O Estrangulador de Boston: conheça filme baseado em fatos reais

O filme de true crime O Estrangulador de Boston estreia nesta sexta-feira (17) no Star+. O suspense é baseado na investigação real dos crimes cometidos pelo "Estrangulador de Boston", um assassino em série responsável pela morte de 13 mulheres nos anos 1960. As atrizes Keira Knightley (franquia Piratas do Caribe) e Carrie Coon (The Leftovers) protagonizam o longa dirigido por Matt Ruskin (Crown Heights) e com produção do cineasta Ridley Scott (franquias Alien e Blade Runner).

Além de Keira e Carrie, integram o elenco Chris Cooper (Beleza Americana), Alessandro Nivola (Jurassic Park 3), David Dastmalchian (O Esquadrão Suicida), Rory Cochrane (Jovens, Loucos e Rebeldes), Peter Gerety (A Escuta), Robert John Burke (Dose Dupla), entre outros. Confira, a seguir, mais informações sobre enredo e a a história real por trás do filme O Estrangulador de Boston.

Filme investiga os assassinatos ocorridos nos anos 1960 contra 13 mulheres na cidade de Boston, nos Estados Unidos

Enredo de O Estrangulador de Boston

Na década de 1960, a jornalista de comportamento Loretta McLaughlin (Knightley) descobre que uma série de estrangulamentos contra mulheres têm ocorrido em Boston. Ao lado da repórter e amiga Jean Cole (Coon), as duas começam a analisar pistas que mostram o possível culpado pelas mortes.

No entanto, a maior dificuldade encontrada por Loretta e Jean durante a investigação é a lentidão da polícia em encontrar o suspeito, além da falta de interesse do jornal onde as duas trabalham para cobrir o caso.

A história real por trás do filme

Os assassinatos cometidos pelo Estrangulador de Boston ocorreram entre junho de 1962 e janeiro de 1964. Ao todo, 13 mulheres da cidade foram mortas por estrangulamento - entre as vítimas, haviam seis idosas e uma adolescente. Segundo a polícia na época, além do enforcamento, todas as vítimas foram molestadas sexualmente. As primeiras jornalistas a cobrirem o caso foram Loretta McLaughlin e Jean Cole, que na época trabalhavam no jornal Record American (hoje, Boston Herald).

As duas publicaram quatro séries de reportagens sobre o caso, o que aumentou o interesse público sobre os assassinatos e a cobrança pela prisão do suspeito. Só em 1967, três anos após a morte da última vítima, é que a polícia capturou o suspeito pelo crime. Albert DeSalvo, na época um trabalhador da construção civil, foi preso e confessou os crimes para o advogado F. Lee Bailey, numa negociação para ajuste de pena. Porém, DeSalvo foi condenado no mesmo ano à prisão perpétua. Na cadeia, o estrangulador foi assassinado em 1973 por um outro detento.