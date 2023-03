Onde assistir a Sorria? Veja sinopse, elenco e trailer do filme de terror

O filme Sorria está disponível para assistir no Paramount+ , Globoplay (via Telecine ) e NOW. Lançado em setembro de 2022, o filme de terror tem roteiro e direção de Parker Finn (The Hidebehind), e é baseado no curta-metragem Laura Hasn't Slept (2020) do cineasta. Estrelado por Sosie Bacon e Caitlin Stasey, a trama acompanha a Dra. Rose Cotter, que após presenciar um evento traumático, passa a vivenciar experiências assustadoras.

Com quase duas horas de duração, o longa-metragem, que já tem sequência confirmada, é distribuído pela Paramount Pictures e aborda temas relacionados a eventos sobrenaturais, mistérios, loucura e aparições espectrais. Se você é fã dos gêneros de suspense e terror, confira, a seguir, mais detalhes de Sorria, como sinopse, elenco e repercussão.

Enredo de Sorria

A história segue a psiquiatra Rose Cotter, que, após presenciar uma paciente cometer um suicídio brutal em sua frente, passa a vivenciar experiências bizarras e assustadoras com uma entidade que aparece sempre sorrindo.

Incapaz de convencer o marido e sua família sobre a estranha situação, a protagonista busca ajuda e refúgio em um antigo namorado policial. Assim, para se ver livre da entidade que a persegue, Rose deverá enfrentar seu passado conturbado se quiser sobreviver.

Elenco

Além de ser protagonizado por Sosie Bacon (13 Reasons Why) no papel da protagonista Rose Cotter e Kyle Gallner (Sniper Americano) interpretando Joel, o elenco de Sorria é composto também por nomes como Caitlin Stasey (Guerreiros do Amanhã) como Laura, Jessie Usher (The Boys) vivendo Trevor e Robin Weigert (O Dono do Jogo) dando vida à Drª Madeline. Além deles, também juntam-se ao time de atuação Kal Penn (House), Gillian Zinser (Halfway), Rob Morgan (Não Olhe para Cima), Judy Reyes (Succession), Sara Kapner (O Pacto Mortal) e Nick Arapoglou (Alerta Vermelho).

Repercussão

Considerado um hit mundial do gênero de terror, Sorria é aclamado pela crítica e pelo público, tendo alcançado uma bilheteria mundial de US$ 210 milhões (R$ 1,1 bilhão, na cotação atual), apesar do baixo orçamento de produção. No site agregador IMDb, por exemplo, o longa tem nota 6.6, com base em 113 mil considerações.

Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Parker Finn tem um índice de aprovação de 80%, levando em consideração 183 reviews da crítica, e uma pontuação de 77% referente à audiência. Segundo o consenso do site em questão, o filme tem "visuais profundamente assustadores e uma excelente Sosie Bacon elevam a inquietante exploração do trauma de Sorria, adicionando ainda mais à rara peça que expande satisfatoriamente o curta".

Por fim, vale lembrar que o sucesso do projeto cinematográfico foi tão grande que a Paramount Pictures anunciou recentemente uma sequência para o filme, visto que o diretor Parker Finn assinou um contrato exclusivo com a produtora para criar mais longas de terror. Até o momento, o segundo filme da franquia Sorria está em desenvolvimento, mas permanece sem título ou mais detalhes divulgados.