Acer Predator Helios 300 é bom? Veja preço e ficha técnica do notebook gamer

Com um display IPS de 15,6 polegadas, o notebook da Acer apresenta um armazenamento rápido e tem sistema operacional Windows 11, um conjunto que promete oferecer uma experiência avançada até para os usuários mais exigentes. Abaixo, o TechTudo apresenta todos os detalhes sobre o notebook gamer da Acer para te ajudar a decidir se vale a pena investir em um Acer Predator Helios 300.

1 de 6 Tela do Predator Helios 300 tem resolução Full HD e taxa de atualização de 144 Hz — Foto: Divulgação/Acer Tela do Predator Helios 300 tem resolução Full HD e taxa de atualização de 144 Hz — Foto: Divulgação/Acer

Ficha técnica Acer Predator Helios 300

Processador: Intel Core i7 11800H ou Intel Core i7 12700H

Intel Core i7 11800H ou Intel Core i7 12700H Memória RAM: 16 GB DDR4 ou DDR5 (expansível para até 32 GB)

16 GB DDR4 ou DDR5 (expansível para até 32 GB) Placa de vídeo: RTX 3060

RTX 3060 Tela: 15,6 polegadas, Full HD IPS 144 Hz ou 165 Hz

15,6 polegadas, Full HD IPS 144 Hz ou 165 Hz Armazenamento: SSD PCIe 512 GB com opções de até 2 TB

SSD PCIe 512 GB com opções de até 2 TB Sistema operacional: Windows 11

Windows 11 Conectividade: Wi-Fi 6 AX dual-band, Ethernet Gigabit (RJ-45), HDMI, Mini DisplayPort, USB 3.2, USB-C, Bluetooth 5.1

Wi-Fi 6 AX dual-band, Ethernet Gigabit (RJ-45), HDMI, Mini DisplayPort, USB 3.2, USB-C, Bluetooth 5.1 Bateria: 4 células (íons de lítio) - 59 Wh

4 células (íons de lítio) - 59 Wh Peso: 2,3 Kg

2 de 6 Notebook Acer Predator Helios 300 tem teclado retroiluminado personalizável — Foto: Divulgação/Acer Notebook Acer Predator Helios 300 tem teclado retroiluminado personalizável — Foto: Divulgação/Acer

Design

Assim como outros notebooks do segmento gamer, o Predator Helios 300 é um laptop com um design mais robusto, que visa a atender as demandas de abrigar um sistema de arrefecimento mais avançado. O notebook gamer da Acer é mais pesado que laptops para uso comum, com 2,3 kg, o que pode comprometer um pouco sua portabilidade.

O visual do notebook é bem chamativo. Seu teclado é retroiluminado em RGB, que pode ser personalizado, e sua tampa também contém detalhes iluminados. O corpo do equipamento é todo em plástico com linhas retas e com um palmrest (apoio para as mãos) bem grande ao lado do touchpad.

O display do dispositivo, que traz duas dobradiças nas extremidades, tem bordas bem espessas, principalmente na parte de baixo da tela, o que deixa seu aspecto um pouco mais comum. Além de retroiluminado, o teclado ainda oferece as teclas numéricas, facilitando, assim, o dia a dia de quem não vai utilizar o Acer Predator Helios 300 apenas para jogar.

3 de 6 Acer Predator Helios 300 tem acabamento preto e detalhes na tampa com iluminação azul — Foto: Divulgação/Acer Acer Predator Helios 300 tem acabamento preto e detalhes na tampa com iluminação azul — Foto: Divulgação/Acer

Desempenho

A tendência é que o Predator Helios 300 ofereça um ótimo desempenho em todas suas versões, afinal, o notebook combina boas especificações com um display de alto desempenho, o que deve agradar até mesmo os usuários mais exigentes.

