O Som do Caos: veja sinopse, elenco e trailer do filme da Netflix

O filme de suspense O Som do Caos está em destaque na Netflix , ocupando no momento a quinta posição no Top 10 da plataforma. O longa, produzido na Bélgica, narra a investigação de um homem que, após retornar à casa onde nasceu, descobre segredos incriminadores relacionados à sua família. O título tem como elenco principal Ward Kerremans (Terra à Venda), Sallie Harmsen (Blade Runner 2049), Jennifer Heylen (Rebel), Johan Leysen (O Pacto dos Lobos) e Jesse Mensah (Goodbye Stranger).

A obra é uma produção das produtoras Caviar Films e Screen Flanders com distribuição da Netflix. A direção é de Steffen Geypens (Logger), que também assina o roteiro junto com Robin Kerremans (A Batalha Esquecida) e Hasse Steenssens (Geruchten). Para conferir mais informações sobre enredo, elenco e repercussão de O Som do Caos, veja a seguir.

2 de 3 O protagonista Matthias (Ward Kerremans) se muda para a casa onde nasceu com sua nova família e descobre segredos ameaçadores — Foto: Reprodução/JustWatch O protagonista Matthias (Ward Kerremans) se muda para a casa onde nasceu com sua nova família e descobre segredos ameaçadores — Foto: Reprodução/JustWatch

Enredo de O Som do Caos

O influencer Matthias (Kerremans) se muda com a esposa Liv (Harmsen) e o filho recém-nascido do casal, Julius, para o casarão antigo onde viveu na infância. Após a chegada, ele descobre segredos ameaçadores que incriminam o passado de seu pai, Pol (Leysen), um homem de idade avançada e que sofre de demência. Destinado a provar perante a todos a inocência de Pol, Matthias se envolve em uma investigação que pode custar sua sanidade e a segurança de sua família.

Repercussão entre público e crítica

Em avaliação no portal IMDb, a votação do público garantiu ao O Som do Caos nota 3,6 de 10, com base em 804 votações. A audiência também indicou uma aprovação inexpressiva no Rotten Tomatoes, com índice de 13% baseado em cerca de 50 votos. Em relação às críticas, o Decider, portal especializado, considerou o longa como "streamável", definindo que "a inspirada filmagem de O Som do Caos ajuda a compensar algumas decisões mornas de contar a história".

O suspense obteve no site Heaven on Horror, especializado em terror, 3 de 5 estrelas, com a justificativa de que, mesmo com um drama que se desenvolve de forma "lenta", o elenco com poucos atores "faz a história funcionar de uma maneira muito orgânica". Já o Review Geek, em uma nota baixa de 2/10, declarou no título da resenha que o filme é "dolorosamente chato e enjoativo".

3 de 3 Matthias tenta reunir provas para inocentar o pai de crimes cometidos no passado. No entanto, a investigação consome a sanidade do protagonista — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes Matthias tenta reunir provas para inocentar o pai de crimes cometidos no passado. No entanto, a investigação consome a sanidade do protagonista — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes