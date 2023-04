Blacklist: veja sinopse, elenco e trailer da série disponível na Netflix

A série de suspense policial The Blacklist (A Lista Negra, em português) está em sua décima e última temporada, ainda sem data para chegar ao Brasil. Após muitas reviravoltas, a série original da NBC que, no Brasil tem suas nove primeiras temporadas disponíveis na Netflix , colocará um ponto final na história do criminoso Raymond Reddington. Lançada em 2013, The Blacklist tem como protagonistas o veterano James Spader (A Garota de Rosa-Shocking) e a atriz Megan Boone (The Underground Railroad), que deram vida, respectivamente, ao brilhante fugitivo do FBI e a agente novata, Elizabeth Keen.

Com temporadas de 22 episódios, o show teve uma estreia estrondosa na TV americana e, até hoje, mesmo após muitas reviravoltas, consegue manter um público cativo. Segundo dados da própria NBC, a produção alcançou 29,1 milhões de telespectadores em sua 9ª temporada, transmitida entre outubro de 2021 e maio de 2022, e disponibilizada recentemente na Netflix.

Sinopse de The Blacklist

A história de The Blacklist começa quando Raymond Reddington (Spader), o criminoso foragido mais procurado pelo FBI, decide se entregar às autoridades por vontade própria. Após a captura, ele revela que outro bandido acabou de desembarcar no país. Com a condição de que a agente Elizabeth Keen (Boone) seja a intermediária da operação, ele promete ajudar o FBI a prendê-lo. O pedido é atendido pelas autoridades e Reddington revela o plano traçado pelo criminoso para sequestrar a filha de um poderoso militar americano.

Além deste primeiro caso, Reddington também oferece uma colaboração a longo prazo com o FBI em troca de um pacote severo de imunidade. Segundo ele, ao longo de vinte anos ele cultivou uma lista, apelidada por ele mesmo de blacklist (lista negra), com nomes de políticos, mafiosos, hackers e espiões que ele pode ajudar a entregar. Começa assim uma colaboração duradoura entre ele, Elizabeth Keen e o FBI, focada em caçar os verdadeiros chefões do crime.

O elenco da série

Além de James Spader e Megan Boone, The Blacklist conta ainda com o ator canadense Diego Klattenhoff em seu elenco. Presente em todos os episódios do show, ele dá vida ao agente especial do FBI Donald Ressler, que passa a trabalhar ao lado de Elizabeth Keen e Raymond Reddington nos casos investigados.

Também integram o elenco da série o ator Ryan Eggold, que interpreta Tom Keen, marido da protagonista, e Hisham Tawfiq, que interpreta Dembe Zuma, um dos seguranças e amigo de Reddington. Na tabela abaixo, você confere uma lista dos principais atores e personagens da produção.

Elenco de The Blacklist Elenco Personagens James Spader Raymond 'Red' Reddington Megan Boone Elizabeth Keen Diego Klattenhoff Donald Ressler Ryan Eggold Tom Keen Harry Lennix Harold Cooper Hisham Tawfiq Dembe Zuma Amir Arison Aram Mojtabai Mozhan Marnò Samar Navabi Laura Sohn Alina Park Susan Blommaert Mr. Kaplan Baz Baz Teddy Coluca Brimley Deirdre Lovejoy Cynthia Panabaker

A repercussão de The Blacklist

Após 10 anos no ar, The Blacklist alcançou, ainda que discretamente, a atenção da crítica. Durante suas primeiras temporadas, a série teve uma crescente de avaliações no Rotten Tomatoes, atingindo uma média de 91% no agregador, por parte da mídia especializada. Nas premiações, embora não tenha conseguido tanta relevância, ela chegou a conquistar uma indicação, James Spader na categoria de melhor ator em série dramática, no Globo de Ouro 2014.

Inclusive, o ator ganha destaque em muitos dos reviews do IMDb, onde o show tem uma aprovação de 8/10 do público. Entre os elogios, há quem descreva sua atuação como a de “um ator glorioso que pode fazer a diferença”, apontando que “ele não é apenas o capitão do navio, mas a tripulação e o navio também”.

