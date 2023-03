Série Iludida: onde assistir, sinopse, elenco e trailer da novela turca

A série Iludida chegou ao HBO Max recentemente para integrar as opções de novelas turcas dentro do catálogo da plataforma de streaming. Com direção de Neslihan Yeşilyurt e Benal Tairi, o suspense psicológico é uma adaptação da série de televisão britânica Doctor Foster, de 2015, e seu lançamento oficial ocorreu em 2020. Estrelada por Cansu Dere e Caner Cindoruk, a trama acompanha a doutora Asya, uma jovem mulher que vive bem com o marido e filho, até que descobre que o companheiro tem um caso extraconjugal.

Com duas temporadas e 149 episódios ao todo na íntegra, o projeto seriado é fruto do trabalho das produtoras Med Yapim e Mednova, enquanto o roteiro ficou nas mãos de Kemal Hamamcıoğlu, Dilara Pamuk, Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan e Nuriye Bilici. Confira, seguir, mais informações sobre Iludida, como sinopse, elenco e repercussão do projeto.

2 de 2 O suspense psicológico Iludida é uma adaptação da série de televisão britânica Doctor Foster, de 2015 — Foto: Divulgação/Med Yapim/Mednova O suspense psicológico Iludida é uma adaptação da série de televisão britânica Doctor Foster, de 2015 — Foto: Divulgação/Med Yapim/Mednova

📝 Não consigo assinar HBO Max: o que fazer? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Enredo de Iludida

A história segue a bem-sucedida médica Asya Yilmaz, uma mulher que leva uma vida perfeita e com ótimas condições ao lado do filho e do marido, Volkan Arslan. Entretanto, a protagonista encontra um fio de cabelo loiro no lenço do marido e, assim, passa a desconfiar da fidelidade do companheiro. Ao confirmar que ele mantém um caso com uma jovem chamada Derin há dois anos, Asya vê tudo virar de cabeça para baixo, e é a partir disso que ela deverá decidir se salvará seu casamento ou se lutará por vingança contra o homem infiel.

Elenco

Além de ser estrelada por Cansu Dere (Mãe) no papel da protagonista Asya Yilmaz e Caner Cindoruk (O Último Poema do Rinoceronte) interpretando o marido Volkan Arslan, o elenco de Iludida ainda é composto por nomes como Melis Sezen (Bitter Sweet Life), Özge Özder (On the Count of Zero), Gözde Seda Altuner (Söz Vermistin), Alp Akar (Bizim Hikaye), Berkay Ateş (Flames of Fate), Taro Emir Tekin (Nua e Crua), Yeliz Kuvancı (Lodging), Melisa Döngel (Jogando com o Amor) e Doğan Can Sarıkaya (House on the Hill).

Repercussão

Apesar de ter estreado recentemente aqui no Brasil, a série Iludida é uma produção de 2020 e, desde então, vem conquistando considerações medianas a seu respeito. No site agregador IMDb, por exemplo, dois mil usuários avaliaram a produção turca com nota 6.4. Já a review do site Dizilah tece elogios à produção turca, afirmando que "o diretor e a equipe de filmagem fizeram um trabalho brilhante ao ampliar detalhes pequenos, mas significativos, do início ao fim".

Confira o trailer oficial de Iludida:

Assista também: tudo o que você precisa saber sobre o HBO Max