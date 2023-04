Assombrosas: veja sinopse, elenco e trailer de filme da Netflix

O filme Assombrosas (Phenomena, em espanhol) estreiou na última sexta-feira (14) na Netflix e já é um dos destaques da plataforma. O longa dirigido por Carlos Therón (É Para o Seu Bem) é inspirado no Grupo Hepta, uma equipe de parapsicólogos que investiga e estuda fenômenos sobrenaturais na Espanha. Misturando terror e comédia, o enredo acompanha três integrantes do grupo em uma apuração paranormal após o sumiço do líder do Hepta.

O trio de protagonistas é composto por Belén Rueda (Mar Adentro), Gracia Olayo (Balada do Amor e do Ódio) e Toni Acosta (Mães A(r)madas). Para quem gosta de filmes de terror baseado em casos reais, confira a seguir mais informações sobre enredo e a história por trás da obra.

2 de 4 Assombrosas une comédia e terror sobrenatural em meio a aparições de fantasmas e investigações paranormais — Foto: Divulgação/Netflix Assombrosas une comédia e terror sobrenatural em meio a aparições de fantasmas e investigações paranormais — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de Assombrosas

No fim da década de 1990, o trio feminino de investigadoras paranormais Sagrário (Rueda), Paz (Olayo) e Glória (Acosta) vão até um antiquário na cidade de Madri, capital da Espanha, para investigar um suposto fenômeno de Poltergeist - evento sobrenatural onde há movimentação de objetos e ruídos no ambiente.

Elas são integrantes do Grupo Hepta, uma equipe especializada em estudar e solucionar casos fora do comum. Mas quando o fundador do grupo, o Padre Pilón (Emilio Gutiérrez Caba), desaparece no mesmo local, cabe a elas descobrir o paradeiro do líder e solucionar o mistério do antiquário.

3 de 4 Durante a investigação, a equipe de parapsicólogas do Grupo Hepta é atormentada por aparições de fantasmas — Foto: Divulgação/Netflix Durante a investigação, a equipe de parapsicólogas do Grupo Hepta é atormentada por aparições de fantasmas — Foto: Divulgação/Netflix

Elenco

O trio de personagens principais é composto por Belén Rueda (Mar Adentro), Gracia Olayo (Balada do Amor e do Ódio) e Toni Acosta (Mães A(r)madas). Também estão no elenco Emilio Gutiérrez Caba (A Comunidade), Ivan Massagué (O Poço), Antonio Pagudo (Lo que escondían sus ojos), Lorena López (Amor Instantâneo), Fran Canto (A Unidade), Pedro Casablanc (Mar de Plástico), Carlos Cañas (O Santo de Todos - Claret), Miren Ibarguren (Todos Mentem), Óscar Ortuño (30 Monedas), entre outros.

O caso que inspirou o filme

O Grupo Hepta, organização citada no filme, realmente existe e atua até hoje na Espanha. Fundado em 1987 pelo padre madrilenho José María Pilón (1924 - 2012), a organização é definida em suas redes sociais como “uma equipe de profissionais de diferentes áreas dedicados ao campo dos fenômenos paranormais”. Vale lembrar que, por não se ater à metodologia científica tradicional, a parapsicologia (área de pesquisa voltada à paranormalidade) é considerada pseudociência entre os cientistas.

Um dos casos mais famosos investigados pelo Grupo Hepta (e que serviu de inspiração para Assombrosas) foi o poltergeist no antiquário El Baú del Monje, em Madri. Em fevereiro de 1999, o dono da loja de antiguidades procurou a equipe de parapsicólogos, alegando que objetos da casa sumiam, a mobília se movia sozinha e que um ruído constante era ouvido no antiquário sempre no mesmo horário. Uma das investigadoras chegou a captar em vídeo o momento em que um objeto cai sozinho do teto em direção a uma bandeja com cristais.

4 de 4 As reais investigadoras paranormais Sol Blanco-Soler e Piedad Cavero, que estiveram ao lado do Padre Pilón no caso do antiquário El Baú del Monje — Foto: Divulgação/Netflix As reais investigadoras paranormais Sol Blanco-Soler e Piedad Cavero, que estiveram ao lado do Padre Pilón no caso do antiquário El Baú del Monje — Foto: Divulgação/Netflix

Ao seu lado, Padre Pilón contou com a ajuda das investigadoras Sol Blanco-Soler, Piedad Cavero e Paloma Navarrete - as profissionais que inspiraram o trio feminino de protagonistas no longa. Na época, não foi esclarecido totalmente o que poderia ter sido a causa do suposto poltergeist, dentro dos critérios paranormais. Com a repercussão negativa na imprensa, o antiquário foi fechado e em seu lugar há hoje uma residência privada.

Repercussão entre público e crítica

O público garantiu ao longa nota 5,4 no IMDb, om base em 709 votações. Com apenas quatro resenhas em sites como Rotten Tomatoes e Metacritic (algo comum em filmes de língua não-inglesa dentro dos agregadores americanos), Assombrosas não marcou pontuação nos dois sites.

O portal especializado Decider definiu que o filme é "streamável", mas ressaltou que "Assombrosas é um pouco datado na premissa, mas espirituoso o suficiente para dar uma olhada". O site But Why Tho? também conferiu ao longa uma resenha acima da média, ao declarar que "este filme não será tão lembrado quanto outras obras espanholas modernas da Netflix, mas Assombrosas cumpre o trabalho de entreter o espectador".

Já entre os reviews medianos e negativos, o Ready Steady Cut observou que o exclusivo espanhol tem "todos os clichês que você possa imaginar, de equipamentos paranormais à possessão". O Movie Nation definiu o título como "um thriller cômico ocasionalmente divertido que funcionaria melhor como um piloto de uma série de TV".

Confira o trailer de Assombrosas

