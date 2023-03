Resident Evil 4 Remake sai no Xbox One? Tire dúvidas sobre o lançamento

Resident Evil 4 Remake foi lançado em 24 de março para PlayStation 5 ( PS5 ), PlayStation 4 ( PS4 ), Xbox Series X , Xbox Series S e PC (via Steam ). O título é uma versão refeita e expandida do original de 2005, lançado para GameCube, PlayStation 2 (PS2) e outras plataformas. Como várias mudanças foram feitas em relação ao RE4 clássico, usuários podem ter dúvidas sobre o tempo de duração da campanha, a existência de modos extras, entre outros exemplos. Pensando nisso, o TechTudo fez um guia com perguntas e respostas para ajudar quem estiver interessado em jogar o game. Confira a seguir:

Qual a duração de Resident Evil 4 Remake?

Segundo os sites How Long to Beat e GameSpot, a campanha do novo Resident Evil 4 leva cerca de 14 horas para ser concluída. No entanto, variações entre 12 e 20 horas podem ocorrer se o usuário parar para procurar colecionáveis, tentar upgrades e fazer missões secundárias. Assim, é estimado que uma sessão de jogo voltada para "platinar" o game possa levar entre 18 horas e 25 horas.

Agora, se o seu objetivo for terminar a história principal o mais rápido possível, dá para fazê-lo em bem menos tempo. Inclusive, o game apresenta um modo desafio que exige terminá-lo em até 8 horas, chamado "Sprinter". Nesse sentido, vale lembrar que upgrades carregados de partidas anteriores podem ajudar a progredir mais rápido.

RE4 Remake tem modo foto? Como acessar?

Algo inédito de Resident Evil 4 Remake é o modo foto, que permite imortalizar alguns dos seus melhores momentos no jogo. Para acessá-lo, basta pausar o jogo e pressionar: Quadrado no PS5 e PS4; o botão X no Xbox Series X/S, ou a tecla Shift no PC. Neste modo, o jogador pode mover a câmera com alguma liberdade para enquadrar melhor a ação, aplicar filtros, ajustar iluminação e foco, esconder a interface do jogo e remover Leon ou inimigos da imagem.

Como é a edição de colecionador?

O game foi disponibilizado em 3 edições: Padrão (Standard), Deluxe e Edição de Colecionador, disponível apenas por importação. A Deluxe Edition oferece a versão digital do game e itens extras, como trajes, filtros, armas, trilha sonora e mapa do tesouro, saindo por R$ 325 no PS5, PS4 e Xbox Series X /S, e R$ 299 no PC.

Já a Collector's Edition é vendida nos Estados Unidos por US$ 249,99 (em torno de R$ 1.322, sem impostos) e inclui o game em uma caixa especial, DLCs da versão Deluxe, CD de trilha sonora, livro de artes, pôster e um mapa especial.

Além disso, a edição de colecionador também inclui uma estatueta de Leon com as roupas de Resident Evil 4 e uma espingarda, nos mesmos moldes das estatuetas de edições de colecionador anteriores da série. Entre elas, Leon em Resident Evil 2 Remake, Jill Valentine em Resident Evil 3 Remake e Chris Redfield em Resident Evil Village.

Qual a data de lançamento?

Resident Evil 4 Remake foi lançado em 24 de março de 2023 após ter sido anunciado no evento digital "State of Play" da Sony para o PlayStation 5 (PS5) e PS4. A Capcom não brincou em serviço e o game manteve sua data de lançamento sem qualquer atraso.

No entanto, em janeiro, fãs da franquia chegaram a pensar que haveria um adiamento. Isso porque a empresa alterou a data de lançamento de Resident Evil 4 Remake no Steam para "em breve". A empresa também alterou o nome do "Resident Evil 4" original nas lojas e adicionou sua data de lançamento ao título, a fim de evitar confusões.

O que tem na demo Resident Evil 4 Chainsaw?

Duas semanas antes do lançamento do game, a Capcom liberou uma versão de demonstração chamada "Chainsaw Demo". Esta demo, que continua disponível mesmo após o lançamento, traz os minutos iniciais do jogo, quando Leon se depara com os inimigos Ganados pela primeira vez no vilarejo e conta com o temido vilão que empunha uma motosserra.

