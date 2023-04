Bem-vindos ao Éden: veja sinopse, elenco e trailer da 2ª temporada

A segunda temporada de Bem-vindos ao Éden é um dos destaques da semana na Netflix . Com oito novos episódios, a série espanhola de suspense dá continuidade aos segredos e mistérios de uma ilha onde um grupo de jovens viaja para se divertir, mas dá de cara com armadilhas fatais. Criado por Joaquín Górriz e Guillermo López Sánchez (Atrapada), Bem-vindos ao Éden obteve êxito no país europeu durante seu lançamento em 2022.

No trailer da segunda temporada, novos integrantes chegam à ilha enquanto os velhos tentam escapar dos guardas e drones que cercam o local. Se você ainda não acompanha a série e está curioso em saber mais, veja a seguir mais informações sobre elenco e enredo de Bem-vindos ao Éden.

2 de 3 Na trama de Bem-vindos ao Éden, uma líder misteriosa mantem um grupo de jovens presos em uma ilha paradisíaca — Foto: Reprodução/IMDb Na trama de Bem-vindos ao Éden, uma líder misteriosa mantem um grupo de jovens presos em uma ilha paradisíaca — Foto: Reprodução/IMDb

Enredo de Bem-vindos ao Éden

Diferentes jovens da Espanha recebem um convite para participarem de uma festa em uma ilha paradisíaca. Ao chegarem no local, parte deles tem a chance de experimentar uma nova bebida chamada Blue Eden. Após experimentarem, o mesmo grupo acorda na manhã seguinte sem saber o que aconteceu.

Eles são recepcionados pela enigmática Astrid Bartos (Salamanca), que avisa aos adolescentes que agora eles fazem parte da comunidade Éden, o mesmo nome da ilha. Sem saber direito do que se trata a comunidade, que diz buscar a felicidade de todos os integrantes, o grupo formado por Zoa (Aberasturi), Charly (Aguilera), Aldo (Baró) e África (Belinda) permanece no local, sem desconfiar das intenções inescrupulosas dos donos do Éden.

Elenco e equipe técnica

O elenco de Bem-vindos ao Éden é composto por Amaia Aberasturi (Silenciadas), Amaia Salamanca (Grande Hotel), Tomás Aguilera (Skam España), Guillermo Pfening (Ninguém Está Olhando), Begoña Vargas (confirmada na futura série Berlin). A cantora espanhola Belinda (Cúmplices de um Resgate) também faz parte do time de atuação. A série tem como diretores Daniel Benmayor (Xtremo), Menna Fité (O Orfanato), Denis Rovira van Boekholt (Warrior Nun) e Juanma R. Pachón (Hospital Central).

Repercussão entre público e crítica

Bem-vindos ao Éden tem nota 5,5 no IMDb, com base na votação de 5,5 mil usuários. No Rotten Tomatoes, a primeira temporada conquistou 80% de aprovação da crítica (baseado em 5 reviews) e 57% entre o público. Até o momento, a segunda temporada não pontuou no agregador americano.

No site espanhol Hobby Consolas, a produção obteve nota 40 na season 2, sendo categorizada nos critérios do portal como "Ruim". De acordo com seu consenso, os novos episódios são "repetitivos, fracos e com pouca história para desenrolar".