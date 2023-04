Afterimage: veja gameplay, história e requisitos mínimos do jogo

👉 Qual seu jogo Indie Favorito? Opine no Fórum do TechTudo

Em Afterimage, usuários são apresentados ao mundo de Engardin, um Jardim Místico ancestral criado por uma divindade suprema, mas devastado por um evento cataclísmico chamado The Razing. Este mundo traz as marcas de um passado de guerra entre humanos e Golias, criaturas deixadas pela divindade para tomar conta de Engardin. Isso porque o confronto acabou em uma grande tragédia, que destruiu a maioria dos envolvidos.

Assim, no papel de Renee, um sobrevivente, jogadores terão que tentar recobrar sua memória e resgatar seu mentor. Para isso, deverão explorar mais de 15 áreas diferentes e aprender sobre os erros do passado para tentar redefinir o destino do mundo no futuro.