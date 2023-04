Advance Wars 1+2 Reboot Camp: veja história e gameplay do jogo de Switch

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp é um exclusivo da Nintendo que traz remakes de dois jogos clássicos da série de estratégia no Game Boy Advance , mas com visuais atualizados para o Nintendo Switch . O game reúne Advance Wars e Advance Wars 2: Black Hole Rising, lançados originalmente em 2001 e 2003, em um único pacote e com novos gráficos em 3D, multiplayer local e online.

Além das características originais, foram adicionadas também melhorias exclusivas dessa versão para deixar o jogo mais rápido e dinâmico. Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp tem data de lançamento definida para 21 de abril e chega exclusivamente ao Nintendo Switch, por R$ 299.

1 de 2 Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp traz clássicos jogos de estratégia do Game Boy Advance para o Nintendo Switch — Foto: Reprodução/Nintendo Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp traz clássicos jogos de estratégia do Game Boy Advance para o Nintendo Switch — Foto: Reprodução/Nintendo

História

A saga de Advance Wars se passa na região de Cosmo Land. A trama começa no primeiro jogo com a nação Orange Star, que se envolve em uma inesperada guerra com sua nação vizinha, Blue Moon, após um desentendido. Na campanha, os jogadores começam seguindo as missões da Orange Star e depois acompanham também os eventos pelo ponto de vista da nação Blue Moon, além das nações Green Earth e Gold Comet, que se envolvem na guerra.

No entanto, uma força misteriosa parece ser a verdadeira responsável pelos desentendimentos. No segundo game, as quatro nações, ainda em reconstrução, se unem contra a ameaça de uma nação maligna, a Black Hole, munida de avançadas e destrutivas armas.

Gameplay

Os dois títulos da coleção possuem o mesmo estilo de jogabilidade de estratégia em turnos, na qual o usuário controla um general CO e dá ordens para suas unidades no campo de batalha. Cada missão coloca o jogador em diferentes situações com diversas unidades como infantaria, tanques, aviões, barcos e mais. Para vencer é preciso saber quais unidades são fortes contra outras, posicioná-las em pontos estratégicos e tomar cidades para garantir recursos financeiros.

A jogabilidade do game é simples, mas precisa, e adiciona um toque de variedade com os diferentes COs que possuem habilidades especiais que podem mudar o rumo da batalha.

2 de 2 As batalhas de Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp exigem saber pontos fortes e fracos de cada unidade e terreno — Foto: Reprodução/Nintendo As batalhas de Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp exigem saber pontos fortes e fracos de cada unidade e terreno — Foto: Reprodução/Nintendo

No remake jogadores terão acesso a alguns modos extras, como multiplayer competitivo para até 4 pessoas (seja cada um em seu console ou todos revezando o mesmo sistema) e missões extras no modo War Room, além da possibilidade de criar seus próprios mapas de batalha. Entre as melhorias técnicas, o game recebeu uma forma de acelerar animações e diálogos, facilitando a vida de quem prefere focar na parte estratégica, e também de refazer um turno, caso se arrependa de alguma movimentação.

Adiamentos e polêmicas

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp sofreu uma série de atrasos, a ponto de jogadores ficarem preocupados se ele seria de fato lançado. O game estava planejado para ser lançado em dezembro de 2021, mas sofreu um atraso para abril de 2022 e, então, acabou adiado indefinidamente. Na época, a Nintendo citou que o adiamento seria devido a "recentes eventos mundiais", supostamente referindo-se à invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022 e por Advance Wars ser uma série sobre guerras. Apenas em fevereiro de 2023 foi anunciada a nova data de lançamento para 21 de abril.

Curiosamente, esta não é a primeira vez que a saga sofre um atraso devido a eventos do mundo real. O primeiro Advance Wars foi lançado nos Estados Unidos em 10 de setembro de 2001, mas foi adiado na Europa e Japão após os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 em Nova York. Ele chegou a ser lançado na Europa no ano seguinte e no Japão em 2004, no formato de coletânea com o primeiro e segundo jogo.