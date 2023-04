Amor & Morte: veja sinopse, elenco, trailer e história real da série

Amor & Morte, nova minissérie criminal do HBO Max, é estrelada por Elizabeth Olsen, protagonista de WandaVision (2021). Com o lançamento marcado para sexta-feira (27), o enredo é baseado na história real de Candy Montgomery, uma dona de casa que matou uma amiga na década de 80. Além de Olsen, Jesse Plemons (Fargo) e Lily Rabe (American Horror Story) também integram o elenco. O roteirista David E. Kelley, de Big Little Lies, usou como inspiração o livro Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs, que relata detalhes do crime e da vida da assassina.