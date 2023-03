Sweet Tooth: conheça sinopse e elenco da série da Netflix

A série Sweet Tooth , lançada na Netflix em junho de 2021, já tem data de estreia da segunda temporada: 24 de abril. A adaptação das histórias em quadrinhos de Jeff Lemire entrou para o top 10 de séries mais assistidas em língua inglesa em 36 países, na semana de seu lançamento. Na história, um menino cervo cruza os Estados Unidos em busca de sua mãe. Durante sua jornada, ele conta com a companhia e a proteção de um amargurado atleta e a líder de uma resistência formada por crianças. No entanto, sua ingenuidade o coloca em constante perigo, já que há uma perseguição em massa contra crianças híbridas.

Na segunda temporada, anunciada em um teaser durante a Netflix Geeked Week, foi assegurado o retorno dos protagonistas Christian Convery e Nonso Anozie. A seguir, conheça mais detalhes sobre o enredo da série e saiba quais atores e atrizes estarão de volta para a sequência, bem como a repercussão do programa nos principais agregadores de nota da Internet.

1 de 2 Christian Convery interpreta Gus, um adorável menino cervo em 'Sweet Tooth' — Foto: Divulgação/Netflix Christian Convery interpreta Gus, um adorável menino cervo em 'Sweet Tooth' — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo

A história acompanha Gus (Convery), um menino que nasceu com uma condição um tanto especial: um humano híbrido com orelhas e chifres de cervo. Assim como ele, inúmeras crianças pelo mundo possuem a mesma peculiaridade: metade humanas, metade animais. Em um contexto de uma pandemia viral que dizimou a humanidade, parte dos sobreviventes associam aos híbridos a culpa pelo alastramento do ‘flagelo’ que causou a tragédia. Por isso, Gus e seu pai (Will Forte) se isolam em uma cabana de madeira no meio da floresta, protegidos das ameaças de um mundo hostil.

Entretanto, acometido pela severidade das circunstâncias, Gus logo se encontra sozinho. Felizmente, seu caminho encontra o de Tommy (Nonso Anozie), um jogador de basquete rabugento e taciturno. Desta forma, razão e sensibilidade, inocência e cinismo caminham lado a lado, em busca da mãe do menino cervo e se esquivando dos obstáculos impostos por um mundo em ruínas.

Assim como em The Last of Us, recente lançamento da HBO Max, Sweet Tooth apresenta a jornada de um guardião guiando uma criança que pode ser a chave para a cura de uma doença que devastou a espécie humana. Entre os perigos de um regime autoritário e da perversidade dos sobreviventes, o laço afetivo que se constrói entre os protagonistas é o que os mantém vivos.

Elenco

Na posição de protagonista da série, Convery ganhou mais reconhecimento e visibilidade ao dar vida ao menino cervo Gus. Entretanto, seus papéis em outros filmes e séries, sobretudo infantojuvenis, já lhe vinham lhe conferindo destaque. Entre eles, na produção Brincando Com Fogo (2019), em que interpretou Will. O ator mirim também participou do filme Venom (2018), como Joey. Outro nome de destaque do elenco, Anozie, o ‘Big Guy’ Tommy participou dos filmes Cinderella (2015), Conan: O Bárbaro (2011) e A Última Legião (2007).

A equipe de atores e atrizes de Sweet Tooth também conta com Stefania Owen, a “Ursa”, líder dos rebeldes juvenis. A atriz participou do horror Krampus (2015) e da série O Diário de Carrie (2013). O elenco também inclui Adeel Akhtar como o Doutor Aditya, Forte como o ‘paba’ - o pai de Gus, Neil Sandilands como o antagonista - General Abbot, e Dania Ramirez no papel de Aimee - integrante de um dos três núcleos principais de Sweet Tooth.

2 de 2 Owen, Convery e Anozie compõem o núcleo principal de Sweet Tooth — Foto: Divulgação/Netflix Owen, Convery e Anozie compõem o núcleo principal de Sweet Tooth — Foto: Divulgação/Netflix

Repercussão

A odisséia do menino cervo pelas terras do Tio Sam agradou ao público e gerou avaliações positivas nos agregadores disponíveis na internet. No IMDb, a série alcançou a nota 7.8, enquanto recebeu 97% de aprovação dos críticos do Rotten Tomatoes. Já no portal Metacritic, Sweet Tooth marcou o score 78, na média de análises dos críticos, e 7.1, considerando as notas dadas pelo público.

A nota mais alta atribuída pela imprensa estrangeira, do portal The Playlist, avaliou o programa com cem pontos. De acordo com o crítico Charles Barfield, “na nova e honesta série de contos de fadas da Netflix, ‘Sweet Tooth’, o pós-apocalipse é refrescantemente menos inóspito e severo”. Contudo, na análise do jornal The Guardian, a adaptação não passa da nota seis. Na perspectiva da crítica Lucy Mangan, a série é “calorosamente excêntrica ou histericamente louca. Entretenimento perfeito ou uma tentativa horrível de transformar a pandemia em um mashup comercialmente palatável”.

