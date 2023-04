Asus Vivobook Pro 15 é bom? Veja ficha técnica e preço do notebook

Vivobook Pro 15, da Asus , é um notebook premium ideal para quem realiza tarefas de alto desempenho no PC e precisa trabalhar de qualquer lugar. Lançado em março de 2023, o modelo apresenta um hardware avançado que atende bem a atividades como a edição de vídeos e os jogos eletrônicos. Com processadores de última geração da Intel ou da AMD , o notebook conta com uma placa de vídeo dedicada RTX 3050 da Nvidia , uma das principais fabricantes do mercado. O modelo já está disponível nos principais varejistas por valores a partir de R$ 5.999.

O dispositivo tem uma tela de 15,6 polegadas com resolução Full HD, opçõesde 8 GB ou 16 GB de memória RAM DDR4, armazenamento em SSD e promete ser uma solução ágil para encarar softwares de produtividade e jogos modernos. Abaixo, o TechTudo apresenta mais detalhes do notebook da Asus para te ajudar a decidir se este é o aparelho ideal para você e em qual versão do Vivobook Pro 15 vale mais investir.

Vivobook Pro 15 K6502HC vem com tela de 15,6 polegadas e CPU Core i9 — Foto: Divulgação/Asus

Ficha técnica Vivobook Pro 15

Lançamento: março de 2023

março de 2023 Preço atual: a partir de R$ 5.999

a partir de R$ 5.999 Processadores: Intel Core i5 11300H, Intel Core i9 11900H ou AMD Ryzen 7 5800H

Intel Core i5 11300H, Intel Core i9 11900H ou AMD Ryzen 7 5800H Memória RAM: 8 ou 16 GB DDR4

8 ou 16 GB DDR4 Armazenamento: SSD 512 GB NVMe ou 1 TB NVMe PCIe (opcional)

SSD 512 GB NVMe ou 1 TB NVMe PCIe (opcional) Sistema Operacional: Windows 11 Home

Windows 11 Home Tela: 15,6 polegadas Full HD

15,6 polegadas Full HD Placa de vídeo: Nvidia GTX 1650 Max Q ou RTX 3050 4 GB

Nvidia GTX 1650 Max Q ou RTX 3050 4 GB Conectividade: Wi-Fi 6E+ Bluetooth 5, Ethernet Gigabit

Wi-Fi 6E+ Bluetooth 5, Ethernet Gigabit Conexões: 1x USB 3.2, 2x USB 2.0, 1x Thunderbolt 4 com suporte a vídeo e recarga, 1x HDMI 1.4, 1x combo fone/microfone, 1x entrada para cartões SD

1x USB 3.2, 2x USB 2.0, 1x Thunderbolt 4 com suporte a vídeo e recarga, 1x HDMI 1.4, 1x combo fone/microfone, 1x entrada para cartões SD Bateria: três células / 50Wh / 4.480 mAh

três células / 50Wh / 4.480 mAh Peso: 1,65 kg

O notebook da Asus conta com alguns dos processadores mais avançados para o segmento mobile com opções Intel Core i5 e Intel Core i9 de série H, assim como o AMD Ryzen 7 6800H. Além disso, em todas as versões, o Vivobook Pro 15 traz até 16 GB de memória DDR4, um volume que tende a atender a praticamente todas as propostas de uso.

O armazenamento do notebook é em SSD com uma capacidade de 512 GB, mas é possível optar por um SSD de 1 TB diretamente no site da fabricante, com adição de cerca de R$ 800 ao valor final do dispositivo. A placa de vídeo dedicada que equipa o laptop é uma RTX 3050 da Nvidia, uma GPU de 4 GB, assim como os demais modelos da linha RTX, conta com suporte a tecnologias avançadas como Ray Tracing e DLSS.

A conectividade Wi-Fi 6E tende a garantir mais desempenho para rede sem fios, assim como o Bluetooth em sua versão 5.0, mas algumas versões do notebook também contam com porta Ethernet Gigabit, o que deve garantir mais desempenho por meio de um cabo de rede. Além de portas USB comum e uma conexão Thunderbolt com suporte a vídeo e energizada, os laptops da linha contam, ainda, com suporte a cartões SD.

