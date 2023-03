Onde assistir a From? Conheça sinopse e elenco da série no Globoplay

Origem, ou From no título original em inglês, é uma série de terror e suspense produzida por Jack Bender, diretor de Lost. A produção estreia nesta terça-feira (21) exclusivamente no Globoplay , serviço de streaming da Globo . A história se passa em uma misteriosa cidade no interior dos Estados Unidos que aprisiona as pessoas de uma forma sobrenatural quando chegam nela. A série, que foi sucesso em 2022 na TV americana, receberá sua segunda temporada nos Estados unidos em 23 de abril. O elenco conta com nomes como Harold Perrineau (Matrix Reloaded), Eion Bailey (Band of Brothers) e Catalina Sandina (O Ano Mais Violento).

Sinopse

A série gira ao redor do mistério da inexplicável cidade no meio do nada onde várias pessoas estão aprisionadas. Durante a noite, seres monstruosos caçam os moradores, tomando a forma de pessoas e mais. No primeiro episódio conhecemos a família Matthews, os mais novos prisioneiros da cidade que entram em pânico após dirigir sempre em linha reta e constantemente retornarem ao mesmo local. Eles acabam envolvidos em um acidente e descobrem em primeira mão os perigos que a noite traz.

Os elementos de terror e suspense são espaçados, mas a tensão é constante entre os personagens. Origem também não se acanha em mostrar sangue e cenas violentas, como uma mãe e filha dilaceradas por uma das criaturas logo em seus primeiros minutos. A primeira temporada conta com 10 episódios de 52 minutos de duração cada no Globoplay e internacionalmente sua segunda season será exibida a partir de 23 de abril de 2023.

Elenco e recepção

O protagonista da série é o xerife da cidade Boyd (Harold Perrineau), que tenta manter todos na linha através de regras rígidas. A família Matthews oferece o ponto de vista do espectador, chegando agora à cidade amaldiçoada, descobrindo seus terrores. A família é composta pelo casal Jim (Eion Bailey) e Tabitha (Catalina Sandina) que estão em uma crise em seu relacionamento quando chegam à cidade. Eles estão acompanhados por seus filhos, a adolescente Julie (Hannah Cheramy de Van Helsing) e o caçula Ethan (Simon Webster, dublador em Patrulha Canina e Lucas the Spider).

A cidade conta com vários outros personagens interessantes e essenciais para seu funcionamento. Entre eles, Donna (Elizabeth Saunders de Orphan Black e It: A Coisa), que chefia a Casa Colônia que abriga novatos da cidade, o arrogante desenvolvedor de software Jade (David Alpay de Ararat e The Tudors), e o enigmático Victor (Scott McCord de The Sinner), o sobrevivente mais antigo da cidade que parece saber mais do que partilha com os outros.

A série foi bem recebida pelo público com nota 7,6 de 10 no site IMDB, com pontos fortes em seu primeiro episódio repleto de mistério e nos episódios que precedem o encerramento da temporada. No Rotten Tomatoes, a série está muito bem avaliada com 96% de aprovação pela crítica e 88% pelo público.

