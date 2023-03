Redfall tem gameplay divertida com FPS, vampiros e mais; veja impressões

Redfall será o próximo jogo da Bethesda para os consoles Xbox Series X , Xbox Series S e PC, cuja data de lançamento é 2 de maio. O título, que também fica disponível via Xbox Game Pass , traz uma gameplay interessante, mesclando FPS com habilidades “sobrenaturais” e bastante exploração. No jogo, os usuários precisam defender Redfall dos vampiros que tomaram conta de diversos pontos da cidade. Para isso, o game traz quatro agentes com armas e poderes diferentes, permitindo a cada um escolher seu estilo de gameplay preferido, seja em modo cooperativo ou single-player.

No visual, o FPS agrada bastante com uma pegada arcade, lembrando bastante Deathloop, outro jogo desenvolvido pela Arkane Studios, também responsável pelo novo game. O TechTudo foi até Los Angeles a convite da Bethesda para conhecer Redfall de perto e traz, a seguir, as primeiras impressões do game de vampiro. Vale lembrar que a versão jogada no teste trazia apenas um dos mapas disponíveis, algumas sidequests e um objetivo principal, além de não incluir a opção coop.

1 de 6 Redfall da Arkane Austin traz um foco em multiplayer cooperativo da equipe conhecida por Dishonored — Foto: Reprodução/Xbox Wire Redfall da Arkane Austin traz um foco em multiplayer cooperativo da equipe conhecida por Dishonored — Foto: Reprodução/Xbox Wire

Apesar de trazer vampiros como inimigos a serem batidos, a história de Redfall está relacionada a experimentos científicos, que, ao dar errado, transformaram humanos nessas criaturas sobrenaturais. Isso levou a diversas consequências, desde uma constante escuridão sobre a cidade, que tem o sol “tapado” pelos vampiros, até um forte culto em torno das criaturas, levando pessoas comuns a enxergá-los como deuses.

A partir dessa situação, quatro agentes são escalados para ajudar a libertar Redfall, cada um com suas características. Os testes do TechTudo aconteceram com Jacob Boyer, um ex-militar que tem como características a jogabilidade stealth e um rifle de precisão (que o usuário pode, a qualquer momento do game, trocar por outra arma, vale ressaltar). Além disso, o herói tem a habilidade de ficar invisível por alguns segundos, além de contar com um espectro em forma de corvo que o acompanha e pode ser usado durante o combate.

2 de 6 Nos testes de Redfall, foi possível jogar com Jacob, ex-militar com habilidades voltadas para stealth — Foto: Divulgação/Bethesda Nos testes de Redfall, foi possível jogar com Jacob, ex-militar com habilidades voltadas para stealth — Foto: Divulgação/Bethesda

Outra agente disponível é Layla Ellison, estudante de engenharia com alguns poderes como levantar adversários no ar e, na ultimate, chamar seu ex-namorado vampiro para lutar ao seu lado. Podem ser escolhidos ainda Devinder Crousley, que é "famoso na Internet" e monta seus próprios acessórios, permitindo ao usuário se teletransportar e atordoar inimigos; e Remi de la Rosa, engenheira especialista em robótica e com experiência em combate e resgate. Essa última conta com Bribón, robô-cachorro no melhor estilo Spot, da Boston Dinamics, e que ajuda a personagem a fugir de situações, afastar inimigos e explorar o ambiente.

Combate e atividades pelo mapa

É possível montar sua própria gameplay a partir do arsenal disponível para cada herói. Nossa tática, por exemplo, foi atacar e ficar invisível com Jacob para, depois, finalizar os inimigos, facilitando o avanço em áreas com muitos adversários. Como a experiência não incluiu o modo coop, fica difícil dizer como essas habilidades vão se complementar, mas a promessa é de um bom leque de estratégias para quem vai jogar em salas com até 4 pessoas para reconquistar Redfall.

Durante os testes do TechTudo, foi possível jogar algumas missões secundárias pelo mapa antes de buscar o objetivo principal. Um exemplo de sidequest são os ninhos de vampiros, que criam áreas de segurança máxima com soldados cultistas e as próprias criaturas, que ficam flutuando pela região e também escondidos dentro das casas (a depender da hora do dia).

Vale ressaltar que, para enfrentá-los, é necessário zerar suas barrinhas de vida, mas também finalizar a ação com uma estaca no coração. Com isso, eles se dissolvem no ar, deixando o caminho livre para explorar e chegar à realidade alternativa instalada naquele local. O objetivo aqui é superar criaturas e humanos, achar a “porta” para esse ambiente surrealista (até no próprio visual) e destruir o coração que mantém tudo ali funcionando.

