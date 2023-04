A Sogra Que Te Pariu: conheça sinopse, elenco e onde assistir à série

Durante a pandemia, Dona Isadir resolve alugar seu apartamento no bairro Cachambi, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e se muda para a mansão do filho Carlos (Zulu) na Barra da Tijuca. Sem aviso prévio, a mãe do rapaz se instala na casa permanentemente e já começa a arrumar confusão com a nora, Alice (Lidi Lisboa), que a considera invasiva.

A Sogra Que te Pariu possui nota 4,6 no IMDb, baseado na votação de 187 usuários. O título possui apenas uma resenha no site Rotten Tomatoes, sendo do portal Decider. Eles consideraram A Sogra como sendo "dispensável", afirmando que "se você curte piadas galhofas e sem graças que têm muito pouco a ver com as situações vistas aqui, além do humor retrógrado que compara mulheres com 'vacas' e o tipo esquisito de pastelão, você poderá gostar de A Sogra Que Te Pariu. Essa sitcom parece uma relíquia dos anos 1980, e nem é tão boa quanto".