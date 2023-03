Yellowjackets: veja sinopse, elenco e trailer da série do Paramount+

A segunda temporada da série Yellowjackets (Jaquetas Amarelas, em português) estreia no catálogo do Paramount+ nesta sexta-feira (24). Criada pelo casal Ashley Lyle e Bart Nickerson (Narcos), a produção americana de drama e suspense foi lançada em novembro de 2021 originalmente pelo canal Showtime. Aclamada pela crítica, o seriado é estrelado por Melanie Lynskey, Tawny Cypress e Christina Ricci e a trama acompanha um grupo de colegas de um time de futebol feminino que, durante o ensino médio, sobrevive a um acidente de avião.

Produzida pelo estúdio Entertainment One, a primeira temporada conta com 10 episódios de quase uma hora cada, e aborda assuntos relacionados à sobrevivência, amizade, terror psicológico, amadurecimento e até mesmo canibalismo. Se você está curioso para saber mais detalhes de Yellowjackets, bem como sobre a sua segunda season, confira, a seguir.

2 de 2 Série de televisão americana de drama e suspense foi criada por Ashley Lyle e Bart Nickerson — Foto: Divulgação/Paramount+ Série de televisão americana de drama e suspense foi criada por Ashley Lyle e Bart Nickerson — Foto: Divulgação/Paramount+

Enredo de Yellowjackets ( alerta de spoilers! )

Na primeira temporada, inicialmente situada em 1996, a trama foca em um time de talentosas jogadoras de futebol do ensino médio de Nova Jersey, que viaja para Seattle por conta de um torneio nacional. No entanto, o avião que levava o grupo de atletas cai no distante deserto de Ontário, no Canadá. As jovens sobrevivem ao acidente, mas acabam presas em uma região inóspita, onde são obrigadas a se transformar em um clã selvagem se quiserem sobreviver. Com duas linhas temporais, a série salta para 2021, onde apresenta as personagens adultas tentando reconstruir suas vidas, apesar de o passado ser difícil de ignorar.

Já na sequência da série, a nova leva de episódios deve ser ainda mais aterrorizante. Um dos assuntos que deverá ser abordado com certeza será a gravidez de Shauna, além de mais detalhes sobre o culto e o impacto dos rituais que aconteciam na floresta. Outro ponto que deverá ganhar destaque provavelmente é o que aconteceu com Lottie, que morreu congelada, mas logo depois ressurgiu viva em um ritual misterioso. Por fim, os espectadores ainda poderão saber quem foi o verdadeiro responsável pelo sequestro de Natalie.

Elenco

O elenco principal jovem de Yellowjackets é estrelado por Sophie Nélisse (A Menina Que Roubava Livros) no papel de Shauna, Sophie Thatcher (Blink) interpretando Natalie, Sammi Hanratty (Another Girl) como Misty, Jasmin Savoy Brown (Pânico 6) dando vida à Taissa e Courtney Eaton (Deuses do Egito) como Lottie. Já o elenco adulto é composto, respectivamente, por Melanie Lynskey (The Last of Us), Juliette Lewis (Assassinos por Natureza), Christina Ricci (A Família Addams), Tawny Cypress (Gun Hill) e Simone Kessell (Obi-Wan Kenobi).

Também participam Elijah Wood (O Senhor dos Anéis), Steven Krueger (The Originals), Rekha Sharma (Star Trek), Alexa Barajas (Contigo Para Sempre), Keeya King (Jogos Mortais: Jigsaw) e Jane Widdop (Sound of My Voice).

Repercussão

Aclamada pela crítica, Yellowjackets foi uma das séries mais populares de 2021, premiada com sete indicações ao Emmy. No site agregador IMDb, a série tem nota 7.9 de 10, com base me 54 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, a produção alcançou a rara pontuação de 100% de aprovação da crítica e 80% em relação à audiência. Segundo o consenso da plataforma em questão, o seriado é "um mashup de gênero que combina perfeitamente, apresentando um mistério atraente com muita dor".

Nas críticas de grandes veículos internacionais, como é o caso do Empire Magazine, o jornalista James Dyer descreve o projeto de drama e suspense como "horripilante, envolvente e sombriamente cômico", adicionando que "este mistério-horror bem planejado é carnudo de todas as maneiras certas (e erradas)."

Por fim, Shirley Li, do The Atlantic, tece elogios à produção, afirmando que "neste caldeirão de hormônios, sangue coagulado e farsa mordaz, a série captura como deixar a infância é um processo inerentemente brutal e absurdo".