trailer do filme

O filme Mistério do Mediterrâneo está disponível para assistir na Netflix . Com estreia da sequência marcada para sexta-feira (31), a obra estrelada por Adam Sandler (Click, Como Se Fosse A Primeira Vez) e Jennifer Aniston (Friends, Marley e Eu) tem ganhado destaque: o filme voltou ao top 10 de mais assistidos dentro da plataforma e atualmente ocupa a terceira posição. Lançado em 2019, a produção de Kyle Newacheck mistura o mistério de um assassinato com final surpreendente junto a um clima de comédia, qualificada pela atuação dos protagonistas. Conheça enredo, elenco e repercussão do primeiro filme.

Sinopse

Nick Spitz (Adam Sandler) é um policial frustrado que mente para a mulher, Audrey Spitz (Jennifer Aniston), sobre conseguir uma promoção para detetive, apesar de não ter passado na prova. Por outro lado, a cabeleireira, ao saber da oportunidade, relembra o marido sobre o sonho de viajar à Europa. Para não ser desmascarado, Nick programa a viagem.

No avião, Audrey encontra Charles Cavendish (Luke Evans), um milionário que convida os dois para passarem a viagem em um navio com sua família. Em alto mar, o tio de Charles é morto após anunciar que os parentes não ficarão com sua herança, mas ninguém sabe quem é o assassino. Nick e Audrey se unirão para buscar o culpado e não serem incriminados, pois eram os únicos desconhecidos da família no momento.

Elenco

Depois de Esposa de Mentirinha (2011), a dupla de comediantes Adam Sandler e Jennifer Aniston se reúne para mais uma produção de comédia. Ele é renomado por filmes do gênero, como Click (2006), Como Se Fosse a Primeira Vez (2004) e Gente Grande (2010). Já a atriz iniciou sua fama no cinema com a série Friends (1994 - 2004), depois seguiu sua carreira de sucesso com filmes de romance como Marley e Eu (2008), Todo Poderoso (2003) e Caçador de Recompensas (2010).

Além dos protagonistas, outros atores e atrizes renomados integram o elenco. Entre eles, Gemma Arterton (007 - Quantum of Solace, João e Maria: Caçadores de Bruxas), Luke Evans (A Bela e a Fera, Drácula: A História Nunca Contada), Terence Stamp (Sim Senhor, Mansão Mal-Assombrada) e Luis Gerardo Méndez (Club de Cuervos).

Repercussão

Nos sites oficiais de repercussão, Mistério do Mediterrâneo tem pontuação abaixo da média. No IMDb, atinge 6,0 de 10, com 137 mil avaliações dos internautas. No Rotten Tomatoes, 44% é a aprovação tanto da crítica quanto do público. O consenso do site afirma que "Murder Mystery reúne Jennifer Aniston e Adam Sandler para uma comédia leve que se contenta em se acomodar com o meramente medíocre".

No Metacritic, a pontuação também é baixa nos dois índices avaliadores do site: enquanto a pontuação do usuário está em 5,4/10, definida por 131 avaliações, o Metascore atinge apenas 38/100, com base em 19 comentários de críticos.

