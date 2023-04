Áudio espacial: entenda tecnologia usada por empresas como Apple e Netflix

O áudio espacial é uma tecnologia que permite aumentar a experiência de imersão em filmes e músicas sem a necessidade de um sistema surround com vários alto-falantes. Por meio de softwares , o recurso é capaz de simular o funcionamento do ouvido humano e criar uma redoma sonora de 360°, na qual o usuário se posiciona no centro de toda a ação. Além dos fones de ouvido e serviços de streaming da Apple , plataformas como Netflix , Amazon Prime Video e Tidal também contam com tipos de áudio espacial. Cada empresa adota um formato, mas o recurso apresenta poucas diferenças entre versões.

Para usar o áudio espacial, basta utilizar um celular, smart TV ou outro dispositivo compatível, e selecionar um conteúdo que seja mixado com o formato. O Dolby Atmos é o tipo mais popular de áudio espacial, mas ainda não são todos os conteúdos que são compatíveis com o recurso. Confira, a seguir, tudo sobre a tecnologia e entenda o que é, como funciona e como usar o áudio espacial.

1 de 6 Áudio espacial: entenda o que é como funciona a tecnologia — Foto: Divulgação/Apple Áudio espacial: entenda o que é como funciona a tecnologia — Foto: Divulgação/Apple

O que é áudio espacial?

Áudio espacial é o termo dado à tecnologia que consegue simular áudios em 360° sem a necessidade de equipamentos surround. A ideia é criar uma experiência mais imersiva, como se o ouvinte estivesse no meio de um show ao vivo ou dentro da cena de um filme, usando apenas fones de ouvido ou soundbars compatíveis.

2 de 6 Áudio Espacial é um recurso que promete criar a sensação de estar no meio da ação — Foto: Divulgação/Dolby Áudio Espacial é um recurso que promete criar a sensação de estar no meio da ação — Foto: Divulgação/Dolby

Como não depende de vários alto-falantes para criar a ilusão de áudio em 3D, o áudio espacial pode reproduzir sons em qualquer direção, dando ao ouvinte a sensação de estar dentro de uma redoma sonora. Atualmente há diversas tecnologias de áudio espacial disponíveis no mercado, como o Dolby Atmos, o DTS:X, o Sony 360 Reality Audio e o Apple Spatial Audio. Cada uma tem sua particularidade, mas, no geral, funcionam de maneira semelhante.

Como funciona o áudio espacial?

Para criar o efeito de som tridimensional, o áudio espacial utiliza truques da psicoacústica, como o áudio binaural, para simular a maneira como fisicamente as ondas sonoras chegam aos nossos ouvidos — e como o cérebro usa essas informações para se localizar no ambiente. No mundo real, dependendo de onde um barulho se origina, um ouvido tende a escutar antes do outro por conta das características de propagação do som. Além disso, a altura da cabeça e até o formato da orelha também mudam a maneira como o som é percebido.

Por meio de algoritmos, os softwares então misturam os canais esquerdo e direito de modo a criar um enorme palco sonoro ao redor do usuário. A sensação é de maior profundidade, já que certos sons chegam primeiro aos ouvidos do que outros, tal qual na vida real.

Ainda há uma tecnologia mais avançada, que detecta quando o usuário movimenta a cabeça e automaticamente calcula a intensidade do som de cada objeto em cena. Por enquanto, ela é mais presente em games de realidade virtual, mas já há conteúdos de vídeo e de música que contam com este recurso, que pode oferecer uma experiência próxima à de um show ao vivo.

3 de 6 Sistema surround tradicional ocupa mais espaço, mas tem melhor qualidade sonora do que o áudio espacial — Foto: Divulgação/Dolby Sistema surround tradicional ocupa mais espaço, mas tem melhor qualidade sonora do que o áudio espacial — Foto: Divulgação/Dolby

Quais as vantagens e as desvantagens do áudio espacial?

A principal vantagem do áudio espacial é que você não precisa investir em um sistema de som surround (como 5.1 ou 7.1) nem ocupar sua sala com diversas caixas de som para ter uma experiência de maior imersão. Um fone de ouvido ou uma soundbar compatível já conseguem reproduzir qualquer conteúdo com formato de áudio espacial. Isso também permite maior mobilidade, já que é possível assistir ao seu filme ou série favoritos em um tablet ou notebook sem perder nenhum detalhe.

Por outro lado, como se trata de um efeito de 3D virtual, a qualidade sonora é inferior ao de um sistema surround com múltiplos canais, como o das salas de cinema. Além disso, ainda não é todo conteúdo que é mixado no formato de áudio espacial — embora muitos acreditem que seja questão de tempo até que ele se popularize e se torne mais predominante na indústria.

4 de 6 Tecnologias de áudio espacial estão presentes em smartphones e outros eletrônicos modernos — Foto: Divulgação/Samsung Tecnologias de áudio espacial estão presentes em smartphones e outros eletrônicos modernos — Foto: Divulgação/Samsung

Como usar o áudio espacial?

