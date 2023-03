Onde assistir a Shazam? Relembre sinopse, elenco e trailer do filme da DC

Shazam! está disponível na plataforma da HBO Max e foi lançado oficialmente em 2019. Com direção de David F. Sandberg e roteiro de Henry Gayden, os personagens do projetos são baseados nos quadrinhos da DC Comics. Estrelado por Zachary Levi e Asher Angel, a trama acompanha um garoto de 14 anos capaz de se transformar em um super-herói adulto. Sua continuação, Shazam! A Fúria dos Deuses, chega às telonas nesta quinta-feira (16) e marca o retorno da história do famoso herói da DC em mais uma aventura mortal.

O primeiro filme tem um pouco mais de duas horas de duração e é a sétima produção cinematográfica do projeto DC Extended Universe, uma franquia de filmes de super-heróis com histórias conectadas que é distribuída pela Warner Bros. Pictures. Se você gosta de tramas repletas de muita ação e superpoderes, confira, a seguir, mais detalhes de Shazam:

Enredo de Shazam

A história segue Billy Batson, um adolescente de 14 anos que leva sua vida normalmente como qualquer garoto da sua idade até que, de repente, um antigo mago chamado Shazam lhe dá o dom de poder se transformar em um super-herói adulto que leva o mesmo nome que ele. Assim, ao gritar a palavra Shazam, o jovem acaba incorporando seu alter ego poderoso. No entanto, as coisas saem de controle quando o malvado Dr. Thaddeus Silvana surge em seu caminho, exigindo que Billy entregue seu poder a ele.

Elenco

Além de ser estrelado por Zachary Levi (A Maravilhosa Sra. Maisel) no papel do personagem-título e Asher Angel (Jolene) interpretando o jovem Billy Batson, o elenco de Shazam ainda é composto por nomes como Mark Strong (Cruella) na pele do grande vilão Dr. Silvana, Grace Fulton (Annabelle 2: A Criação do Mal) como Mary Marvel, Jack Dylan Grazer (It - A Coisa) interpretando Capitão Marvel Jr. e Djimon Hounsou (A Lenda de Tarzan) no papel do mago Shazam.

Por fim, estão presentes no time de atuação também Adam Brody (O.C.: Um Estranho no Paraíso) , Meagan Good (Harlem), Marta Milans (White Lines), Ross Butler (Riverdale) e Cooper Andrews (The Walking Dead).

Repercussão entre público e crítica

Com uma taxa de aprovação de 90% pela crítica no site Rotten Tomatoes, tendo como base 420 resenhas, o consenso do site afirma que o longa é "uma mistura divertida e sem esforço de humor e coração. Além de ser um filme de super-herói que nunca esquece o poder real do gênero: a realização de desejos felizes".

Já no IMDb, o projeto tem uma pontuação de média ponderada de 7 de 10, levando em consideração 349 mil considerações. Por fim, a receita mundial de Shazam superou os US$ 365 milhões, tendo alcançado a liderança nas bilheterias norte-americanas em seu fim de semana de estreia, bem como no Brasil após seu segundo dia de lançamento.

Shazam! A Fúria dos Deuses (2023)

A sequência da história do super-herói Shazam agora aborda uma nova e mais perigosa aventura: a fúria de um trio de Deuses antigos. Após chegarem à Terra enfurecidos por sua magia ter sido roubada há muito tempo, eles travam uma batalha contra Shazam e seus companheiros, que agora devem salvar a si mesmos, seus poderes e até mesmo o destino do mundo.

Além do elenco original do primeiro filme, neste novo longa-metragem juntam-se ao time de atuação as atrizes Rachel Zegler (Amor, Sublime Amor), Lucy Liu (da franquia Kung Fu Panda) e Helen Mirren (Velozes e Furiosos 9).

E apesar de ainda ser recém-lançado, a sequência da franquia do super-herói já está sendo bem cotada pela crítica especializada. No site agregador IMDb, o filme é avaliado com nota 7.1 com base em 414 considerações. Já no Rotten Tomatoes, o índice de aprovação da crítica, inicialmente, é de 70% com base em 27 reviews.