3 de 6 Ninhos de vampiros são exemplo de missão secundária em Redfall — Foto: Reprodução/Microsoft Store Ninhos de vampiros são exemplo de missão secundária em Redfall — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Foi interessante perceber as camadas até chegar nessa área, em que pesam bastante as estratégias tomadas por quem está no controle. Uma pegada mais stealth foi a nossa preferida, mas nem sempre deu muito certo, sendo necessário apelar para a capa de invisibilidade de Jacob para derrotar os inimigos.

Um ponto importante sobre o arsenal disponível para os agentes é a possibilidade de escolher três armas diferentes, além das habilidades em si, únicas de cada personagem. Dessa forma, um herói com características mais stealth pode trazer consigo uma metralhadora ou algo do tipo, o que é bastante útil a depender das situações encontradas. Para explorar o ambiente e correr menos riscos, pode ser interessante seguir com opções variadas.

Há ainda safehouses espalhadas por Redfall, locais seguros onde o usuário pode se comunicar com os postos da resistência, recolher munição e outros itens para, então, seguir a jornada contra vampiros e cultistas na cidade. Na casa conquistada durante nossos testes, foi necessário ligar um gerador, o que causou barulho e atraiu bastantes inimigos. Portanto, é importante se preparar para um bom número de adversários ao mesmo tempo, seja pensando em um local para se esconder melhor ou com bala o suficiente para contra-atacar.

4 de 6 É possível jogar em grupos de até 4 pessoas, que avançam juntas na história, seja em sidequests e objetivos principais — Foto: Divulgação/Bethesda É possível jogar em grupos de até 4 pessoas, que avançam juntas na história, seja em sidequests e objetivos principais — Foto: Divulgação/Bethesda

A exploração é bastante intuitiva e é possível acompanhar no mapa os símbolos que indicam o que é o que em Redfall. Assim, você escolhe qual caminho seguir e como aproveitar ao máximo seu arsenal para enfrentar os objetivos de uma determinada região. É sempre interessante fazer uma parada para reabastecer e voltar a campo mais forte.

Outro ponto interessante da gameplay é uma espécie de “termômetro” de quão atento o vampiro mais poderoso da região está em você. Essa barrinha cresce de acordo com suas atividades pelo mapa, e vão intensificando os ataques e também a força dos inimigos encontrados. Também será mais fácil aparecerem soldados e vampiros indo atrás do agente, aumentando o grau de dificuldade da resistência. O chefão em si não vai até você, mas movimenta suas peças pelo mapa para te derrotar.

5 de 6 Atacar os vampiros envolve zerar suas barrinhas de vida e, além disso, enfiar uma estaca no coração — Foto: Divulgação/Bethesda Atacar os vampiros envolve zerar suas barrinhas de vida e, além disso, enfiar uma estaca no coração — Foto: Divulgação/Bethesda

A missão principal jogada no teste, portanto, tinha como objetivo encontrar a casa desse adversário poderoso, um dos que são considerados deuses pelos cultistas da cidade, e descobrir qual caminho foi tomado até que ele se tornasse um vampiro. Nesse caso, tratava-se de um pesquisador que teve parte nos experimentos e acabou se transformando. Ao longo do game o usuário tem acesso a diversas histórias de como algumas criaturas encontradas pelo mapa viraram vampiros, e, em muitas das vezes, aconteceu por vontade própria, pelos poderes proporcionados na mutação.

O que esperar?

Redfall passou a impressão de que será uma opção interessante para se divertir no Xbox ou PC. Além disso, a Bethesda promete crossplay, o que deve facilitar a formação de equipes entre amigos que não tenham, necessariamente, um console. O título também chega ao Xbox Game Pass e ficará disponível no Xbox Cloud Gaming.

6 de 6 Título deve ganhar muito com modo cooperativo, mas single-player já diverte bastante — Foto: Reprodução/Microsoft Store Título deve ganhar muito com modo cooperativo, mas single-player já diverte bastante — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Mas, vale lembrar: há uma história a ser seguida e um mapa a ser explorado, com ou sem amigos. Portanto, não se trata de um game com missões pontuais que te devolvem para um matchmaking em pouco tempo, como acontece com Rainbow Six Extraction e outros jogos de tiro coop, por exemplo. Pelos testes, a experiência em equipe deve dar um sabor a mais ao game, deixando mais divertida a batalha pela cidade de Redfall. Ainda assim, o single-player é interessante e pode ser jogado de diferentes maneiras, a depender do ou da agente escolhido(a).

O título tem lançamento previsto para 2 de maio e já está em pré-venda com preços de R$ 249 no Steam ou a partir de R$ 349,95 na loja do Xbox Series X/S. Além disso, Redfall ficará disponível no day one via Xbox Game Pass, cuja assinatura mensal custa R$ 29,99, para console ou PC, e R$ 44,99, no caso da versão Ultimate, que também dá acesso ao xCloud.