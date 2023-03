Teto para Dois: conheça sinopse, elenco e trailer da série do Paramount+

A série Teto para Dois , a mais nova produção original da Paramount+ , estreia nesta sexta-feira (17). Com roteiro de Rose Lewenstein (Culprits) e direção de Peter Cattaneo (The A Word), o projeto seriado é uma adaptação do romance homônimo da autora inglesa Beth O’Leary, que aqui no Brasil é publicado pela Editora Intrínseca. Estrelada por Jessica Brown Findlay e Anthony Welsh, a série acompanha dois jovens adultos que, com problemas financeiros, acabam dividindo o mesmo apartamento, apesar de nunca terem se conhecido, já que quando um está, o outro está fora trabalhando.

Com seis episódios ao todo, a comédia romântica inglesa estreou oficialmente no Reino Unido em dezembro de 2022 e sua produção ficou nas mãos da 42 em associação com a divisão internacional de estúdios da Paramount Global. Já as gravações ocorreram em Bristol, Londres e Brighton. Se você gosta de comédia romântica, confira mais detalhes de Teto para Dois, a seguir, como sinopse, elenco e repercussão:

Série Teto para Dois é uma adaptação do livro best-seller homônimo escrito por Beth O'Leary

Enredo de Teto para Dois

A história da série acompanha Tiffany e Leon, dois jovens adultos londrinos que não se conhecem, mas que moram no mesmo apartamento. Enfrentando problemas financeiros, os dois tentam lidar com os desafios da vida, incluindo dividir o mesmo teto com um completo estranho. Tifanny é uma jovem jornalista que ganha um salário mínimo escrevendo para um pequeno site de notícias ao mesmo tempo que tenta se recuperar de seu antigo relacionamento tóxico e controlador.

Já Leon é um enfermeiro que trabalha no turno da noite em um hospício e namora uma moça chamada Rachel. Por meio de post-its, os dois protagonistas começam a se comunicar e é a partir disso que eles inesperadamente começam a se sentir atraídos pela vida complexa e confusa um do outro.

Elenco

Além de ser estrelada por Jessica Brown Findlay (Downton Abbey) no papel da protagonista Tiffany e Anthony Welsh (Meu Irmão, O Diabo) interpretando Leon, o elenco de Teto para Dois ainda é composto por nomes como Bart Edwards (The Witcher), Mo. Klariza Clayton (Skins), Gina Bramhill (Sherlock), Jonah Hauer-King (A Pequena Sereia), Shaq B. Grant (Gangs of London), Shaniqua Okwok (I Love You I Hate You), Dustin Demri-Burns (Dá Licença, Saúde), David Hargreaves (O Mistério de Agatha), Bill Milner (Apóstolo), Jo Martin (Fleabag) e Sophie Thompson (A Room with a View).

Repercussão entre o público e a crítica

Muito aguardada pelos fãs do livro best-seller, a adaptação original da Paramount+ tem alta performance nos sites agregadores, como o IMDb, por exemplo, tem nota 7.3. No Rotten Tomatoes, o trabalho de Peter Cattaneo tem um índice de aprovação de 100% e uma pontuação de 80% em relação à audiência.

Já as reviews de grandes veículos internacionais, como é o caso do The Guardian, a jornalista Rebecca Nicholson tece críticas mistas sobre o projeto, alegando que "não há personalidade nos protagonistas, e o enredo é cheio de buracos e totalmente irreal". Por outro lado, a profissional ainda ressalta que apesar disso, "esta comédia romântica sobre um casal que se apaixona enquanto divide um apartamento é estranhamente irresistível".

Por fim, Isobel Lewis, do The Independent, avaliou o seriado com quatro estrelas e traz uma perspectiva mais social para a review, descrevendo a adaptação como "uma história que prova o quão sombria é a crise imobiliária. Pode não ser uma solução realista, mas pode fazer você sorrir".