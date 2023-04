A Diplomata: conheça sinopse, elenco e trailer da série da Netflix

A Netflix lançou nesta última quinta (20) a temporada de estreia de A Diplomata, a nova série dramática da plataforma. A produção é estrelada por Keri Russell, conhecida pelo papel principal na série Felicity. No enredo, a atriz interpreta uma embaixadora americana que atua na resolução de conflitos geopolíticos no Reino Unido. A primeira temporada contém oito episódios com duração média de 50 minutos.

O show é uma criação da showrunner Debora Cahn (West Wing: Nos Bastidores do Poder). A Diplomata inaugurou sua entrada nos agregadores de resenhas Rotten Tomatoes com notas da crítica acima da média. Se você ficou curioso e quer acompanhar a nova série da Netflix, veja mais informações sobre elenco, enredo e repercussão de A Diplomata.

Na trama de A Diplomata, uma embaixadora americana soluciona conflitos internacionais envolvendo seu país — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de A Diplomata

A diplomata Kate Wyler (Keri Russell) é a nova embaixadora dos Estados Unidos no Reino Unido. Mulher do também diplomata e político Hal Wyler (Rufus Sewell), é a primeira vez que ela assume um cargo desta responsabilidade em terras europeias. Com a ajuda um tanto questionável do marido, ela usa de sua emergente influência e poder para solucionar conflitos internacionais que envolvem os continentes da América e Europa.

Porém, uma série de tensões dentro do território inglês pode balançar não somente o trabalho de Kate, como também seu casamento com Hal. Para que nem o território americano, muito menos sua vida privada, seja afetada pelos conflitos geopolíticos, Kate deve manter o foco nas alianças estratégicas entre Reino Unido e EUA.

Com pouca experiência em embaixadas europeias, Kate passa por problemas na execução de seu trabalho no Reino Unido — Foto: Divulgação/Netflix

Elenco e equipe técnica

Além de Keri Russell, o show conta com o elenco de Rufus Sewell (O Ilusionista), David Gyasi (Aniquilação), Ali Ahn (Sobrenatural), Rory Kinnear (O Jogo da Imitação), Ato Essandoh (Diamante de Sangue), Adam Silver (Masters of Sex), Nanah Mensah (A Arte de Ser Adulto), Bhav Joshi (O Bebê), e mais. A série tem como diretores Liza Johnson (Room 104) e Simon Cellan Jones (The Expanse).

Repercussão entre público e crítica

Até o momento, a série possui nota 7,2 no IMDb, com votação de 165 usuários, enquanto no Rotten Tomatoes o índice de aprovação da crítica é de 94%. O consenso deste último site é de que "a performance desconexa de Kerri Russell negocia as melhores condições possíveis em A Diplomata, um retrato noveleiro do estadismo que consegue transformar crises geopolíticas em um entretenimento altamente maratonável".

O New York Times também elogiou a trama, ao dizer que a série é "um suspense político que envolve, com algum mérito, um romance escrito no estilo altamente cômico de Aaron Sorkin (dramaturgo e roteirista americano, de A Rede Social)". A Vanity Fair não esqueceu de elogiar a atriz Kerri Russel, ao notar que "ela está se divertindo (na série). E nós também".

Já entre as críticas medianas e negativas, o Collider declarou que o seriado poderia ser "mais eficaz e diplomático" na sua construção, pois "apesar do grande desempenho de Russell como protagonista, (a série) é construída sobre um castelo de cartas que ameaça desmoronar ao menor sinal de uma análise minuciosa".