Algo curioso é que há um modo extremamente difícil, exclusivo da demo, chamado "Mad Chainsaw Mode", que aparece aleatoriamente. Apesar disso, para acessá-lo a qualquer momento basta inserir um código. No PS5 e PS4, segure L1 + R1 e faça a sequência Cima, Esquerda, Baixo, Direita, Quadrado, Triângulo, Círculo, X, X. Já no Xbox Series X/S, é preciso segurar LB + RB e realizar a sequência Cima, Esquerda, Direita, X, Y, B, A, A. Enquanto isso, no PC, o usuário deve segurar DEL e pressionar 8, 1, 0, 8, 3, 1, 0, R, E, 4, Enter, Enter.

Tem modo The Mercenaries?

Sim! De acordo com o trailer de lançamento de RE4 Remake, o modo The Mercenaries será liberado como atualização gratuita no dia 7 de abril. No entanto, não foram apresentadas outras informações sobre ele, como se ficará disponível somente após o fim da campanha, qual será seu objetivo ou funcionamento da gameplay. De qualquer forma, vale lembrar que no Resident Evil 4 de 2005, jogadores deviam enfrentar hordas de inimigos enquanto tentavam obter uma boa avaliação.

RE4 Remake tem suporte para realidade virtual?

A Capcom já anunciou que, em uma atualização futura e gratuita, irá adicionar suporte à realidade virtual em Resident Evil 4 Remake através do PlayStation VR 2 (compatível com PS5). Cabe ressaltar que os títulos da série Resident Evil estão entre as produções com maior suporte para realidade virtual, como é o caso de Resident Evil 7: Biohazard e Resident Evil Village.

Também vale lembrar que a versão original de Resident Evil 4, de 2005, também chegou a receber um modo em realidade virtual. Isso porque, em seu lançamento, o jogo foi lançado em VR através do Facebook Oculus Quest 2, aparelho com integração exclusiva à PCs.

Resident Evil 4 roda no meu PC?

A versão para computador de Resident Evil 4 Remake não exige um computador muito potente para rodar em sua configuração mínima. Um processador Intel Core i5 7500 ou AMD Ryzen 3 1200, 8 GB de memória RAM e uma placa de vídeo Geforce GTX 1050 Ti ou Radeon RX 560 são suficientes para rodar em resolução 1080p e taxa de quadros a 45 fps.

Porém, para ter certeza de que o game apresentará uma boa performance em seu PC, vale a pena baixar a Chainsaw Demo gratuita e observar como ela roda. É importante lembrar que os requisitos sobem se o usuário desejar usar Ray Tracing nos visuais.

Resident Evil 4 Remake - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Configuração recomendada Performance: 1080p / 45 fps 1080p / 60 fps Sistema operacional: Windows 10 (64 Bits) Windows 10 ou 11 (64 Bits) Processador: Intel Core i5 7500 ou AMD Ryzen 3 1200 Intel Core i7 8700 ou AMD Ryzen 5 3600 Memória RAM: 8 GB 16 GB Placa de vídeo: Geforce GTX 1050 Ti 4 GB ou Radeon RX 560 4 GB Geforce GTX 1070 ou Radeon RX 5700 Ray Tracing: Geforce RTX 2060 ou Radeon RX 6700 XT Geforce RTX 2070 ou Radeon RX 6700 XT DirectX: 12 12 Rede: Conexão de internet banda larga Conexão de internet banda larga

RE4 Remake vai sair no Xbox One?

Por enquanto, Resident Evil 4 Remake só está disponível para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S e PC (via Steam). No entanto, vale lembrar que rumores sobre circularam após algumas lojas colocarem o jogo com venda disponível para o console, embora logo tenham sido removidas.

De qualquer forma, não parece existir qualquer limitação técnica ou acordo de exclusividade que impeça a chegada do game ao Xbox One. Inclusive, caso seja futuramente disponibilizado no Xbox Game Pass, o título poderia rodar em Xbox One através do Xbox Cloud Gaming.

E a campanha Separate Ways da Ada?

Uma ausência ainda maior do que o modo The Mercenaries é a campanha Separate Ways, liberada após o fim da jogatina principal e que traz Ada Wong como protagonista. A personagem, introduzida pela primeira vez em Resident Evil 2, está presente na história de Resident Evil 4 Remake e, no original para PS2, tinha uma mini campanha. Nela, jogadores podiam viver os eventos que aconteceram em paralelo à aventura de Leon. Apesar deste modo não estar disponível no Remake, há rumores de que pode chegar no futuro como um DLC.