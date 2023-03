Redfall chega para PS5? Tire dúvidas sobre lançamento, gameplay e mais

Em meio a tantas polêmicas envolvendo o jogo, como adiamentos e a confusão com as plataformas, fãs podem ficar perdidos com o que está definido ou não. Pensando nisso, o TechTudo traz, a seguir, algumas perguntas e respostas para tirar dúvidas sobre Redfall. Confira:

1 de 5 Redfall está no centro de polêmicas após compra da Bethesda; game seria lançado para várias plataformas, inclusive PS5, mas pode vir apenas para Xbox Series X/S e PC — Foto: Divulgação/Bethesda Redfall está no centro de polêmicas após compra da Bethesda; game seria lançado para várias plataformas, inclusive PS5, mas pode vir apenas para Xbox Series X/S e PC — Foto: Divulgação/Bethesda

Redfall no PS5?

Desde seu anúncio, Redfall é um jogo exclusivo do Xbox Series X/S e PC, mas, aparentemente, uma versão para PlayStation 5 (PS5) também chegou a ser planejada. De acordo com o diretor da Arkane Studios, Harvey Smith, em entrevista para a IGN França, o jogo estava em desenvolvimento como um multiplataforma até a Microsoft adquirir a ZeniMax em 2020, empresa mãe da Bethesda e, consequentemente, da Arkane Studios. Segundo Smith, depois disso a versão PS5 foi cancelada pela fabricante, que teria dito "Nada de PlayStation 5. Agora vamos fazer Game Pass, Xbox e PC".

Toda essa questão gerou polêmica entre os jogadores, uma vez que algo parecido aconteceu com Call of Duty após a compra da Activision pela Microsoft. Nesse caso, a empresa afirmou que vai manter os títulos como multiplataforma. Porém, no que diz respeito ao game da Bethesda, parece haver uma intenção diferente.

A confusão com Redfall ainda ganhou um novo capítulo na última sexta-feira (24). Isso porque a Microsoft declarou que não retirou nenhum jogo da PlayStation, e, na verdade, "expandiu sua pegada de games" com o lançamento de exclusivos de PS5, como Deathloop e Ghostwire: Tokyo, no Xbox.

Quando vai lançar?

2 de 5 Após um atraso, Redfall está com lançamento marcado para 2 de maio de 2023 e não deverá mais sofrer adiamentos — Foto: Divulgação/Bethesda Após um atraso, Redfall está com lançamento marcado para 2 de maio de 2023 e não deverá mais sofrer adiamentos — Foto: Divulgação/Bethesda

A data de lançamento de Redfall está definida para 2 de maio de 2023 e não deve sofrer atrasos. Porém, vale lembrar que, inicialmente, o jogo estava planejado para 2022, com previsão para chegar entre os meses de junho e setembro -- quando acontece o verão americano. No entanto, em 12 de maio de 2022, a Bethesda anunciou pelo Twitter o adiamento do game para a primeira metade de 2023.

Na época, o diretor Harvey Smith também publicou uma mensagem para justificar o atraso. Disse que a equipe precisava de mais tempo por conta de o projeto ser "o mais ambicioso do estúdio" até então. Assim, no início de 2023, a empresa confirmou a data atual.

Chega para Xbox One também?

Redfall não será lançado no Xbox One, ou seja, o game vai aproveitar toda a capacidade do Xbox Series X/S em seus visuais, loadings e outras funções. No entanto, assinantes do Xbox Game Pass Ultimate poderão jogar o título no Xbox One através do Xbox Cloud Gaming, desde que sua Internet atenda o requisito mínimo de 10 Mb/s de velocidade. No caso de conexão Wi-Fi, é recomendado o uso de uma frequência de 5 GHz.

3 de 5 Redfall não sairá no Xbox One e aproveitará mais da potência da nova geração, mas ainda será possível jogá-lo no console pelo Xbox Cloud Gaming — Foto: Divulgação/Bethesda Redfall não sairá no Xbox One e aproveitará mais da potência da nova geração, mas ainda será possível jogá-lo no console pelo Xbox Cloud Gaming — Foto: Divulgação/Bethesda

É tipo um jogo 'de zumbi'?

Tecnicamente, os inimigos de Redfall são vampiros, o que já os diferencia dos zumbis. Além disso, o jogo não traz hordas de criaturas, contando com uma história por trás e uma gameplay que envolve tanto combate estratégico quanto exploração. A própria função coop, por exemplo, está inserida em uma campanha principal, assim como o single-player. Portanto, o game vai além de enfrentar monstros em grande número.

4 de 5 Os confrontos contra hordas de vampiros no multiplayer de Redfall lembram jogos 'de zumbi' como Left 4 Dead, mas o título da Arkane Studios tem um estilo próprio — Foto: Divulgação/Bethesda Os confrontos contra hordas de vampiros no multiplayer de Redfall lembram jogos 'de zumbi' como Left 4 Dead, mas o título da Arkane Studios tem um estilo próprio — Foto: Divulgação/Bethesda

Entra no Game Pass?

Sim! Redfall estará disponível no Game Pass já em seu lançamento, o que significa que usuários que possuem uma assinatura no serviço poderão jogá-lo sem qualquer custo extra. Além de consoles Xbox Series X/S, ele também estará disponível para PC e Xbox Cloud Gaming. Assim, será possível jogá-lo em nuvem via Xbox One, PC ou smartphone Android e iPhone (iOS).