Tudo sobre Galaxy S23 Plus: ficha técnica, preço e detalhes do celular

O Galaxy S23 Plus é um celular de ponta da Samsung que conta com uma série de recursos avançados. A ficha técnica do produto tem como destaque o chip Snapdragon 8 Gen 2 ( Qualcomm ), numa versão especial mais veloz do que a presente nos concorrentes. O dispositivo pode ser uma opção atraente para consumidores que precisam de um aparelho com câmeras de alto nível, construção robusta e tela grande. Nas linhas a seguir, confira todos os detalhes do recém lançado da Samsung.

O Galaxy S23 Plus foi anunciado no Brasil em fevereiro pelo preço inicial de R$ 6.999. O modelo é a verão intermediária da geração, já que fica entre o Galaxy S23 e o Galaxy S23 Ultra. No varejo, o consumidor pode encontrá-lo com descontos de até R$ 645. O produto está disponível nas cores creme, grafite, lima, preto, verde e violeta. Já as opções de armazenamento se limitam a 256 GB ou 512 GB.

2 de 7 Tela do Galaxy S23 Plus tem 6,6 polegadas — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Tela do Galaxy S23 Plus tem 6,6 polegadas — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Ficha técnica do Samsung Galaxy S23 Plus

Tamanho da tela: 6,6 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (1080 x 2340)

Painel da tela: AMOLED Dinâmico 2X

Câmera traseira: tripla de 50 MP (principal) + 10 MP (teleobjetiva) + 12 MP (grande angular)

Câmera de selfie: 12 MP

Sistema: Android 13, com One UI 5.1

Processador: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

Memória RAM: 8 GB

Armazenamento: 256 ou 512 GB

Cartão de memória: sem suporte

Capacidade da bateria: 4.700 mAh

Peso: 196 gramas

Dimensões: 76.2 x 157.8 x 7.6mm

Cores: creme, grafite, lima, preto, verde e violeta

Lançamento global: fevereiro de 2023

Preço de lançamento: R$ 6.999

Tela e design

3 de 7 Galaxy S23 Plus tem design discreto. O revestimento é em alumínio e vidro Gorilla Glass Victus 2. — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy S23 Plus tem design discreto. O revestimento é em alumínio e vidro Gorilla Glass Victus 2. — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A tela do Galaxy S23 Plus tem 6,6 polegadas e trabalha com a resolução Full HD+ (1080 x 2340 pixels). Isso garante ao produto alta densidade de pixels por polegada, com taxa na casa dos 393 ppi. A tecnologia utilizada pelo painel é o AMOLED Dinâmico 2X, conhecida por entregar níveis profundos de preto e bom contraste. A taxa de atualização do display é de 120 Hz, o que garante efeitos de animação de sistema mais fluidos e melhor aproveitamento durante o consumo de vídeos, filmes ou jogos compatíveis com a funcionalidade.

O design se assemelha com o que a Samsung apresentou nos últimos anos com a linha Galaxy S. A frente do produto tem bom aproveitamento de tela e bordas pequenas. Somado a isso, há um pequeno furo no topo do display para abrigar a câmera frontal. A principal diferença entre o Galaxy S23 Plus e a geração passada, por exemplo, é o novo módulo de câmeras traseiras, que perdeu a moldura retangular.

A construção do smartphone é algo bastante destacado pela Samsung. Isso porque o modelo estreou o novo revestimento de vidro Gorilla Glass Victus 2 na parte frontal e na região traseira. A nova geração de vidros ultrarresistentes da Corning faz o modelo suportar melhor os impactos contra superfícies ásperas. Para resistência à água, a Samsung equipou o produto com certificação IP68 –que permite que os aparelhos sejam submersos a 1,5 m de água doce por até 30 minutos.