O processador é um Intel Core i7 11800H ou 12700H, duas das opções de CPU mais avançadas da Intel disponíveis para notebooks. Com 16 GB de memória RAM DDR4, a tendência é que o volume de memória não seja um problema mesmo em títulos mais exigentes, mas, caso o usuário precise de mais RAM, o equipamento oferece suporte para até 32 GB.

4 de 6 Acer Predator Helios 300 tem tela com tecnologia IPS e taxa de atualização de até 165 Hz — Foto: Divulgação/Acer Acer Predator Helios 300 tem tela com tecnologia IPS e taxa de atualização de até 165 Hz — Foto: Divulgação/Acer

O display com tecnologia IPS, que promete oferecer uma qualidade de imagem superior em relação aos painéis convencionais, entrega até 165 Hz de taxa de atualização, o que é essencial para jogadores competitivos de jogos como Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), Fortnite e outros títulos que podem ser executados com taxas tão elevadas.

O sistema operacional é o Windows 11, o mais indicado para jogos. Com um armazenamento em SSD PCIe de 512 GB, o notebook deve permitir que usuários instalem, abram e executem seus jogos com maior agilidade.

Tela

A tela do notebook é de 15,6 polegadas com resolução Full HD, uma combinação que ainda parece ser bem adequada para jogos atualmente. Com taxa de atualização de 144 ou 165 Hz, a promessa é que o display possa atender até mesmo jogadores que miram o competitivo, já que deve garantir mais fluidez em jogos de ação.

Como mencionado, apesar de prometer um ótimo desempenho, a tela tem bordas bem espessas, o que acaba deixando seu visual um pouco menos atraente, o que pode não agradar tanto os usuários que privilegiam o design da máquina.

5 de 6 Acer Predator Helios 300 tem bateria similar a de seus concorrentes, e deve ser usado conectado a uma fonte de energia — Foto: Reprodução/Amazon Acer Predator Helios 300 tem bateria similar a de seus concorrentes, e deve ser usado conectado a uma fonte de energia — Foto: Reprodução/Amazon

Bateria

A bateria do Acer Predator Helios 300 conta com quatro células de íons de lítio, tecnologia similar à de seus concorrentes. Com 59 Wh, a tendência é que a bateria ofereça uma autonomia adequada para um notebook gamer, que tende a ser pequena, afinal, o consumo de um dispositivo do segmento tende a ser bem alto.

Em um notebook gamer, no entanto, o ideal é nunca jogar utilizando apenas a energia da bateria, uma vez que jogos mais exigentes exploram o máximo do potencial do hardware, drenando sua carga rapidamente. Além disso, utilizando apenas a bateria, o sistema reduz as frequências de operação da CPU e da GPU, o que pode comprometer bastante a performance do equipamento.

6 de 6 Acer Predator Helios 300 traz módulo Killer Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1 — Foto: Divulgação/Acer Acer Predator Helios 300 traz módulo Killer Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1 — Foto: Divulgação/Acer

Recursos

Com uma placa da série RTX da Nvidia, o Acer Predator Helios 300 é um modelo compatível com recursos modernos como o Ray Tracing, que aprimora a qualidade de iluminação em jogos e aplicações compatíveis. Além disso, o notebook conta com o recurso Nvidia DLSS, capaz de otimizar o desempenho a fim de obter taxas de quadros mais elevadas.

O notebook conta, ainda, com um sistema de arrefecimento e um sistema de som robustos, que prometem oferecer qualidade superior aos concorrentes. Sua conexão Wi-Fi 6 também é um diferencial, já que deve garantir um desempenho avançado mesmo em uma conexão sem fios.

Preço

O Acer Predator Helios 300 tem aparecido no mercado brasileiro por valores a partir de R$ 10.990, no modelo com processador Intel de 11ª geração, o que é um valor interessante quando se leva em conta os recursos e a qualidade de experiência que o notebook pode oferecer.

Apesar de ter um custo superior ao de modelos populares como Acer Nitro, por exemplo, o Predator Helios 300 é um notebook que entrega muito mais desempenho, sendo não só uma solução muito interessante para jogos, mas também para produtividade avançada.