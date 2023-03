Sombra e Ossos: veja sinopse, elenco e trailer da série da Netflix

A segunda temporada da série Sombra e Ossos estreou nesta quinta-feira (16) no catálogo da Netflix e já é uma das produções mais populares da plataforma de streaming. Lançada oficialmente em 2021 e produzida pela 21 Laps Entertainment, a produção americana é baseada em duas séries de livros do Grishaverso da autora Leigh Bardugo, sendo elas a trilogia homônima e a duologia Six of Crows. Com Jessie Mei Li e Ben Barnes estrelando o projeto de fantasia, a trama acompanha uma jovem que, após descobrir que tem poderes, tenta salvar a todo custo o seu país dos perigos de uma força maligna.

Com oito episódios em cada temporada, a produção original da Netflix tem como showrunner Eric Heisserer, roteirista conhecido por seu trabalho no filme Bird Box. Dessa forma, confira, a seguir, mais detalhes de Sombras e Ossos, como sinopse, elenco e repercussão:

Enredo de Sombra e Ossos

Na primeira temporada, a história se passa no Reino de Ravka, que há muito tempo encontra-se dividido por uma barreira repleta de escuridão, conhecida como dobra. Nesse lugar vive Alina Starkov, uma jovem órfã que é recrutada pelo Primeiro Exército do czar para ajudar na guarda dos Grishas, que são criaturas mágicas capazes de combater forças malignas. No entanto, a protagonista acaba descobrindo que tem poderes e, assim, em uma guerra contra o mal, Alina tentará unir o país com a ajuda de sua magia.

Alerta de spoilers: Já na sequência da série, após o embate com o General Kirigan, Alina e Maly Oretsev saem à procura de novos aliados para encontrar mais amplificadores, isso com objetivo de derrotar de vez o grande vilão e seu novo exército aparentemente indestrutível. Assim, em uma viagem pelo continente, a heroína enfrentará muitos desafios e perigos para conseguir encontrar duas criaturas mágicas que vão potencializar seus poderes e salvar Ravka da destruição.

Elenco

Além de ser estrelado por Jessie Mei Li (Noite Passada em Soho) no papel da protagonista Alina Starkov e Ben Barnes (As Crônicas de Nárnia: Príncipe Caspian) como General Kirigan, o elenco de Sombras e Ossos ainda é composto por nomes como Freddy Carter (Mulher-Maravilha), Danielle Galligan (Lakelands), Archie Renaux (Um Brinde à Amizade), Kit Young (A Escola do Bem e do Mal), Amita Suman (Daughter), Daisy Head (Mistérios Ocultos), Patrick Gibson (The OA) e Calahan Skogman (Smile). Além disso, entram para o time de atuação da segunda temporada Lewis Tan (Mortal Kombat), Jack Wolfe (The Magic Flute) e Anna Leong Brophy (Rastros).

Repercussão

Com alta audiência, Sombras e Ossos recebeu boas críticas pela imprensa especializada. No site agregador IMDb, por exemplo, a série original da Netflix tem nota 7.6, com base em 91 mil considerações.

Já no Rotten Tomatoes, o projeto de fantasia tem um índice de aprovação de 89% entre a crítica e uma pontuação de 85% em relação à audiência. Segundo o consenso do site em questão, "de fantasias deslumbrantes à construção de mundo impressionante – embora intimidante, Sombras e Ossos é certamente tão meticuloso quanto seu material de origem".