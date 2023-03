O Agente Noturno: veja sinopse, elenco e trailer da série da Netflix

A série O Agente Noturno estreou no catálogo da Netflix nesta quinta-feira (24) e já ocupa o primeiro lugar no ranking das séries mais assistidas da plataforma de streaming. A produção é baseada no romance best-seller homônimo de Matthew Quirk e tem Shawn Ryan (S.W.A.T.) como showrunner. O seriado americano é estrelado por Gabriel Basso e Luciane Buchanan, e acompanha a jornada de um agente do FBI que descobre uma perigosa conspiração contra os Estados Unidos.

Com 10 episódios ao todo na primeira temporada, o projeto original da plataforma promete muita ação em uma trama repleta de suspense e conspiração. A seguir, confira mais informações de O Agente Noturno, como sinopse, elenco e repercussão.

2 de 2 Série é estrelada por Luciane Buchanan e Gabriel Basso, respectivamente — Foto: Divulgação/Netflix Série é estrelada por Luciane Buchanan e Gabriel Basso, respectivamente — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de O Agente Noturno

A história segue Peter Sutherland (Basso), um agente do FBI de baixo escalão que trabalha no porão da Casa Branca. Sua função inclui vigiar um telefone secreto que nunca toca e estar sempre a postos para atendê-lo.

Certo dia o aparelho de comunicação recebe uma ligação de emergência e o protagonista descobre uma perigosa e fatal conspiração contra o governo dos Estados Unidos. Encarregado de proteger um civil, Peter passa a procurar pelo traidor da nação enquanto trabalha ao lado da CEO Rose Larkin (Buchanan), por quem ele nutre um certo interesse amoroso.

Elenco

Além de ser estrelado por Gabriel Basso (Versões de um Crime) no papel do protagonista Peter Sutherland e Luciane Buchanan (Stray) interpretando Rose Larkin, o elenco de O Agente Noturno tem nomes como Sarah Desjardins (Yellowjackets), Eve Harlow (The 100), Hong Chau (A Baleia), D. B. Woodside (Namoro ou Liberdade), Fola Evans-Akingbola (Upgraded), Phoenix Raei (Estado Zero), Enrique Murciano (Miss Simpatia 2), Toby Levins (A Receita Fatal) e Andre Anthony (Pânico 6).

Repercussão

Apesar da recente estreia no catálogo da Netflix, O Agente Noturno já tem uma boa performance entre o público e uma recepção positiva entre a crítica especializada, como indicam os sites agregadores. No IMDb, a produção original do streaming tem nota 7.4 de 10, com base em 1,2 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, a adaptação tem um índice de aprovação de 75% entre a crítica e de 68% em relação à audiência.

Na revista Variety, o jornalista Daniel D'Addario tece comentários mistos sobre a série, alegando inicialmente que o "show não é perfeito: no final, muito é resolvido com um pouco de exposição, e há momentos em que o diálogo não é tão afiado quanto os intérpretes". Ele completa com o elogio de que é "um prazer ver um show melhor do que poderia ter sido [...], O Agente Noturno desperta curiosidade e intriga, uma série ricamente detalhada que impulsiona os espectadores em um ritmo implacável".

Já no site Decider, o crítico Joel Keller comenta que a série "é um programa com muitos personagens comuns e uma conspiração que não começa de uma maneira particularmente interessante".