Armored Core 6: saiba o que esperar do próximo jogo da From Software

Armored Core 6: Fire of Rubicon será um revival da clássica franquia de combate de robôs da From Software , estúdio conhecido por Dark Souls e Elden Ring . A produção do game começou em 2017 e conta com nomes muito conhecidos do mercado, como Hidetaka Miazaki, criador da série Souls, Masaru Yamamura, diretor de Sekiro: Shadows Die Twice , e Yasunori Ogura, produtor que esteve envolvido com Bloodborne . Assim como Elden Ring, o jogo será publicado pela Bandai Namco e deve chegar em agosto de 2023. Veja, a seguir, tudo o que se sabe sobre Armored Core VI.

Qual é a data de lançamento?

Armored Core 6: Fires of Rubicon tem estreia marcada para 25 de agosto de 2023, data anunciada em abril junto ao primeiro trailer de gameplay. Por conta desse curto período entre a revelação da jogabilidade e a chegada do jogo, é possível imaginar que o desenvolvimento está em fase avançada e, por isso, ele não sofrerá atrasos.

Vale lembrar que a primeira declaração dada sobre o título aconteceu durante a premiação The Game Awards 2022, embora uma pesquisa de público sobre a série Armored Core já tivesse indicado a sua existência. Assim, visto que já se passaram quase 10 anos desde o lançamento do último game da franquia, Armored Core: Verdict Day (PS3 e Xbox 360), é possível dizer que o retorno é muito aguardado.

Chega para quais plataformas?

Armored Core 6: Fires of Rubicon vai chegar para os principais consoles da geração atual, ou seja, PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S e PC. Mas, assim como aconteceu com Elden Ring, o título também deve ficar disponível para PlayStation 4 (PS4) e Xbox One, que são videogames da geração passada. Vale ressaltar que, por ora, não há informações sobre as diferenças entre as diferentes versões, como resolução e taxa de quadros (fps).

Porém, ao tomar jogos anteriores da From Software como exemplo, é possível que o game seja apresentado em 4K e 60 fps no PS5 e Xbox Series X; 1440p no Xbox Series S, e 1080p e 30 fps no PS4 e Xbox One. Inclusive, no PS5 e Xbox Series X/S, é provável que o jogo conte com modos para o usuário escolher se deseja priorizar qualidade de imagem ou performance em FPS.

Qual a história do jogo?

De acordo com o produtor Yasunori Ogura, a história do game será completamente inédita e independente de outros títulos da série. Dessa forma, players poderão encarar o novo jogo como um "reinício" -- o que é algo interessante tanto para quem nunca jogou a franquia quanto para velhos conhecidos.

Segundo o trailer de gameplay, tudo acontece em um futuro distante, no qual viagens interestelares são comuns e mercenários pilotam robôs chamados Armored Core. Como pano de fundo, vemos o planeta Rubicon 3, totalmente devastado após uma catástrofe envolvendo a substância chamada "Coral", que deveria ser uma poderosa nova fonte de energia.

Acontece que, meio século após a destruição, a substância reaparece na superfície do local. Assim, megacorporações começam a disputar para ver quem vai obter o material primeiro, enquanto forças nativas tentam lutar contra a invasão. Em meio ao caos, o jogador entra como um mercenário piloto de um Armored Core, pronto para agir conforme as missões oferecidas.

Gameplay

A estrutura básica do game envolve missões que podem ser jogadas várias vezes. Dessa forma, o jogador pode sempre repeti-las para ganhar mais dinheiro e, então, usá-lo para comprar novas peças e aprimorar o Armored Core. Inclusive, um ponto interessante e que talvez retorne dos games anteriores, é que o jogador tem custos durante as missões. Dessa forma, o lucro obtido só poderá ser calculado após fazer todos os consertos causados por danos e comprar de volta a munição gasta.

A série Armored Core oferece um sistema de combate profundo e cheio de ação, mas também com muitas etapas de preparação e estratégia. Assim, no centro da jogabilidade, está a personalização das partes de seu robô Armored Core, que pode contar com peças como pernas para mobilidade, blindagem para defesa e armas para ataque.

A extensão da personalização não deverá ser surpresa para os fãs da série "Souls", já que o game permite vários tipos de "build" para construir o Armored Core. Assim, ele pode ser extremamente leve em ataque e defesa para ter excepcional mobilidade, ou carregar tantas armas e blindagem, que precisará se locomover com esteiras de tanque.

A verticalidade proporcionada por jatos e combate totalmente 3D em todas as direções também costuma ser parte importante da série. A escolha fica a critério do jogador, e é possível adaptar seu estilo de jogo conforme novas partes são obtidas.

Então, uma vez que seu Armored Core estiver montado, será possível ir à luta. As batalhas envolvem administrar a distância contra seus oponentes de acordo com suas armas e estilo de combate. Assim, é possível manter-se à distância com armas de longo alcance ou se aproximar com lâminas laser para confrontos mais pessoais.

Segundo Masaru Yamamur, não haverá um sistema de aparar golpes (parry) como na série Souls. Em contrapartida, será implementado um novo sistema de defesa. Assim, o foco estará em continuar constantemente atacando até conseguir quebrar a guarda de seu inimigo com o golpe certo.

É mais difícil que Dark Souls e Elden Ring?

De acordo com os criadores do jogo, a intenção não é transformar Armored Core 6: Fires of Rubicon em um Souls com robôs. Yasunori Ogura promete um bom desafio para fãs da franquia, mas sem missões de dificuldade brutal. Segundo ele, o sistema de personalização de seu Armored Core pode ser visto como uma forma de solucionar problemas, diferente do processo de tentativa e erro que gera aprendizado em Dark Souls e Elden Ring.

Caso um chefe esteja causando dificuldades com um ataque difícil de desviar, por exemplo, o jogador poderá utilizar pernas que ofereçam maior mobilidade ou uma arma secundária potente para interrompê-lo. Assim, apesar de ter uma proposta diferente, Armored Core tem um estilo de dificuldade que se assemelha aos jogos do estúdio por fazer o jogador descobrir soluções por meio de experimentação.

O jogo vai ter multiplayer?

Armored Core 6 terá multiplayer PvP (Jogador vs Jogador), no qual participantes poderão personalizar seu robô Armored Core e se enfrentar em disputas intensas. Infelizmente, o multiplayer cooperativo pelo qual a série ficou conhecida em capítulos anteriores não estará presente. Segundo o diretor Yamamura, eles desejaram enfatizar a ação dinâmica na experiência single-player do modo história, no aspecto de se movimentar livremente com seu robô e realizar mudanças em meio a missões.