2 de 4 Vivobook Pro 15 K6502HC tem acabamento com tampo metálica — Foto: Divulgação/Asus Vivobook Pro 15 K6502HC tem acabamento com tampo metálica — Foto: Divulgação/Asus

Design

Pesando apenas 1,65 kg, o Vivobook Pro 15 é um notebook que, apesar de trazer um hardware muito avançado, tem um design mais compacto que a maioria das soluções gamer. Com espessura bem reduzida, o dispositivo tem também um visual mais sóbrio e é oferecido nas cores prata ou cinza escuro.

O notebook também oferece diversas opções de conectividade, tendo inclusive porta Ethernet Gigabit, que atualmente não é encontrada em outras soluções mais finas no mercado. Com um touchpad grande e um teclado retroiluminado com teclas finas, o aparelho deve agradar a quem precisa passar horas digitando.

Desempenho

O Vivobook Pro 15 promete oferecer um desempenho avançado, e isto está relacionado a seus processadores, que são de linhas premium. O Intel Core i5 11300H é um processador de quatro núcleos e oito threads, com frequências que podem chegar aos 4,4 GHz, enquanto o Intel Core i9 11900H é um chip de oito núcleos e 16 threads com frequências de até 4,9 GHz. Já a versão com chipe da AMD, o Ryzen 7 6800H, tem oito núcleos e 16 threads, com frequências de até 4,7 GHz, tendo como diferencial uma placa de vídeo integrada Radeon 680M.

A placa de vídeo dedicada que equipa o laptop é a RTX 3050 da Nvidia, que, apesar de ser uma solução de entrada da terceira geração da família RTX, é uma GPU capaz de oferecer um desempenho de ponta. Há suporte a recursos como DLSS, que utiliza deep learning para aprimorar o desempenho da placa, além do Ray Tracing, uma tecnologia que aprimora a iluminação em jogos e apps compatíveis.

3 de 4 Vivobook Pro 15 K6502HC tem design que privilegia a portabilidade — Foto: Divulgação/Asus Vivobook Pro 15 K6502HC tem design que privilegia a portabilidade — Foto: Divulgação/Asus

Tela

O notebook tem um display de 15,6 polegadas com tecnologia IPS, que entrega qualidade de imagem superior e permite que usuário tenha ângulos de visão mais abrangentes. A resolução da tela é Full HD, o que, além de oferecer conforto, não compromete o desempenho da GPU.

Ainda existe a opção de adquirir o Vivobook Pro 15 com tela com taxa de atualização de 144 Hz, o que pode ser muito interessante para quem pretende jogar no notebook, uma vez que taxas de atualização mais altas promovem maior dinamismo imagético e são muito procuradas por quem pratica esports.

Bateria

A bateria do notebook Asus tem capacidade de 50 Wh, o que pode não garantir uma autonomia tão grande, uma vez que os processadores e GPUs de alto desempenho e a tela, que pode chegar a 144 Hz de taxa de atualização, tendem a comprometer bastante a autonomia do equipamento.

De qualquer forma, os 4.480 mAh tendem a garantir algum tempo fora da tomada, mas definitivamente, quando precisar de desempenho, o interessante é manter o notebook conectado na tomada para explorar todo o potencial de performance dos componentes.

4 de 4 Vivobook Pro 15 tem visual mais sóbrio e hardware de ponta — Foto: Divulgação/Asus Vivobook Pro 15 tem visual mais sóbrio e hardware de ponta — Foto: Divulgação/Asus

Recursos

Um dos diferenciais do notebook é o sistema de som Harman/Kardon, que promete oferecer alta qualidade de reprodução e melhor experiência em videoconferências com recursos como o Asus AI Noise-Canceling.

O modelo também possui um sistema de arrefecimento aprimorado, com ventilador duplo e função de resfriamento IceCool Plus. Estas são tecnologias essenciais em um notebook com chip de alto desempenho em um chassi tão fino, já que esses processadores tendem a aquecer bastante o corpo do aparelho quando estão sendo muito exigidos.

Preço

Atualmente, o Vivobook Pro 15 aparece no mercado brasileiro por valores a partir de R$ 5.999 para a versão que conta com processador Intel Core i5. A versão com processador Intel Core i9 (K6502) parte de R$ 8.999.

Já o Vivobook Pro 15 com processador AMD Ryzen 7 6800 H e com tela com taxa de atualização de 144 Hz pode ser encontrado no varejo online por valores a partir de R$ 10.999, sendo o modelo mais indicado para quem pretende jogar com o notebook.

