Onde assistir a O Banqueiro? Veja sinopse, elenco e trailer do filme

O filme O Banqueiro está disponível no catálogo do Apple TV+ . Com os astros Samuel L. Jackson e Anthony Mackie (ambos no Universo Cinematográfico Marvel nos papéis de Nick Fury e Falcão), o longa narra a história real de dois empresários negros que querem prosperar financeiramente em pleno racismo americano na década de 1950. Lançado em março de 2020, o título tem direção de George Nolfi (Os Agentes do Destino).

Antes da aquisição da Apple para ter o filme em seu catálogo, O Banqueiro teve uma rápida passagem em festivais de cinema e salas selecionadas, o que o favoreceu nas notas elogiosas dadas pela crítica. Se você ficou curioso e quer conhecer mais sobre a trama, confira mais informações a seguir sobre enredo, equipe técnica e repercussão.

Longa exclusivo da Apple TV+ é baseado na luta real de dois empresários negros contra o racismo nos anos 1950

Enredo de O Banqueiro

A história se passa no estado do Texas (EUA) em 1954. Bernard Garrett (Mackie) é um empresário ambicioso que deseja progredir no ramo imobiliário. Uma de suas metas é comprar bancos para gerar empréstimos aos moradores das casas que serão alugadas. Garrett pede então ajuda a Joe Morris (Jackson), um investidor veterano que resolve apostar no projeto.

Já sabendo que não conseguirão crédito na praça por serem negros, os dois usam de um homem branco chamado Matt Steiner (Nicholas Hoult) para que este finja ser o responsável pelos investimentos. Com o sucesso inicial da compra de bancos e casas em bairros brancos da cidade, não demora muito para que o FBI entre no encalço dos três para desmascarar o esquema.

O ator Nicholas Hoult interpreta Matt Steiner, um homem branco usado como rosto social dos planos de Bernard Garrett e Joe Morris

Elenco e equipe técnica

Além de Jackson e Mackie (que também está entre os produtores), outros papéis de destaque são interpretados por Nicholas Hoult (O Menu), como o "laranja" Matt Steiner, e a atriz Nia Long (franquia Vovó Zona), que interpreta Eunice Garrett, a esposa de Bernard.

Completam o time do elenco Taylor Black (Verdades Secretas), Michael Harney (Orange is the New Black), Colm Meaney (Inferno Sobre Rodas), Paul Ben-Victor (A Escuta), entre outros. O diretor George Nolfi também é responsável pelo roteiro ao lado de Niceole R. Levy (Recruta), David Lewis Smith (Os Bad Boys) e Stan Younger.

Os quatro personagens principais do longa ao comemorem o sucesso do plano de investimentos

Repercussão entre público e crítica

Em avaliação no IMDb, O Banqueiro tem nota 7,3 com base na votação de 30 mil usuários. Entre as resenhas da crítica, o portal Metacritic registrou um metascore 59 baseado em 19 reviews - já entre o público no mesmo site, a nota foi 7.5.

No agregador Rotten Tomatoes a aprovação é de 79%, média estampada com o selo "Fresco". A audiência garantiu ao longa 100% de aprovação. Neste último agregador, o consenso da crítica foi de que "a abordagem tímida de O Banqueiro, quando se trata de dramatizar fatos reais, é constantemente superada pelo trio de performances fortes em seu núcleo".