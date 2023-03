Onde assistir a Atlanta? Veja elenco e trailer de série com Donald Glover

A terceira temporada de Atlanta (2016 - 2022) será lançada nesta sexta-feira (24) no catálogo brasileiro da Netflix . Vale lembrar que a série foi encerrada há poucos meses com o lançamento da sua quarta e última temporada, ainda sem previsão de chegada ao Brasil. A obra é uma criação do ator e rapper Donald Glover, conhecido pelo alter ego Childish Gambino e autor do hit "This is America". Na trama, um grupo de quatro moradores da periferia de Atlanta vive situações surreais que beiram entre o hilário e o trágico.

Além de Glover, que é criador da série e um dos produtores executivos, estão no elenco Zazie Beetz (Deadpool 2), Lakeith Stanfield (Corra!) e Brian Tyree Henry (Eternos). Durante o período de exibição, Atlanta foi uma das séries de comédia de maior destaque em premiações, ganhando estatuetas em cerimônias como Emmy e Globo de Ouro. Se você está na expectativa pela terceira temporada ou quer conhecer a série, veja mais informações a seguir.

O ator e rapper Donald Glover é criador e protagonista da série Atlanta

Enredo de Atlanta

Earnest "Earn" Marks (Glover) é um cara assumidamente pobre que se vira em empregos medíocres para sobreviver. Ele tenta se reaproximar da ex-namorada Vanessa "Van" Kiefer (Beetz), uma professora do ensino básico com quem tem uma filha pequena. Sem ser respeitado por ninguém devido à condição econômica em que vive, o protagonista descobre que seu primo Alfred (Henry) é um rapper com fama emergente de nome "Paper Boi". Agora, Earn quer empresariar a carreira de Paper e assim sair da pobreza.

O que esperar da terceira temporada?

Com exibição no canal americano FX, a terceira temporada foi lançada entre março e maio de 2022 nos EUA. Entre os destaques da season, Earn novamente tenta reconquistar Van depois de vários momentos de reconciliação e desentendimentos ocorridos durante os episódios anteriores.

Earn, Alfred "Paper Boi" e seu braço direito Darius (Lakeith Stanfield) estão em uma turnê pela Europa acompanhados também de Van, cujo pai é alemão. O choque cultural que o quarteto estadunidense vive no velho continente gera diversas situações absurdas, mas não menos reflexivas para o grupo.

O quarteto protagonista chega à Europa para uma turnê do rapper Paper Boi e dá de cara com um choque cultural

Repercussão entre o público e crítica

As quatro temporadas da série foram aclamadas entre os espectadores e imprensa dado à forma surreal e cômica como trata temas como racismo, pobreza e fama. No IMDb, em votação de 78 mil usuários, o seriado tem nota 8,6. Em avaliação no Metacritic, o metascore geral de Atlanta é 92 (com selo "Deve Assistir"), ao lado da pontuação 8.4 estabelecida pelos usuários do site. Já no Rotten Tomatoes, todas as quatro temporadas tem aprovação de 98%, com selo "Fresco" em cada uma das avaliações.

Todas as temporadas também tiveram destaque em premiações importantes da indústria do entretenimento. A série ganhou duas vezes o Globo de Ouro de Melhor Série de Televisão - Musical ou Comédia. No mesmo evento, Donald Glover recebeu um prêmio de Melhor Ator de Série de Televisão - Musical ou Comédia.

O seriado também já se saiu vitorioso no Primetime Emmy Awards, onde Glover foi agraciado com as estatuetas de Ator Principal e Diretor Revelação em Série de Comédia. Além disso, Atlanta está em décimo lugar das Melhores Séries do Século XXI, em lista organizada pelo The Guardian em 2022.