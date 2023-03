Onde assistir a Filhos da Esperança? Conheça sinopse e elenco do filme

O filme de ação e drama Filhos da Esperança está disponível para streaming no Claro TV+ e aluguel no Amazon Prime Video , Claro Vídeo, Google Play Filmes e iTunes . Considerada uma das inspirações na criação do game The Last of Us , a trama, que se passa em 2027, mostra uma civilização que vive em profundo pessimismo e divisão após uma infertilidade generalizada tomar conta das mulheres. Porém, uma jovem de origem africana pode mudar o futuro após conseguir engravidar.

Dirigido por Alfonso Cuarón (Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban) e baseado no livro homônimo da romancista P. D. James, o filme conta com Clive Owen (Closer: Perto Demais), Clare-Hope Ashitey (The Feed), Julianne Moore (Jogos Vorazes: A Esperança pt 1), Chiwetel Ejiofor (Doutor Estranho), entre outros. Se você ficou curioso e quer saber mais sobre o enredo e repercussão da crítica relacionado ao filme, confira mais informações a seguir.

2 de 3 A atriz Clare-Hope Ashitey interpreta Kee, uma jovem que consegue engravidar em meio à infertilidade mundial — Foto: Reprodução/IMDb A atriz Clare-Hope Ashitey interpreta Kee, uma jovem que consegue engravidar em meio à infertilidade mundial — Foto: Reprodução/IMDb

Enredo de Filhos da Esperança

No ano de 2027, a humanidade sucumbe ao pessimismo pois as mulheres de todo o mundo não conseguem engravidar há tempos. O homem mais jovem do planeta é assassinado aos 18 anos. Sendo mais um sobrevivente no meio de uma Londres devastada, o burocrata Theo Faron (Owen) é procurado por sua ex-esposa Julian Taylor (Julianne Moore) para que ele ajude a obter um visto de trânsito à jovem Kee (Ashitey), uma refugiada vinda da África.

Porém, a viagem fica mais complicada quando Theo descobre que Kee é possivelmente a única grávida do mundo, o que coloca os dois em risco no meio da guerra civil provocada por grupos ultranacionalistas e o exército inglês.

Repercussão entre público e crítica

Aclamado pela crítica em seu lançamento, em setembro de 2006, Filhos da Esperança chegou a ser indicado a três categorias técnicas no Oscar de 2007, sendo elas Melhor Roteiro Adaptado, Fotografia e Montagem. A obra saiu vitoriosa, porém, nas premiações BAFTA (Fotografia e Design de Produção) e Satun Awards, como Melhor Filme de Ficção Científica.

3 de 3 O personagem Theo Faron (Owen) decide ajudar a ex-esposa a levar uma jovem grávida até uma equipe de cientistas que podem estudar o caso — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes Classic Trailers O personagem Theo Faron (Owen) decide ajudar a ex-esposa a levar uma jovem grávida até uma equipe de cientistas que podem estudar o caso — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes Classic Trailers

Filhos da Esperança possui nota 7,9 no IMDb, metascore de 84 no Metacritic (com selo "Deve Assistir") e aprovação de 92% (selo "Fresco") no Rotten Tomatoes. Em relação ao público, um dos fãs do filme é o diretor criativo Neil Druckman, co-criador do game The Last of Us e um dos showrunners do live action da HBO.

Em participação na conferência DICE Summit 2018, em Las Vegas, Druckman relatou que se sentiu instigado a desenvolver um game com maior profundidade de roteiro após assistir Filhos da Esperança nos cinemas. "Pode-se dizer que tiramos muitas inspirações de Filhos da Esperança para The Last of Us".