Câmeras

4 de 7 S23 Plus tira fotos de 50 megapixels — Foto: Thássius Veloso/TechTudo S23 Plus tira fotos de 50 megapixels — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O smartphone da Samsung promete fotos claras e nítidas, já que o sensor principal tem abertura f/1.8 e a tecnologia Dual Pixel, que facilita a captura de luz para fotos mais nítidas. O conjunto de câmeras do Galaxy S23 Plus é o seguinte:

Câmera principal de 50 MP (f/1.8)

Câmera Ulltra-Wide de 12 MP (f/2.2)

Câmera teleobjetiva de 10 MP (f/2.4)

Câmera frontal de 12 MP (f/2.2)

Com a câmera teleobjetiva do Galaxy S23, o usuário tem zoom óptico de 3X. Com a câmera principal traseira, é possível gravar vídeos com a resolução 8K (a 24 ou 30 quadros por segundo), enquanto o sensor frontal permite a gravação em 4K (a 30 ou 60 quadros por segundo). Outro recurso possível é a gravação de vídeos em super câmera lenta, a 960 quadros por segundo –taxa de fps rara para um smartphone.

No mais, o Galaxy S23 consegue ótimos registros fotográficos que devem satisfazer as necessidades da maioria dos usuários mais exigentes.

Desempenho

5 de 7 Galaxy S23 Plus é equipado com versão especial do chip Snapdragon 8 Gen 2 da Qualcomm — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy S23 Plus é equipado com versão especial do chip Snapdragon 8 Gen 2 da Qualcomm — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O Galaxy S23 Plus oferece uma das melhores experiências com o sistema Android hoje. No aplicativo de benchmark AnTuTu, que mede a performance dos smartphones, o modelo da Samsung aparece na quinta posição entre os mais rápidos do mundo. A explicação para isso é que, sob o chassi, a fabricante sul-coreana colocou uma edição especial do processador Snapdragon 8 Gen 2, da Qualcomm. Essa versão oferece clocks de velocidade superiores a modelos concorrentes com a mesma geração do chip.

Já o processador gráfico (GPU) é uma Adreno 740, suficiente para executar os títulos de jogos recentes mais avançados sem qualquer dificuldade. Para multitarefas, o celular entrega 8 GB de memória RAM, valor satisfatório para o bom funcionamento do sistema Android. O conjunto é finalizado com o máximo de 512 GB de armazenamento interno. O modelo não tem suporte a cartão de memória microSD.

Bateria

6 de 7 Samsung Galaxy S23 Plus promete até 27 horas de duração de bateria em reprodução ativa de vídeos — Foto: Divulgação/Samsung Samsung Galaxy S23 Plus promete até 27 horas de duração de bateria em reprodução ativa de vídeos — Foto: Divulgação/Samsung

A bateria do Galaxy S23 Plus tem 4.700 mAh de capacidade. Na prática, isso significa uma autonomia de até 27 horas de reprodução de vídeo, segundo a Samsung. Para prolongar a vida útil do componente, a marca implementou uma série de recursos de software que prometem eficiência energética aprimorada.

Sobre carregamento rápido, o modelo suporta adaptadores de até 45 W na modalidade com fio, o que entrega até 65% de bateria em 30 minutos. Já o carregamento sem fio é limitado a 15 W. Sobre recursos especiais, há o carregamento reverso, tecnologia que permite repor energia de outros aparelhos compatíveis.

Versão do Android e recursos extras

7 de 7 O Android 13 com a personalização One UI 5.1 está disponível no Galaxy S23 Plus, e traz novos widgets — Foto: Divulgação/Samsung O Android 13 com a personalização One UI 5.1 está disponível no Galaxy S23 Plus, e traz novos widgets — Foto: Divulgação/Samsung

O Galaxy S23 Plus já vem de fábrica com o Android 13 (versão mais recente do sistema operacional da Google). Além disso, a linha S23 ganhou a nova interface One UI 5.1, desenvolvida pela fabricante sul-coreana com diversos recursos exclusivos. O update traz novidades quanto à customização do sistema.

Preço do Galaxy S23 Plus

O Galaxy S23 Plus foi anunciado no Brasil em fevereiro de 2023 pelo preço inicial de R$ 6.999. No varejo, o consumidor pode encontrá-lo com descontos de até R$ 645. O produto está disponível nas cores creme, grafite, lima, preto, verde e violeta. As opções de armazenamento se limitam a 256 GB ou 512 GB.

Gostou do produto? Compre aqui COM 5G Samsung Galaxy S23 Plus de 512 GB R$ 5.898 IR À LOJA

Todas as ofertas de Samsung Galaxy S23 Plus de 512 GB × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COM 5G Samsung Galaxy S23 Plus de 512 GB R$ 5.898 IR À LOJA

Com informações do GSM Arena e Samsung