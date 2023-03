Onde assistir a The Walking Dead? Conheça sinopse, elenco e trailer

The Walking Dead é uma série de ação que aborda o cotidiano de um grupo de pessoas tentando sobreviver em um cenário dominado por mortos-vivos. A produção, encerrada em 2022 após 11 temporadas, está disponível no Star+ e e na Netflix . Baseada nos quadrinhos de Robert Kirkman, a série tem direção do cineasta Frank Darabont (A Hora do Pesadelo: Os Guerreiros dos Sonhos) e fez sua estreia em 2010 sob comando da AMC, emissora original.

Devido ao sucesso, a obra já possui dois spin-offs: Fear The Walking Dead (2015) e The Walking Dead: World Beyond (2020). No entanto, após o final da saga original, outras três derivações foram confirmadas para estreia entre 2023 e 2024, cada uma seguindo os protagonistas restantes. The Walking Dead: Dead City falará sobre os rivais Maggie e Negan; The Walking Dead: Daryl Dixon, que terá como protagonista Norman Reedus e uma série ainda sem título continuará a história dos protagonistas Rick e Michonne. Confira, a seguir, mais detalhes sobre a produção.

2 de 3 Em pôster promocional da última temporada, os personagens Negan, Maggie, Daryl e Carol ganharam destaque — Foto: Reprodução/Star+ Em pôster promocional da última temporada, os personagens Negan, Maggie, Daryl e Carol ganharam destaque — Foto: Reprodução/Star+

📝 Não consigo assinar HBO Max: o que fazer? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Sinopse

O mundo está dominado por “walkers", termo usado pelos personagens humanos para se referir às criaturas que, normalmente, chamamos de zumbis. Na série, as pessoas morrem e voltam à vida com apenas uma parcela do cérebro funcionando -- uma que dá vazão ao instinto de se alimentar de carne, seja humana ou animal. Enquanto isso, as poucas pessoas que ainda existem tentam se agrupar para sobreviver com os recursos existentes e escapar dos bandos de canibais.

A série inicia quando Rick Grimes (Andrew Lincoln), o vice-xerife de uma cidade do interior do estado da Georgia, acorda de um coma após ser baleado no ofício. Ele se vê sozinho no hospital, até que percebe que o local está tomado por mortos-vivos. Ao sair, ele volta para sua casa para encontrar seu filho Carl Grimes (Chandler Riggs) e esposa Lori Grimes (Sarah Wayne Callies), porém, eles não estão mais na casa. Ao tempo que tenta entender como sobreviver no novo mundo, Rick vai rumo a capital Atlanta em busca de sua família.

3 de 3 Em The Walking Dead, os zumbis são conhecidos como "walkers" (andarilhos) por ficarem caminhando sem rumo — Foto: Divulgação/IMDB Em The Walking Dead, os zumbis são conhecidos como "walkers" (andarilhos) por ficarem caminhando sem rumo — Foto: Divulgação/IMDB

Elenco

Protagonista da série, o xerife Rick é vivido por Andrew Lincoln (Simplesmente Amor). Danai Gurira (Pantera Negra) interpreta Michonne e Lauren Cohan (Boneco do Mal) dá vida à Maggie Greene. Ambas entraram na série na segunda temporada e finalizaram como principais. Steven Yeun (Não! Não Olhe!) se destacou como Gleen Rhee, um menino sul coreano que auxiliava seu grupo a buscar suprimentos na cidade grande no início da série.

Outro personagem que foi amado pelo público foi Daryl Dixon, interpretado por Norman Reedus (Santos Justiceiros, Death Stranding). Melissa McBride (O Nevoeiro) interpreta Carol Peletier, uma mulher que inicia frágil e tem uma das maiores evoluções da série. Por fim, Jeffrey Dean (Supernatural) entrou como Negan nas temporadas finais da série e se tornou um dos mais importantes antagonistas.

Repercussão

A série venceu alguns prêmios como o People’s Choice Awards, Critics’ Choice e Emmy como Melhor Maquiagem. Já nos sites que agregam o desempenho de séries, The Walking Dead tem pontuação elevada. No Metacritic, o score dos usuários é de 8.0/10, definida por 409 avaliações. Entre os críticos, a série atinge 79/100, com base em 115 comentários presentes na plataforma.

No Rotten Tomatoes, a porcentagem do número de pessoas que avaliaram a série com 3,5 estrelas ou mais é igual a 77%. No Tomatômetro, que é a média da avaliação de todas as temporadas pela crítica, chega a 79%. Já no site IMDb, atinge 8,1 de 10 com mais de um milhão de avaliações dos internautas. No mesmo site, a série está décimo lugar de popularidade.

Trailer dos últimos episódios de The Walking Dead