Uma Quase Dupla: veja sinopse, elenco e trailer do filme brasileiro

O filme Uma Quase Dupla encontra-se atualmente disponível no catálogo da Netflix, onde já ocupa a quinta posição de longas mais vistos da plataforma, e também na Paramount+. É possível também alugar o filme no Amazon Prime Video, Apple TV+ e YouTube. Com direção de Marcus Baldini e roteiro de Leandro Muniz, o projeto cinematográfico estreou nas telonas em 2018 e contou com a distribuição da Paris Filmes e Paramount Pictures. Estrelado por Tatá Werneck e Cauã Reymond, a comédia acompanha uma dupla de investigadores tentando solucionar uma série de assassinatos que ocorreu em uma cidadezinha do interior.