Smart TV de 120 Hz vale a pena? Saiba tudo sobre a tecnologia

Alguns fatores como alto custo e maior consumo de energia estão entre as desvantagens dos modelos. Em contrapartida, o suporte a conteúdos com alta taxa de quadros pode ser um diferencial importante para alguns consumidores. Para entender se esta é a melhor opção para você, confira, a seguir, todos os detalhes sobre o que é taxa de atualização, qual é a diferença entre ela e a taxa de quadros, e as vantagens e desvantagens das smart TVs de 120 Hz.

Quanto mais alta a taxa de atualização, mais vezes por segundo a tela atualiza a imagem. Por exemplo, uma TV com taxa de atualização de 60 Hz atualiza a imagem 60 vezes por segundo, enquanto um modelo com taxa de 120 Hz faz isso 120 vezes por segundo. Portanto, a taxa de atualização tem um impacto direto na qualidade da imagem e na experiência de visualização de um aparelho.

Idealmente, a taxa de atualização da tela e a taxa de quadros da fonte de vídeo devem ser sincronizadas para garantir uma experiência de visualização ideal. Se a taxa de atualização da tela for muito mais alta do que a taxa de quadros da fonte, a tela pode exibir os mesmos quadros várias vezes, o que pode não melhorar a fluidez da imagem. Por outro lado, se a taxa de quadros for muito mais alta do que a taxa de atualização da tela, alguns quadros podem ser ignorados ou descartados, o que também pode levar a uma experiência de visualização comprometida.