Para usar o áudio espacial, basta utilizar um reprodutor compatível e selecionar um conteúdo mixado nesse formato para ouvir. Já existem no mercado diversos smartphones, smart TVs e videogames que contam com alguma tecnologia do tipo (na maioria dos casos, o Dolby Atmos).

No caso de computadores, as versões mais recentes do macOS também possuem suporte nativo à tecnologia. Quanto ao Windows, o sistema vem de fábrica com o Windows Sonic desde a versão 10. Mas também é possível comprar o Dolby Atmos e o DTS:X na loja da empresa.

Para curtir o áudio espacial, teoricamente qualquer fone de ouvido funciona, já que são os softwares que fazem todo o trabalho. Porém, alguns codecs proprietários, como o Apple Spatial Sound, só funcionam em dispositivos da própria empresa.

Quanto ao conteúdo, diversos serviços de streaming já oferecem a opção de áudio espacial. Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+ e Disney+ são alguns dos que contam com o recurso. No caso de músicas, o Apple Music, Amazon Prime Music e Tidal também possuem mixagens especiais para áudio tridimensional. Por enquanto, não é possível utilizar o áudio espacial nem no YouTube nem no Spotify.

5 de 6 Dolby Atmos é o recurso de áudio espacial com maior presença no mercado — Foto: Divulgação/Dolby Dolby Atmos é o recurso de áudio espacial com maior presença no mercado — Foto: Divulgação/Dolby

Quais as diferenças entre os formatos?

Dolby Atmos, DTS:X, Sony 360 Reality Audio, Samsung 360° Audio e Apple Spatial Audio são alguns dos formatos existentes de áudio espacial. Em termos gerais, eles funcionam da mesma forma, com algumas poucas diferenças em termos de qualidade de som.

Tanto o Dolby Atmos quanto o DTS:X e o Sony 360 podem ser utilizados com qualquer fone de ouvido, seja Bluetooth ou com fio, contanto que o aparelho e o conteúdo sejam compatíveis. Já os formatos da Samsung e da Apple só funcionam se usados com seus respectivos smartphones e fones sem fio em conjunto.

Em termos de conteúdo, o Dolby Atmos é mais abundante, estando presente nos principais serviços de streaming, tanto em produções audiovisuais, quanto em músicas e games. Já o Sony 360 Reality Audio é mais frequente em apps de música como Amazon Music e Tidal. Enquanto isso, o DTS:X pode ser encontrado em serviços de streaming asiáticos ou em discos de Blu-ray.

6 de 6 AirPods Max permitem usar o recurso de rastreamento de cabeça para melhor qualidade sonora — Foto: Divulgação/Apple AirPods Max permitem usar o recurso de rastreamento de cabeça para melhor qualidade sonora — Foto: Divulgação/Apple

Como usar o áudio espacial nos produtos Apple?

Há algum tempo, o áudio espacial tem sido a aposta da Apple para vender seus fones sem fio AirPods. Mas a verdade é que é possível usufruir da experiência de áudio em 3D em aparelhos da marca usando qualquer fone de ouvido, por meio do Dolby Atmos. Para isso, basta ter um dispositivo com pelo menos o iOS 14 que a opção para ativar o Dolby Atmos estará disponível no menu de configurações.

O formato proprietário de áudio espacial da Apple, no entanto, tem como diferencial o recurso de rastreamento de cabeça. Nesse caso, é possível utilizar apenas em conjunto com os AirPods 3, quaisquer AirPods Pro, os AirPods Max ou o Beats Fit Pro. Com a opção ativada, o som reproduzido segue o movimento da cabeça do usuário, produzindo ainda mais imersão. O Apple Music conta com alguns conteúdos com esse recurso.

Como usar o áudio espacial na Netflix?

A Netflix oferece a opção de áudio em Dolby Atmos para seus filmes e séries já há alguma tempo, mas desde fevereiro de 2023, a plataforma passou a contar também com a opção de um formato proprietário, feito em parceria com a marca de áudio Sennheiser. Segundo a empresa, a ideia é oferecer uma opção de áudio imersivo mesmo em alto-falantes pequenos, como no caso dos notebooks.

Na época do anúncio, mais de 700 títulos contavam com o recurso de áudio espacial da Netflix, a maioria sendo de produções próprias. Para encontrá-los, basta procurar por “áudio espacial” na barra de busca do app. No entanto, as opções com áudio espacial e com Dolby Atmos estão disponíveis apenas para assinantes do plano Premium da Netflix, que atualmente custa R$ 55,90 ao mês.

Além do áudio em 3D, o áudio espacial da Netflix também é compatível com o recurso de rastreamento de cabeça. Porém, por enquanto apenas fones da Apple e do Google são compatíveis.

Veja também: como mudar o plano da Netflix

Como mudar o plano da Netflix