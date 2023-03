Resident Evil 4 Remake: veja data de lançamento, gameplay e requisitos

No quarto capítulo da série, jogadores acompanham uma nova jornada de Leon S. Kennedy, personagem que foi apresentado em Resident Evil 2 Remake e Resident Evil 2, do PlayStation One. Após os eventos do segundo game, o protagonista se dedica a lutar contra armas biológicas, tal como as que destruíram Raccoon City. Esse propósito o leva a fazer parte do alto escalão do governo, tornando-se guarda-costas do Presidente dos Estados Unidos.