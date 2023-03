Onde assistir a Pretty Little Liars? Relembre elenco e sinopse

Pretty Little Liars é uma série de mistério e drama que acompanha um grupo de amigas adolescentes perseguidas por um stalker anônimo. Lançada em 2010, a produção tem no elenco principal Lucy Hale (Verdade ou Desafio), Ashley Benson (Pixels), Shay Mitchell (You) e Troian Bellisario (Feed). O seriado, que estreiou na Freeform e hoje está disponível na HBO Max , é uma adaptação da saga de livros de mesmo nome, da autora Sara Shepard. A produtora executiva I. Marlene King (Famous in Love) é a showrunner e responsável pelo roteiro da série.

Com sete temporadas, a produção venceu o Teen Choice Awards de Melhor Série de Drama por cinco anos seguidos (2012 - 2016). Se você não assistiu e ficou curioso para conhecer este sucesso, confira mais informações de Pretty Little Liars a seguir.

2 de 3 Alison retorna ao elenco principal na quinta temporada de Pretty Little Liars — Foto: Reprodução/IMDb Alison retorna ao elenco principal na quinta temporada de Pretty Little Liars — Foto: Reprodução/IMDb

Sinopse

Aria Montgomery (Hale), Spencer Hastings (Bellisario), Hanna Marin (Benson) e Emily Fields (Mitchell) são unidas por um elo em comum: todas são amigas de Alison Dilaurentis (Pieterse), a menina popular que deseja ser melhor do que todos a sua volta. A história começa quando as amigas resolvem dormir juntas em uma noite chuvosa e, quando quatro delas acordam, percebem que Alison desapareceu pela noite.

Um ano depois, o corpo da menina é encontrado. O grupo se une novamente quando todas recebem mensagens anônimas em seus celulares de alguém que se denomina como 'A'. Ao longo da história, A se mostra ser um stalker e pscicopata que fará de tudo para atormentar as protagonistas. No final de Pretty Little Liars, o persongagem misterioso é revelado.

Elenco

O elenco de Pretty Little Liars conta com Lucy Hale como Aria. Após a produção, ela atuou nas séries Life Sentence (2018) e Katy Keene (2020). Shay Mitchell, a Emily na série, ganhou destaque recentemente por sua participação na primeira temporada de You (2018). Já Ashley Benson, a Hanna, atuou também em Spring Breakers: Garotas Perigosas (2012), ao lado de Selena Gomez e Vanessa Hudgens, e no longa Pixels (2015).

Troian Bellisario, a Spencer, participou de Feed (2017) e Doula (2022). Sasha Pieterse, a Alisson, fez aparições desde o início da série e depois ganha destaque. A atriz estreou ainda nova, conhecida mesmo antes da produção por As Aventuras de Sharkboy e Lavagirl (2005). Compõem o elenco principal masculino Ian Harding (Um Segredo a Caminho), Tyler Blackburn (Hello Again) e Keegan Allen (#Semsaída).

Repercussão entre o público e a crítica

Nos sites agregadores, Pretty Little Liars teve uma recepção acima da média. No IMDb, a nota dos usuários é de 7,4/10, com 171 mil avaliações. No Metacritic, a pontuação entre a nota da crítica e do público destoa. Enquanto a primeira é 55/100, a segunda atinge 8.5/10. Já no Rotten Tomatoes, a avaliação tanto dos especialistas quanto dos espectadores é de 81% de aprovação. O consenso do site afirma que "esses adolescentes problemáticos, mas bem vestidos, nos levam a um cruzeiro de guilty-please".

Spin-offs

Devido ao sucesso, a obra conta com três spin-offs, o primeiro foi lançado enquanto a série ainda estava no ar. A primeira foi Ravenswood (2013), que acompanha a história de Caleb Rivers. A trama acontece na cidade vizinha a Rosewood, cenário da série principal, mas foi cancelada na primeira temporada.

Tempos depois chegou a segunda produção derivada, Pretty Little Liars: As Perfeccionistas (2019), que narra a continuação da história de Alison Dilaurentis e Mona Vanderwaal com um grupo de adolescentes, que se tornam vítimas da mesma perseguição da série original. Esta última também foi cancelada na primeira temporada.

3 de 3 Pretty Little Liars: Um Novo Pecado foi lançada em 2022 e renovada para uma segunda temporada — Foto: Reprodução/IMDb Pretty Little Liars: Um Novo Pecado foi lançada em 2022 e renovada para uma segunda temporada — Foto: Reprodução/IMDb