Playoffs do CBLOL 2023 (1° Split): veja equipes, jogos e como assistir

O CBLOL 2023 (1° Split) está em sua fase final, os playoffs. LOUD , paiN Gaming , Los Grandes, RED Canids Kalunga , Fluxo e FURIA se classificaram para as eliminatórias, onde seguirão na disputa pelo título da primeira etapa e também a vaga brasileira no Mid-Season Invitational ( MSI ) 2023, torneio internacional de League of Legends . Os playoffs começam já na sexta-feira (24) e vão até o dia 15 de abril, data da grande final. Você pode assistir aos jogos nos canais oficiais do CBLOL na Twitch e no YouTube . A seguir, veja todos os detalhes sobre a fase eliminatória do CBLOL 2023 (1° Split).

Classificação da fase de pontos

A primeira fase do CBLOL 2023 (1° Split) ocorreu do dia 21 de janeiro até o dia 19 de março. Todas as dez equipes das franquias disputavam pelas seis vagas disponíveis nos playoffs. No final, ficaram de fora da briga INTZ, KaBuM! Esports, Vivo Keyd Stars e Liberty, quarteto que agora entra de férias até o começo da segunda etapa. Na tabela abaixo, você confere como ficou a classificação final da etapa regular:

CBLOL 2023 (1° Split) – Tabela de Classificação da Etapa Regular Colocação Equipe Vitórias–Derrotas Vaga nos playoffs 1° paiN Gaming 12–6 Semifinais 2° LOUD 12–6 Semifinais 3° Los Grandes 12–6 Semifinais 4° RED Canids Kalunga 12–6 Semifinais 5° Fluxo 10–8 Rodada 1 da Chave Inferior 6° FURIA 9–9 Rodada 1 da Chave Inferior 7° INTZ 7–11 - 8° KaBuM! Esports 7–11 - 9° Vivo Keyd Stars 5–13 - 10° Liberty 5–13 -

Formato dos playoffs

Assim como em edições passadas, os playoffs do CBLOL 2023 (1° Split) serão realizados em uma chave de eliminação dupla, com chave inferior e chave superior. paiN Gaming, LOUD, Los Grandes e RED Canids Kalunga ficaram no Top 4 da etapa regular e ganharam o privilégio de iniciarem suas campanhas nos playoffs pelas semifinais da chave superior. Em contrapartida, Fluxo (5° colocação) e FURIA (6° colocação) se enfrentam na Rodada 1 da chave inferior em uma série valendo a sobrevivência no torneio.

Todas as partidas das eliminatórias serão decididas em séries melhores de cinco partidas (MD5). Vale ressaltar ainda o benefício adquirido pela paiN por ter encerrado a fase de pontos na liderança. Os tradicionais puderam escolher a rival na estreia dos playoffs na semifinal da chave superior. A decisão foi duelar contra a RED Canids Kalunga, fazendo com que a outra semifinal seja decidida pelo clássico entre LOUD e Los Grandes.

Calendário

Confira, a seguir, o calendário completo dos playoffs. Lembrando que todos os jogos começam às 13h, no horário oficial de Brasília, e sempre com transmissão nos canais oficiais do CBLOL na Twitch e no YouTube.

Sexta-feira, 24 de março

Fluxo x FURIA – Rodada 1 da Chave Inferior

Sábado, 25 de março

paiN Gaming x RED Canids Kalunga – Semifinal 1 da Chave Superior

Domingo, 26 de março

LOUD x Los Grandes – Semifinal 2 da Chave Superior

Sábado, 1° de abril

Quartas de Final da Chave Inferior

Domingo, 2 de abril

Final da Chave Superior

Sábado, 8 de abril

Semifinal da Chave Inferior

Domingo, 9 de abril

Final da Chave Inferior

Sábado, 15 de abril

Grande Final