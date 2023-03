Onde assistir a Titanic? Relembre sinopse, elenco e trailer do filme

O clássico filme Titanic está disponível na plataforma de streaming Star +. Lançado oficialmente em 1997, a obra cinematográfica tem roteiro e direção de James Cameron (Avatar) e, apesar de ser uma história fictícia, foi inspirada no naufrágio real do RMS Titanic. Estrelado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, o épico de romance acompanha a história de amor entre dois jovens de classes sociais diferentes em uma embarcação prestes a naufragar.

Com três horas e vinte minutos de duração, o longa-metragem é uma produção dos estúdios Paramount Pictures e 20th Century Fox e teve sua estreia oficial no Festival Internacional de Cinema de Tóquio. Se você gosta de filmes antigos e de grande sucesso de bilheteria, confira mais detalhes de Titanic, como sinopse, elenco e repercussão.

Enredo de Titanic

Situada em 1912, a história segue a jovem de 17 anos Rose DeWitte Bukaker (Winslet), uma adolescente de família aristocrata que embarca junto de seu noivo e sua mãe no navio Titanic, na primeira classe. Assim, atormentada pelo casamento arranjado para salvar sua família dos secretos problemas financeiros, Rose decide se suicidar ao tentar pular do navio, mas é impedida por um outro passageiro chamado Jack Dawson (DiCaprio). O jovem é um artista pobre e ocupa a terceira classe do navio, junto de outros funcionários da embarcação.

Dessa forma, com o passar dos dias, eles se tornam cada vez mais próximos um do outro, e logo se apaixonam, causando a fúria de todos próximos à Rose. No entanto, quando o navio se choca com um iceberg e começa a naufragar, os protagonistas deverão lutar por sua sobrevivência e amor no meio do enorme abismo das classes sociais que os separam.

Elenco

Além de ser estrelado por Leonardo DiCaprio (O Lobo de Wall Street) no papel do protagonista Jack Dawson e Kate Winslet (Mare of Easttown) interpretando Rose DeWitt Bukater, o elenco de Titanic é composto por grandes nomes do cinema mundial, como Billy Zane (De Volta para o Futuro 2), Kathy Bates (Louca Obsessão), Bill Paxton (Aliens, O Resgate), Gloria Stuart (O Homem Invisível), Frances Fisher (Amor com Data Marcada), Victor Garber (Legalmente Loira), Bernard Hill (O Senhor dos Anéis), Suzy Amis (O Dia do Julgamento), Danny Nucci (Queima de Arquivo), Jonathan Hyde (Jumanji) e David Warner (Um Conto de Natal).

Repercussão

Considerado um enorme sucesso de bilheteria até hoje, Titanic já arrecadou US$ 2,2 bilhões desde o seu lançamento, juntando o lucro dos relançamentos do filme, que completou 25 anos em janeiro desse ano. Além disso, o longa também é aclamado pela crítica especializada, bem como popular entre o público. No site agregador IMDb, por exemplo, Titanic tem nota 7.9 de 10.

Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de James Cameron tem um índice de aprovação de 88%, com base em 250 reviews da crítica, e uma pontuação de 69% em relação à audiência. Segundo o consenso do site, o filme é "um triunfo quase absoluto do diretor, que oferece uma mistura vertiginosa de visuais espetaculares e melodrama antiquado".

O jornalista Richard Williams, do The Guardian, enaltece que "Titanic é, apesar de proibido para menores de 12 anos, um filme para crianças de todas as idades, para quem está pronto para suspirar com um desfile de maravilhas e ansioso para ser arrebatado".