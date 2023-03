Roubo pelos Ares: veja sinopse, elenco e trailer do filme da Netflix

O filme Roubo pelos Ares (Chor Nikal Ke Bhaga, no título original em híndi) chegou ao catálogo da Netflix na última sexta-feira (24) e ocupa a primeira posição do top 10 da plataforma de streaming. Com direção de Ajay Singh e produção por Amar Kaushik, o longa indiano é estrelado por Yami Gautam e Sunny Kaushal nos papéis principais. A trama acompanha um casal que decide realizar um roubo em um voo, até que os planos não saem como o esperado já que o avião é sequestrado.

Com quase duas horas de duração, o longa-metragem de drama e suspense é uma produção original e internacional da Netflix e o roteiro ficou por conta de Shiraz Ahmed e Amar Kaushik. Se você gosta de dramas policiais, confira mais informações de Roubo pelos Ares a seguir.

Enredo de Roubo pelos Ares

A história segue a comissária de bordo Neha Grover (Gautam), que junto de seu namorado Ankit Sethi (Kaushal) desenvolvem uma enorme dívida. Sem previsão de conseguir o dinheiro em um curto espaço de tempo, o casal decide roubar um estoque de diamantes no próximo voo no qual Neha irá trabalhar. Quando o avião atinge 40 mil pés no ar, o esquema de golpe do casal vai pelos ares, já que o transporte aéreo é sequestrado por um grupo terrorista, fazendo com que todos virem reféns.

Elenco

Além de ser estrelado por Yami Gautam (Preso aos Estudos) no papel da comissária de bordo Neha Grover e Sunny Kaushal (Sunshine Music Tours and Travels) interpretando Ankit Sethi, o elenco de Roubo pelos Ares tem nomes como Sharad Kelkar (Code Name: Tiranga) dando vida ao oficial RAW Parvez Shaikh, Indraneil Sengupta (Autograph) como Sudhanshu Roy e Barun Chanda (A Porta Vermelha) no papel do Ministro do Interior Harish Sanyal.

Repercussão

Apesar de sua recente estreia no catálogo da Netflix, Roubo pelos Ares vem conquistando o público com seu thriller policial. No site agregador IMDb, o longa-metragem tem nota 7.9 de 10, com base em 17 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Ajay Singh tem um índice de 94% de aprovação da audiência.

Apesar disso, nas críticas o longa não performa tão bem. No Ready Steady Cut, a jornalista Amanda Guarragi concede três estrelas ao longa, afirmando que ele é "um intenso filme de assalto a 40.000 pés no ar, que coloca um casal em uma situação difícil e é muito divertido".

Por fim, Shubhra Gupta, do The Indian Express, tece críticas negativas quanto à narrativa superficial, alegando que "o romance rápido entre o par principal leva a encontros quentes e lençóis amarrotados". Ela afirmar também que "o filme é bom enquanto fica nos dois, mas quando começa a brincar com todos os outros fios, começa a parecer disperso".