A.I.L.A.: conheça o novo jogo de terror do estúdio brasileiro de Fobia

A.I.L.A. é o mais novo jogo de terror do estúdio brasileiro Pulsatrix Studios, conhecido pelo lançamento de Fobia - St. Dinfna Hotel em 2022. O game inédito traz um enredo passado no ano de 2035, e apresenta como tema principal Inteligências Artificiais e suas interações com humanos. Atualmente, o título está em financiamento coletivo no site Catarse, e, para ser produzido, precisa atingir uma meta de R$ 300 mil em pouco mais de 50 dias.

Até o momento, a empresa já arrecadou cerca de R$ 50 mil e tem o custo mínimo de R$ 60 para que colaboradores garantam uma versão digital como recompensa. Também vale dizer que, por ora, não há previsão de lançamento. Veja, a seguir, tudo o que se sabe sobre A.I.L.A.

História

No futuro de 2035, quando casas inteligentes (Smart Homes) já se tornaram comuns, o jogador entrará no papel de um personagem que é testador beta de jogos de terror. Seu trabalho será testar experiências criadas por uma Inteligência Artificial chamada A.I.L.A., projetada para criar games assustadores com base nos medos humanos.

No entanto, ela começará a evoluir e utilizará os recursos de casa conectada para perseguir o jogador também no mundo real. Durante a aventura, é possível interagir com A.I.L.A. e explorar a casa, mas suas ações serão monitoradas e poderão ser usadas contra você.

Gameplay

Assim como Fobia - St. Dinfna Hotel, A.I.L.A. tem perspectiva em primeira pessoa e visuais realistas feitos na Unreal Engine 5, ferramenta gráfica usada para jogos de PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S e PC. O game foca em escolhas, exploração, diálogo e planejamento, de forma que a IA utilizará suas decisões para tentar assustá-lo.

Nesse sentido, vale ressaltar que o jogo conta com inspiração de clássicos que apresentam diferentes consequências para as escolhas e múltiplos finais, como Until Dawn, The Quarry e outros títulos famosos lançados recentemente.

Financiamento coletivo

O game está em uma campanha de financiamento coletivo nos moldes "Tudo-ou-nada", em que é preciso atingir a meta de R$ 300 mil para que ele seja produzido. Se a equipe tiver sucesso nesta meta, ela será estendia para R$ 500 mil, a fim de trazer o jogo aos consoles; em R$ 700 mil, para adicionar dublagem e, ao longo de novas metas, terá mais ramificações, como variedade de mapas.

Por ora, não foram detalhados os consoles que supostamente receberiam o jogo, mas PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4 (PS4) e Xbox One são possibilidades.

Usuários que apoiarem o jogo a partir de R$ 60 irão pagar menos pelo jogo do que seu preço de lançamento. Há também valores menores sem o jogo, como R$ 10, apenas com agradecimentos no game, e, a partir de R$ 30, há acesso ao Discord de desenvolvimento.

A campanha conta com diversos níveis de recompensas, entre elas versões digitais, como livro de artes, trilha sonora e acesso antecipado. No entanto, também é possível receber recompensas físicas, como pôsteres, camisetas e o livro de RPG de Fobia - St. Dinfna Hotel.

Uma das recompensas mais altas, de R$ 10 mil, disponível em apenas 2 unidades, garante uma action figure baseada no game. Além disso, ela garante a possibilidade de ajudar na criação de uma das experiências de terror de A.I.L.A. no jogo.