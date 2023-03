Normal People: conheça sinopse, elenco e onde assistir à série

A minissérie Normal People está disponível na plataforma de streaming Lionsgate +. Baseado no livro homônimo da escritora irlandesa Sally Rooney, publicado no Brasil pela editora Companhia das Letras, o seriado irlandês tem direção de Lenny Abrahamson e Hettie Macdonald. Com elenco estrelado por Daisy Edgar-Jones e Paul Mescal, a série acompanha dois adolescentes que enfrentam a intensidade do primeiro amor em meio a problemas familiares e questões de classes sociais.

Com 12 episódios ao todo de trinta minutos cada, o projeto foi ao ar pela primeira vez em 2020 pelo canal inglês BBC Three. Aclamada pela crítica, Rooney é considerada a voz da geração millennial segundo vários veículos internacionais, como o The Guardian, que a define como “o fenômeno literário da década.” Se você gosta de um bom romance, confira mais informações de Normal People a seguir.

A minissérie irlandesa Normal People é baseada na obra homônima da escritora Sally Rooney — Foto: Divulgação/BBC Three/Hulu

Enredo de Normal People

Situada no interior da Irlanda, a história de drama segue os adolescentes Marianne (Jones), uma jovem tímida e inteligente que vem de uma família abastada e problemática, e Connell (Mescal), um garoto que é a estrela do time de futebol e filho único de uma mãe solo. Na escola, os dois se conhecem, mas fingem que não, já que ele é popular e cheio de amigos, enquanto ela é alvo de bullying do restante dos estudantes.

No entanto, a mãe de Connell trabalha como empregada na casa de Marianne. É lá que os dois passam a desenvolver uma conexão estranha e intensa, e acabam, por fim, se apaixonando e mantendo uma relação afetuosa escondida dos outros.

Um ano depois, em Dublin, os dois vão para a universidade e os papéis sociais se invertem: agora, Marianne é popular, enquanto Connell fica à margem, totalmente inseguro. Entre idas e vindas, o romance entre eles é cercado de relações que envolvem as diferenças sociais e problemas familiares, bem como a tentativa de ficarem separados e a descoberta de que isso pode ser mais difícil do que tinham imaginado.

Daisy Edgar-Jones interpreta Marianne Sheridan e Paul Mescal, Connel Waldron — Foto: Reprodução/IMDb

Elenco

Além de ser estrelado por Daisy Edgar-Jones (Um Lugar bem Longe Daqui) no papel da protagonista Marianne Sheridan e Paul Mescal (Aftersun) interpretando Connell Waldron, o elenco de Normal People tem nomes como Sarah Greene (Penny Dreadful) dando vida à Lorraine, India Mullen (Periféricos) como Peggy, Fionn O'Shea (Meus Encontros com Amber) no papel do personagem Jamie e Eanna Hardwicke (Vivarium) como Rob.

Além deles, Sebastian De Souza (A Grande) é Gareth, Frank Blake (Sanditon) vive Alan, Eliot Salt (Fate: A Saga Winx) interpreta a amiga Joanna, Aoife Hinds (Derry Girls) é Helen e, por fim, Lancelot Ncube (Califado) interpreta Lukas.

Repercussão

Com inúmeras indicações a prêmios internacionais, como o Globo de Ouro e ao Emmy Awards, a minissérie Normal People é aclamada pela crítica, além de ser vencedora de cerimônias importantes da televisão britânica, como o 17th Irish Film & Television Awards e o BAFTA 2021.

No sites agregadores o cenário não é diferente, já que a produção irlandesa tem alta performance. No IMDb, a sua nota é 8.4. Já no Rotten Tomatoes, o índice de aprovação é de 91% entre a crítica. Segundo o consenso do site em questão, "ancorado pelas performances vulneráveis ​​de Daisy Edgar-Jones e Paul Mescal, Normal People é ao mesmo tempo íntima e esclarecedora, traduzindo lindamente as nuances de seu material original".

Na revista Rolling Stone, o jornalista Alan Sepinwall tece elogios à produção e, principalmente à atuação de Edgar-Jones e Mescal, afirmando que "o diretor Lenny Abrahamson [...] confia nas expressões de seus atores para nos dizer o que precisamos saber sobre porque Marianne e Connell se apaixonam - e, quase na mesma frequência, desapaixonam".

Por fim, James Poniewozik, do The New York Times, parte para a perspectiva literária da adaptação para enaltecer que “Normal People parece e soa como um melodrama adolescente sobre se apaixonar. Mais do que isso, é um romance de formação potente, um estudo empático de dois jovens chegando, juntos, à maioridade".