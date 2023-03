O que é smartphone? Veja o que significa e quem inventou

O termo smartphone refere-se ao telefone que carregamos no bolso. A origem da palavra e do próprio aparelho fazem alusão ao início dos anos 90, o que corresponde a quase 20 anos após a criação do primeiro telefone celular , que foi desenvolvido pela Motorola . Já o primeiro smartphone do mundo foi criado pela IBM e lançado em 1992. Ou seja, o primeiro smartphone não foi o iPhone . Porém, o celular da Apple foi sido fundamental para potencializar o conceito de smartphone desde seu lançamento.

Outros dispositivos foram chamados de smartphone durante os anos, como Blackberry 850, lançado em 1999 com um teclado Qwerty, e o Nokia N95, de 2007, que contava com câmera com lente Carl Zeiss e já tinha um sistema operacional robusto. Veja o que é smartphone, quem inventou e outras informações relevantes.

2 de 7 O Nokia N95 já ostentou a alcunha de "smartphone" — Foto: Divulgação/Nokia O Nokia N95 já ostentou a alcunha de "smartphone" — Foto: Divulgação/Nokia

Qual é o carregador de smartphone mais eficiente? Participe da conversa no Fórum TechTudo.

1. O que significa smartphone?

3 de 7 A BlackBerry aproximou ainda mais o uso do smartphone como um computador portátil — Foto: Reprodução/Elson de Souza A BlackBerry aproximou ainda mais o uso do smartphone como um computador portátil — Foto: Reprodução/Elson de Souza

O dicionário Collins traduz a união das palavras "smart" e "phone" como um celular sofisticado, enquanto o dicionário de Cambridge o traduz "smartphone" como um telefone celular, dotado de um sistema e capaz de realizar tarefas típicas como acessar a Internet. Mais do que isso, a palavra "smart" tem um significado mais amplo e se relaciona com a forma "inteligente" com que o eletrônico realiza diversas funções.

2. O que é um smartphone?

4 de 7 Um smartphone deve, necessariamente, apresentar um sistema operacional, como nos casos de iOS, Android ou Windows Phone — Foto: Divulgação/Microsoft Um smartphone deve, necessariamente, apresentar um sistema operacional, como nos casos de iOS, Android ou Windows Phone — Foto: Divulgação/Microsoft

Um smartphone é um computador de bolso, um celular com sistema operacional e programas (aplicativos) com funções que demandavam aparelhos especializados anteriormente, como câmeras fotográficas e filmadoras, por exemplo. Dessa forma, o smartphone une funções de telefone, câmera, relógio, tocador de músicas e até mesmo da carteira.

O lançamento do iPhone, porém, mudou o rumo dos smartphones. Até aquele ponto, marcas diferentes apostavam em abordagens diferentes para um smartphone, incluindo modelos sem botões como o LG Prada, que já fazia uso de uma tela touchscreen capacitiva. O que mudou com o lançamento da Apple foi a forma de pensar o aparelho. O iPhone focava em um design clean, aplicativos eficientes, conexões e gestos na tela como o movimento de pinça, que utilizamos até hoje.

3. Para que serve um smartphone

5 de 7 Smartphones podem ser utilizados como carteira virtual para realizar pagamentos por aproximação — Foto: Reprodução/Visa Smartphones podem ser utilizados como carteira virtual para realizar pagamentos por aproximação — Foto: Reprodução/Visa

O uso do smartphone é bastante diversificado graças à sua versatilidade. O celular pode ser utilizado para fins pessoais ou profissionais. Além disso, um smartphone pode comportar mais de uma linha telefônica, em alguns casos, seja por meio do uso de um chip SIM ou virtuais (eSIM). Entre suas funções, podemos citar:

Ligações;

Envio e recebimento de mensagens e e-mails;

Interação por meio de redes sociais com amigos, familiares, contatos profissionais e marcas;

Monitoramento do tempo, cronômetro, registro de alertas pontuais e alarmes;

Registro de datas importantes, eventos e viagens em fotos e vídeos;

Calculadora;

GPS;

Jogos;

Consumo, criação e publicação de conteúdo — texto, imagens estáticas, áudios e vídeos;

Rastreamento, tagueamento e monitoramento de bens e pessoas;

Monitoramento e avaliação de saúde e bem estar — sono, medidas corporais e sinais vitais;

Contratação de serviços de comida, transporte, entre outros;

Pareamento para uso em conjunto com gadgets como fones de ouvido, smartwatches, tags e wearables em geral;

Pagamentos em geral e uso de benefícios como transporte e alimentação.

Os smartphones são altamente adaptáveis, por isso podem de tempos em tempos incorporar ou abandonar funções, conforme a necessidade do mercado.

4. Quem inventou o smartphone

6 de 7 IBM Simon, o primeiro smartphone — Foto: Reprodução/Verdict IBM Simon, o primeiro smartphone — Foto: Reprodução/Verdict

O primeiro smartphone do mundo foi criado pela IBM em 1992. O nome dado ao aparelho foi "Simon Personal Communicator", ou Comunicador Pessoal Simon. Além do telefone, o IBM Simon servia como fax e base PDA para envio e recebimento de e-mails. Esse aparelho passou a ser vendido em 1994 e já apresentava uma tela touchscreen para uso em conjunto com uma caneta stylus.

Entre os aplicativos disponíveis no IBM Simon, havia: agenda de endereços, calculadora, calendário, fax, arquivo, e-mail, anotações, caderno de desenhos, relógio e lista de afazeres. O conceito de "aplicativo", porém, só veio muito tempo depois. O aparelho também contava com previsão textual durante a digitação, sempre exibindo as seis letras mais utilizadas, a depender da última letra digitada. O preço do IBM Simon era de cerca de US$ 899 — R$ 4.713 sem correção da inflação.

5. Para onde vai o smartphone depois do seu descarte

7 de 7 Marcas como a Samsung e a Apple têm programas de reciclagem de eletrônicos para facilitar o descarte de smartphones — Foto: Reprodução/Samsung Marcas como a Samsung e a Apple têm programas de reciclagem de eletrônicos para facilitar o descarte de smartphones — Foto: Reprodução/Samsung

O destino de um smartphone descartado irá depender do seu estado de conservação. Caso o aparelho esteja funcionando e em boas condições, com caixa e acessórios, pode ser revendido. Um destino comum é também a doação. Instituições de caridade e ONGs recebem lixo eletrônico e repassam para empresas especializadas, como forma de reverter valor para a instituição e dar encaminhamento correto aos smartphones descartados.

Empresas como Apple, Samsung, Motorola / Lenovo, Claro e Vivo têm programas de coleta de lixo eletrônico para descarte gratuito. Basta localizar o ponto de coleta mais próximo nos respectivos sites, linkados ao final do artigo. Ainda que o smartphone não tenha mais valor para o dono, até 80% dele é reciclável, sendo que diversos componentes e materiais podem ser reutilizados. E antes de entregar o aparelho no ponto de coleta, considere algumas dicas:

Remova os cartões de memória e de linha (cartão SIM);

Apague os seus dados pessoais do celular;

Desligue o celular antes de descartá-lo (caso seja possível, retire a bateria).

A única opção errada é o descarte em um lixo comum. Esse tipo de descarte tem como destino final um aterro sanitário ou um lixão e contribui apenas para aumentar o volume de lixo desses locais.

Veja também: Como usar o ChatGPT no seu celular sem instalar aplicativos