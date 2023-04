Avatar - A Lenda de Aang: relembre história, dubladores e onde assistir

A série animada Avatar: A Lenda de Aang foi lançada oficialmente em 2005 pelo canal Nickelodeon e atualmente está disponível nos catálogos da Netflix e Paramount+ . Criada por Bryan Konietzko e Michael Dante DiMartino, com um estilo de animação que mistura cartoons com anime, o desenho tem três temporadas e 61 episódios ao todo. A trama acompanha as aventuras do jovem Aang, a única pessoa capaz de equilibrar os quatros elementos e manter uma convivência pacífica no planeta.

A série animada ganhou, em 2022, uma graphic novel chamada Avatar: A Lenda de Aang – A Promessa, disponível no Brasil pela editora Intrínseca. Escrita por Gene Luen Yang em colaboração com os criadores da animação, o quadrinho além de trazer com fidelidade os personagens da série, também reúne as três partes da produção. Se você quer saber mais sobre a série animada, confira as informações a seguir.

2 de 3 Avatar: A Lenda de Aang foi comercialmente bem-sucedida e aclamada pela audiência e pela crítica — Foto: Divulgação/Nickelodeon Productions Avatar: A Lenda de Aang foi comercialmente bem-sucedida e aclamada pela audiência e pela crítica — Foto: Divulgação/Nickelodeon Productions

Enredo de Avatar: A Lenda de Aang

Ambientada em um mundo mágico composto por humanos e animais híbridos, a história mostra uma civilização que é dividida em quatro nações baseadas nos quatros elementos da natureza: as Tribos da Água, o Reino da Terra, a Nação do Fogo e os Nômades do Ar. Cada uma delas possui culturas próprias, além dos dominadores que são pessoas capazes de controlar o elemento de sua nação utilizando artes marciais.

No entanto, o Avatar é a única pessoa que tem a habilidade de dominar os quatro elementos. É neste cenário que o garoto de 12 anos Aang descobre ser o mestre responsável por garantir o equilíbrio entre os quatro elementos, bem como suas respectivas nações representantes.

Elenco

Com um elenco de vozes vasto, estrelam a produção Zach Tyler Eisen (Os Backyardigans) como o protagonista Aang e Mae Whitman (Tinker Bell) no papel de Katara. Além disso, Jack DeSena (O Príncipe Dragão) empresta a voz a Sokka, Dante Basco (Lutador de Rua) interpreta o Príncipe Zuko e Grey DeLisle (Os Padrinhos Mágicos) dá vida à Princesa Azula.

No Brasil, Erick Bougleux (Duda Dursley), Luisa Palomanes (Hermione Grander) e Caio César (Harry Potter) dublam Aang, Katara e Sokka.

Repercussão

Com uma legião de fãs e diversos prêmios ao longo de suas três temporadas, incluindo o Kids' Choice Awards 2008, 36º Annie Awards e o Prêmio Peabody, a série animada também teve uma enorme audiência, além da ampla aclamação da crítica especializada, como mostram os sites agregadores.

No IMDb, Avatar: A Lenda de Aang tem nota 9,3 de 10, com base em 327 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, a produção original da Nickelodeon tem um índice de aprovação 100% da crítica e uma pontuação de 98% em relação à audiência. Segundo o consenso do site em questão, a série é "uma mistura brilhante de magia, humor e aventura, Avatar é um clássico instantâneo".

A Lenda de Korra

Lançada em 2012, A Lenda de Korra é uma série animada derivada de Avatar: A Lenda de Aang e também exibida pelo canal Nickelodeon. Criado por Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko, o spin-off tem quatro temporadas e 52 episódios ao todo. A trama se passa 70 anos depois dos acontecimentos da série original e acompanha as aventuras de Korra, a nova reencarnação do Avatar. Em um mundo repleto de guerras implacáveis e conflitos políticos, a heroína deverá impedir o avanço do mal.

A série também se destacou entre o público, principalmente com os fãs da produção original. Prova disso é a performance da animação em sites especializados, como o IMDb, onde usuários avaliaram a produção com nota 8,4. Já no Rotten Tomatoes, o desenho tem um índice de aprovação de 89% da crítica e uma pontuação de 79% referente à audiência. Segundo o consenso do site em questão, "A Lenda de Korra expande o mundo de Avatar: A Lenda de Aang com substância narrativa e animação nítida – e progride o drama e a ação com uma protagonista feminina".

3 de 3 A Lenda de Korra se passa 70 anos depois dos eventos de Avatar: A Lenda de Aang — Foto: Reprodução/IMDb A Lenda de Korra se passa 70 anos depois dos eventos de Avatar: A Lenda de Aang — Foto: Reprodução/IMDb