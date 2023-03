The Last of Us Part 1 no PC: veja perguntas e respostas sobre o jogo

The Last of Us Part 1 , antes exclusivo do console PlayStation 5 ( PS5 ), está finalmente disponível para PCs desde esta terça-feira (28). O remake do aclamado jogo da Naughty Dog , originalmente lançado em 2013 para o PlayStation 3 ( PS3 ), traz uma experiência atualizada e gráficos melhorados para a jornada de Joel e Ellie em um mundo pós-apocalíptico. Após sucesso da adaptação feita pela HBO , o jogo foi publicado pela PlayStation PC e agora pode ser adquirido por R$ 249,90 no Steam e na Epic Games Store . Confira, a seguir, perguntas e respostas sobre o game refeito.

The Last of Us Part 1 é o remake do aclamado jogo da Naughty Dog para PS5 e PC

1. Quando lança The Last of Us Part 1 no PC?

O game já chegou para usuários de PC. Após ser lançado para PS5 em setembro do ano passado, The Last of Us Part 1 foi disponibilizado no computador a partir do dia 28 de março de 2023. Para jogar o título via Steam ou Epic Games Store, basta comprá-lo por R$ 249,90. Antes disso, caso queira saber se o seu PC atende os requisitos para rodar o game, confira esta matéria.

The Last of Us Part 1 está disponível para PC via Steam e na Epic Games Store

2. O que muda em relação à versão de PS5?

The Last of Us Part 1 para PC oferece melhorias gráficas em relação à versão para PlayStation 5, incluindo suporte a resolução 4K, taxa de quadros desbloqueada e monitores ultrawide em 21:9 e 32:9. Além disso, apresenta opções avançadas de personalização gráfica e suporte a mods, permitindo ao jogador ajustar a VSync, limitar a taxa de quadros e fazer ajustes de qualidade em texturas, sombras, reflexos e oclusão de ambiente. Outra vantagem é o suporte a tecnologias de melhoria de performance, como Nvidia DLSS e AMD FSR 2.2.

3. Inclui o DLC Left Behind?

Sim! The Last of Us Part 1 inclui Left Behind, que conta a história de Ellie e sua melhor amiga, Riley, antes de a jovem conhecer o contrabandista Joel. Vale destacar que, apesar de acontecerem antes da campanha principal do jogo, os eventos do DLC foram adaptados no sétimo episódio da série da HBO.

The Last of Us Part 1 inclui o DLC Left Behind, que mostra a história de Ellie antes de conhecer Joel

4. Tem modo multiplayer?

The Last of Us Part 1 não conta com o modo multijogador Factions, presente no jogo original para PS3. Portanto, ele se limita ao modo história single-player. Isso porque a Naughty Dog está trabalhando em um novo jogo da franquia, independente e com foco no multiplayer. Segundo Neil Druckman, diretor do estúdio, esse novo título terá campanha e trama com personagens próprios.

Um novo jogo multiplayer de The Last of Us está sendo desenvolvido pela Naughty Dog

5. Quanto tempo demora para zerar?

De acordo com dados do site HowLongToBeat, a campanha principal de The Last of Us Part 1 tem uma média de duração de 14 horas. Entretanto, para "platinar" o jogo, com 100% de realização, o jogador deve gastar cerca de 21 horas e meia.

A campanha principal de The Last of Us Part 1 tem uma duração média de 14 horas

6. Por que jogar se já assisti à série da HBO?

Embora a série da HBO seja baseada no enredo de The Last of Us Part 1, a prática de jogar o game é muito diferente de assistir a um programa de TV. Além da narrativa envolvente, o jogo é conhecido por sua jogabilidade emocionante, com combate tático e furtividade em cenários distópicos perigosos.

Enquanto a adaptação live action pode ter uma abordagem mais linear, o jogo oferece liberdade ao player para explorar o ambiente e enfrentar diversos desafios, como mais encontros com infectados e a presença de esporos que espalham o fungo. Também é importante ressaltar que os principais acontecimentos do jogo se passam em 2033, e não em 2023, como na série.

Jogar The Last of Us Part 1 é uma experiência diferente de assistir à série da HBO, com jogabilidade emocionante e liberdade para explorar o ambiente

7. Dá para jogar com controle no PC?

Aproveitar The Last of Us Part 1 no PC com um controle de console é uma opção possível. O título tem suporte aos joysticks DualShock 4 e DualSense para aqueles que desejam uma experiência mais fiel ao console. No entanto, o jogador pode optar por usar mouse, teclado ou combinações de ambos, dependendo de suas preferências pessoais.

O jogador pode aproveitar The Last of Us Part 1 no PC com controle de console ou opções de mouse e teclado

8. Tem legendas e dublagem em português?

Sim. O game apresenta opções de interface e legendas em 25 idiomas. A versão brasileira também possui dublagem em português brasileiro (PT-BR), oferecendo ao jogador imersão total na história e diálogos.

9. Quais são os requisitos mínimos de The Last of Us Part 1 no PC?