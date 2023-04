Balança de bioimpedância é confiável? Saiba como funciona o eletrônico

As balanças de bioimpedância são usadas em diferentes lugares, como consultórios médicos, farmácias ou mesmo dentro de casa . Diferente das balanças convencionais, que mostram apenas o peso de uma pessoa, este modelo oferece informações completas acerca do índice de gordura corporal. Dados como a idade corpórea, o IMC e o percentual de gordura são medidos pelo equipamento a partir de uma pequena corrente elétrica. Os modelos mais avançados contam com conexão Bluetooth e Wi-Fi e até aplicativos próprios para facilitar o acompanhamento dos resultados.

Junto dos smartwatches, as balanças de bioimpedância têm sido bastante procuradas pelo público fitness, já que ajudam a monitorar resultados de exercícios físicos e dietas em casa e de forma simples. De olho na tendência, grandes empresas como a Xiaomi já comercializam versões do equipamento para o público geral. Para saber se as balanças de bioimpedância são confiáveis, confira a matéria que o TechTudo preparou com tudo o que você precisa saber sobre o eletrônico.

O que é balança de bioimpedância?

A balança de bioimpedância é um pequeno equipamento capaz de medir elementos como o percentual de gordura, a idade corporal, a gordura visceral, o índice de massa corpórea (IMC) e outros elementos importantes sobre a saúde de uma pessoa. Diferentemente das balanças convencionais, este modelo pode destrinchar tudo que é acumulado no corpo.

No entanto, é importante destacar que nem todas as balanças de bioimpedância oferecem tantas funções. O monitoramento detalhado do peso varia de acordo com o modelo do equipamento e as necessidades do consumidor.

Para que serve a balança de bioimpedância?

A balança de bioimpedância é um instrumento usado principalmente por profissionais que atuam na área da saúde. A fim de entender como está o bem-estar dos pacientes, nutricionistas e médicos recorrem a este equipamento para registrar a quantidade de gordura acumulada no corpo.

Informações sobre gordura, IMC e idade corporal, por exemplo, são fundamentais para identificar possíveis problemas com colesterol, diabetes e outras doenças que acometem a população. Todas elas têm relação com problemas na alimentação e podem ser refletidas na balança de bioimpedância.

Vale ressaltar que cada vez mais consumidores comuns têm procurado por balanças de bioimpedância no mercado. Esta busca pode ser mais frequente entre pessoas que praticam esportes ou frequentam a academia e pode ajudar a monitorar os resultados de treinos e dietas.

Como usar balança de bioimpedância?

O uso da balança de bioimpedância é bastante parecido com o da balança comum. O usuário precisa retirar qualquer objeto que interfira na análise, como celulares, chaves ou mesmo moedas que se encontram nos bolsos. Sapatos e outros acessórios também não devem estar no corpo na hora da medição e o indicado é usar roupas de tecidos leves.

Depois de subir na balança, basta erguer os braços à frente do corpo segurando o suporte para as mãos, que facilita a circulação da corrente elétrica responsável pela medição. Além disso, é importante posicionar os pés corretamente sobre os pontos metálicos que distribuem essa energia, e que possibilitam o cálculo do equipamento.

Como são medidos os resultados de balanças de bioimpedância?

O cálculo de bioimpedância é bastante complexo. Para isso, as empresas configuram o aparelho com uma pequena corrente elétrica que sai por um pé, circula pelo corpo inteiro, passando pelos braços, e retorna para a balança pelo outro pé. Conforme a corrente elétrica passa pelo corpo, ela perde intensidade e, assim, ao chegar de volta ao equipamento, a balança consegue medir o percentual de gordura e a resistência da pessoa.

Depois que a balança determina o peso em quilogramas e a resistência do corpo, são calculados os valores do percentual de gordura, o IMC e demais dados. O cálculo é feito a partir da análise de bioimpedância elétrica (BIA, na sigla em inglês), e é comparado com uma tabela base de acordo com cada equipamento.

Balança de bioimpedância é confiável?

Da mesma forma que nas balanças convencionais, o peso corporal pode variar quando se usa uma balança de bioimpedância. Fatores como a ingestão de água, o momento do dia, a distância da última refeição e a prática recente de exercícios físicos podem influenciar no peso do corpo, alterando os valores da composição corporal para mais ou para menos.

Além disso, a balança de bioimpedância depende da fórmula matemática aplicada por cada fabricante para determinar os dados sobre o percentual de gordura de uma pessoa. Portanto, é possível que os resultados sejam diferentes em modelos distintos. Outro fator a se prestar atenção é que a eletricidade tende a naturalmente percorrer o menor caminho possível entre dois pontos de tensão. Logo, se o equipamento utilizado não for de qualidade, corre o risco de a corrente elétrica usada para fazer a medição passe apenas de um pé para outro, onde ficam localizadas as placas metálicas, sem subir para os braços, comprometendo os resultados obtidos.

Balanças de bioimpedância, especialmente quando usadas sem o auxílio de profissionais especializados, devem ser consideradas como parâmetro para a avaliação corporal, mas, como seus resultados podem variar muito devido a diversos fatores, seus resultados não devem ser interpretados como um veredito. No entanto, existem algumas dicas que podem ajudar a fazer um uso mais adequado do eletrônico, para obter resultados mais próximos do real. Confira a seguir.

Como usar a balança de bioimpedância corretamente:

Faça todas as suas medições sempre no mesmo horário;

Faça a medição antes de tomar seu primeiro copo de água do dia, em jejum, ou padronize um tempo mínimo de jejum para fazer as medições;

Verifique a superfície em que está a balança e garanta que esteja sempre uniforme;

Use a menor quantidade de roupas possível e opte por tecidos leves — separar uma roupa específica para as medições pode ser uma solução;

Não use sapatos nem meias quando estiver na balança.

Opções de balança de bioimpedância para comprar

No mercado brasileiro existem diversos modelos de balança de bioimpedância. Um dos mais procurados atualmente é o da Xiaomi, que oferece até aplicativo com indicações de esportes para diminuir a gordura corporal. Atualmente a Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 é vendida a R$ 136 na Amazon.

Outra opção é a balança da Original Line, que oferece até mesmo aplicativo e conexão Bluetooth para parear com o smartphone. Esta versão é vendida por apenas R$ 63. Por fim, outra alternativa é a Multilaser Saúde, com capacidade de medir até a bioimpedância de bebês e que custa em torno de R$ 94.

